Mỹ nêu kỳ vọng đối với cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt (Ảnh: Reuters).

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 12/8 xác nhận thành phố Anchorage, bang Alaska, sẽ là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tới.

Washington đang phối hợp chặt chẽ với Moscow để hoàn thiện lịch trình cho hội nghị. Trước đó, Moscow cho hay Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio để trao đổi “một số khía cạnh” của hội nghị, song không tiết lộ chi tiết.

Bà cho biết thêm, ông Trump “mong chờ được tiếp đón Tổng thống Putin trên đất Mỹ”. Người phát ngôn Nhà Trắng nói thêm, mục tiêu của cuộc gặp là “tìm ra cách chấm dứt nhanh chóng” xung đột giữa Nga và Ukraine.

“Tổng thống dành sự tôn trọng sâu sắc cho tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột này và đang nỗ lực để chấm dứt nó”, người phát ngôn Nhà Trắng nói.

Mặc dù vậy, bà cũng nhấn mạnh, đây sẽ là “buổi lắng nghe”. Phát biểu này cho thấy rằng cuộc đàm phán có thể sẽ chưa mang lại một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

"Chỉ có một bên xung đột có mặt, vì vậy đây là cơ hội để Tổng thống đi và, một lần nữa, có được sự hiểu biết chắc chắn, rõ ràng hơn về cách chúng ta có thể hy vọng chấm dứt cuộc chiến này. Đây là buổi lắng nghe dành cho Tổng thống", bà nói.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp riêng với Tổng thống Putin trong khuôn khổ hội đàm tại Anchorage, bang Alaska. Trong tương lai, ông cũng có thể thăm Nga.

Ông Trump cũng hy vọng sắp xếp được một cuộc gặp 3 bên với sự tham dự của cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska.

Đề cập đến khả năng gặp ông Zelensky, Tổng thống Putin cho biết “về nguyên tắc” ông không phản đối, nhưng “cần tạo ra một số điều kiện” để cuộc gặp có thể diễn ra.

Về phía Ukraine và các lãnh đạo châu Âu, Liên minh châu Âu đã ra tuyên bố khẳng định không nên đưa ra bất kỳ quyết định nào về giải pháp chấm dứt xung đột nếu thiếu ý kiến từ Kiev.

Ông Zelensky nêu rõ Ukraine sẽ không công nhận bất kỳ quyết định nào liên quan đến cuộc xung đột nếu không có sự tham gia của Kiev.

"Không thể nói về Ukraine mà lại không có Ukraine. Vì vậy, cuộc trao đổi này có thể quan trọng đối với kênh song phương của Nga-Mỹ, nhưng không thể quyết định bất cứ điều gì liên quan đến Ukraine nếu không có chúng tôi”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Trump cho rằng cả Nga và Ukraine sẽ cần nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm rưỡi. Tuy nhiên, ông Zelensky khẳng định hiến pháp Ukraine cấm một thỏa thuận như vậy.