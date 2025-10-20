Nga cảnh báo điều “không thể chấp nhận” đối với tên lửa Tomahawk của Mỹ

Tàu khu trục HMAS Brisbane phóng tên lửa Tomahawk từ bờ biển San Diego, Mỹ (Ảnh: Defense Post).

"Hiện chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về vấn đề này", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời câu hỏi của hãng tin TASS rằng liệu có bất kỳ tuyên bố chính thức nào liên quan đến quyết định của Mỹ về việc không cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine hay chưa.

"Chúng tôi đang lắng nghe và xem xét các tuyên bố về vấn đề này. Chúng tôi sẽ cân nhắc. Chúng tôi cũng có các cuộc tiếp xúc ở cấp độ chuyên viên và chuyên gia, nơi chúng tôi cũng có cơ hội trao đổi quan điểm”, ông Peskov tuyên bố hôm 20/10.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow đã nêu rõ ràng và toàn diện lập trường của mình về việc không thể chấp nhận Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.

"Moscow đã trình bày lập trường của mình một cách rõ ràng, toàn diện và sâu sắc, đồng thời nêu đầy đủ lập luận của mình", bà Zakharova tuyên bố.

Bà Zakharova khẳng định việc Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine là hành động “không thể chấp nhận được” đối với Nga.

“Đề xuất này mâu thuẫn với chính ngôn ngữ hòa bình mà phương Tây thường xuyên tuyên bố tại các diễn đàn khác nhau. Ý tưởng cung cấp tên lửa mâu thuẫn trực tiếp với giọng điệu “hòa bình” mà các quan chức phương Tây thường viện dẫn", bà Zakharova nhấn mạnh.

Vào ngày 17/10, trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington cũng cần tên lửa Tomahawk và các vũ khí khác mà Kiev muốn có.

Theo Axios, Tổng thống Trump nói với Tổng thống Zelensky rằng Mỹ hiện không có ý định cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Tổng thống Trump được cho là đã nhấn mạnh rằng ưu tiên hiện tại của ông là ngoại giao, và việc cung cấp cho Ukraine những tên lửa như vậy có thể làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao.

Trước đó, vào ngày 6/10, Tổng thống Trump tuyên bố về cơ bản ông đã đi đến quyết định về khả năng chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine, mặc dù ông không tiết lộ chi tiết quyết định này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản hồi bằng cách đưa ra cảnh báo rằng, việc sử dụng tên lửa Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ là bất khả thi. Ông cũng cảnh báo động thái này sẽ đánh dấu một "giai đoạn leo thang hoàn toàn mới", ảnh hưởng đến quan hệ Nga - Mỹ.

"Tổng thống Putin nhắc lại luận điểm của mình rằng tên lửa Tomahawk sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường, nhưng sẽ gây tổn hại đáng kể cho mối quan hệ giữa hai nước, chưa kể đến triển vọng giải quyết hòa bình ở Ukraine”, Trợ lý tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cho biết.

Ngoài ra, người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov cảnh báo nếu tên lửa Tomahawk được cung cấp cho Kiev, Moscow sẽ đưa ra phản ứng thích hợp.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News ngay sau cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng vào ngày 17/10, Tổng thống Zelensky cho biết nhà lãnh đạo Mỹ không nói "không", nhưng cũng chưa nói "có", với khả năng cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định, nếu Mỹ chấp thuận chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, Kiev sẽ có khả năng tiến hành các cuộc tập kích nghiêm trọng nhằm vào cơ sở hạ tầng cung cấp đạn dược và trang thiết bị cho quân đội Nga nằm sâu trong lãnh thổ.

Những tên lửa này sẽ cho phép nhắm vào các sân bay quân sự và cơ sở hạ tầng, trong đó có các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, từ đó làm tê liệt hậu cần của Nga.

Theo ISW, biến thể tên lửa có tầm bắn 2.500km sẽ phủ tới ít nhất 1.945 cơ sở quân sự của Nga, trong khi biến thể tầm bắn 1.600km sẽ bao trùm ít nhất 1.655 cơ sở.

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Zelensky hôm nay xác nhận Ukraine đang tìm cách mua thêm 25 hệ thống phòng không Patriot theo một thỏa thuận dài hạn với Mỹ.

Được chuyển giao lần đầu cho Ukraine dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden vào năm 2023, hệ thống tên lửa đất đối không Patriot vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Ukraine phòng thủ trước các cuộc tập kích tên lửa của Nga vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng của Ukraine.