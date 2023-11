Ukraine hé lộ kế hoạch phản công nhằm giành lại lãnh thổ từ Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AP).

"Chúng tôi có một kế hoạch, kế hoạch với những thành phố, những đường hướng cụ thể mà chúng tôi sẽ đi. Tôi không thể chia sẻ tất cả chi tiết nhưng chúng tôi có một số bước tiến chậm về phía nam, chúng tôi cũng có những bước đi về phía đông", Tổng thống Zelensky cho biết trong bài phát biểu qua video tại hội nghị Reuters NEXT ngày 8/11.

Ông hé lộ thêm: "Theo tôi, chúng tôi cũng có những bước tiến gần khu vực Kherson (miền Nam). Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ thành công dù khó khăn".

Trả lời câu hỏi liệu Ukraine có thể giành lại bao nhiêu lãnh thổ vào năm tới. Ông Zelensky chỉ nói rằng, trọng tâm trước mắt vẫn là từ nay đến cuối năm.

"Chúng tôi sẽ cố gắng đạt được kết quả trên chiến trường trong năm nay. Điều đó rất quan trọng bởi vì chúng tôi mất người mỗi ngày... Chúng tôi có kế hoạch cho năm tới nhưng tôi chưa thể chia sẻ chi tiết kế hoạch đó", nhà lãnh đạo Ukraine cho biết.

Bình luận của ông Zelensky trái ngược với đánh giá có phần ảm đạm hơn của Tổng tham mưu trưởng Valery Zaluzhny đưa ra hồi tuần trước. Ông Valery Zaluzhny cho rằng, chiến trường Ukraine đang rơi vào thế bế tắc và Kiev có thể bất lợi hơn trong một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài với Nga.

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn một năm và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Chiến sự kéo dài có thể kéo theo tâm lý mệt mỏi cho các nước phương Tây đang viện trợ cho Kiev. Ông cũng thừa nhận rằng, chiến sự hiện nay ở Gaza có thể làm phân tán sự chú ý của quốc tế đối với tình hình Ukraine.

Do vậy, ông kêu gọi các đồng minh, đối tác phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine, sự giúp đỡ đó là yếu tố quan trọng giúp Ukraine chiến thắng Nga trên chiến trường.

Ukraine bắt đầu phản công từ tháng 6. Kiev thừa nhận thời điểm và tốc độ phản công đều chậm hơn so với dự kiến, một phần do phương Tây chậm bàn giao vũ khí, một phần do hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga.

Ở mặt trận miền Nam, kể từ khi giành quyền kiểm soát thành phố Kherson ở hữu ngạn sông Dnieper vào cuối năm 2022, lực lượng Ukraine nhiều lần vượt sông để tiến hành những cuộc đột kích nhỏ vào các vị trí của Nga ở tả ngạn (bờ đông).

Những xe bọc thép đầu tiên của Ukraine được cho là đã vượt sông Dnieper trong chiến dịch mới nhất của Kiev.

Hôm 6/11, một bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một phương tiện lội nước của Ukraine đang vận chuyển một xe chiến đấu bộ binh đến bờ đông Dnieper, gần làng Krynki, cách Kherson 30km.

Các blogger quân sự Nga ngày 7/11 cho biết, một phương tiện chiến đấu bộ binh của Ukraine đã vượt qua sông Dnieper. Một số video cho thấy một xe chiến đấu bọc thép lội nước của phương Tây bị phá hủy tại một địa điểm không xác định ở bờ đông Dnieper.

Tại miền Đông, giao tranh tập trung ở khu vực gần Bakhmut và Avdiivka, tỉnh Donetsk. Những tuần qua, Nga đã dồn lực lượng tới đây nhằm bao vây thành phố chiến lược Avdiivka.

Tại bán đảo Crimea nằm trên Biển Đen, gần đây, Ukraine liên tục tập kích vào các mục tiêu của Nga, trong đó có các xưởng đóng tàu.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Oleksii Danilov cho biết Ukraine đang đạt được "thành tựu lớn" ở mặt trận Crimea. Ông Danilov nói rằng, trong thời gian tới, Ukraine có thể phá hủy nhiều hơn nữa nguồn lực của Nga ở Crimea.