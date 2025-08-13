Nga - Ukraine chạy đua hóa giải mối nguy từ "sát thủ không chiến"

Một chiếc xe được gắn giáp lồng của Ukraine (Ảnh: X).

Giáp lồng trên các phương tiện chiến đấu của Ukraine và Nga ngày càng trở nên đặc biệt, thậm chí được so sánh như những chiếc xe trong các bộ phim "hậu tận thế", Business Insider nhận định.

Ví dụ mới nhất về loại giáp được thiết kế để bảo vệ phương tiện và kíp lái trước các cuộc tấn công bằng UAV, xuất hiện trong một bức ảnh hồi đầu tuần, cho thấy lớp giáp bảo vệ bao phủ một phương tiện dường như là xe Humvee do Mỹ sản xuất. Bức ảnh chụp phương tiện của Ukraine tại Kostiantynivka, phía bắc Donetsk.

Chiếc xe được bao quanh bởi một khung lồng kim loại lớn, lưới và các thanh kim loại chĩa ra từ phía trên và hai bên.

Những hình ảnh như vậy cho thấy nỗ lực không ngừng để giữ an toàn cho các phương tiện quân sự trước mối đe dọa từ UAV, một “sát thủ” hàng đầu trên chiến trường, đồng thời phản ánh cách những UAV giá rẻ đang thay đổi cục diện chiến sự.

Loại giáp này không được tiêu chuẩn hóa, binh sĩ ở cả hai phía thường áp dụng cách làm thủ công, tự chế. Vì vậy, trên tiền tuyến, hàng loạt các phiên bản giáp lồng với hình dáng, công dụng khác nhau xuất hiện dày đặc trong thời gian qua.

Cũng như Ukraine, Nga đang tăng cường bảo vệ phương tiện của mình bằng các trang bị bổ sung, đến mức trong một số trường hợp rất khó nhận ra loại phương tiện nào nằm bên trong.

Xe tăng rùa của Nga (Ảnh: Telegram).

Các tấm chắn bảo vệ, loại giáp tạm thời bắt đầu xuất hiện trên chiến trường từ năm 2023, đúng lúc UAV bùng nổ trên chiến trường. Những UAV giá chỉ vài trăm USD đã có thể phá hủy xe tăng trị giá hàng triệu USD. Khi UAV ngày càng thống trị chiến trường, các tấm chắn này cũng xuất hiện nhiều hơn.

Giáp lồng có hình dạng và hiệu quả khác nhau, một số được làm thô sơ, chắp vá, số khác được chế tạo có tính toán hơn. Ban đầu, loại giáp này chủ yếu xuất hiện trên xe tăng và xe chiến đấu bọc thép, nhưng nay đã được lắp trên nhiều hệ thống chiến đấu khác.

Các biện pháp bảo vệ này có thể bao gồm khung lồng kim loại, lưới, xích, gai nhọn, tấm thép, đôi khi kết hợp với giáp phản ứng nổ để bảo vệ các khu vực dễ bị tấn công nhất.

Một số giáp lồng được thiết kế phức tạp, nặng nề đến mức ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng cơ động của phương tiện. Số khác được ngụy trang bằng vải và lưới. Một số thiết giáp của Nga còn được gọi là “xe tăng rùa” vì lớp giáp bao trùm toàn bộ xe tăng trông như mai rùa.

Những khung lồng này có thể bảo vệ chống lại một số loại vũ khí chống tăng và UAV FPV, nhưng vẫn tồn tại câu hỏi về tác động đối với hoạt động tác chiến.

Từ khi xuất hiện, một số thiết kế đã trở thành tiêu chuẩn, với quân đội và các công ty quốc phòng áp dụng chúng cho phương tiện chiến đấu.

Quân đội Nga thậm chí còn có hướng dẫn và bản thiết kế để chế tạo loại giáp này. Các công ty Ukraine cũng đã điều chỉnh tấm thép bảo vệ cho các loại xe tăng T-64, T-72 thiết kế kiểu Liên Xô, cũng như cho xe tăng Abrams, xe chiến đấu Bradley, hệ thống phòng không Patriot và nhiều phương tiện khác do Mỹ cung cấp.

Mối đe dọa từ UAV, đặc biệt là những UAV giá rẻ, đối với xe tăng, xe bọc thép và hầu như mọi thứ di chuyển trên chiến trường đã trở thành yếu tố nổi bật trong cuộc chiến ở Ukraine. Cả Nga và Ukraine đều sử dụng rộng rãi UAV, chứng minh ưu thế bất đối xứng của chúng trong việc gây hư hại hoặc phá hủy xe tăng và vũ khí đắt tiền.

Những khung lồng này là biện pháp phòng vệ cuối cùng chống UAV. Ngoài ra, Nga và Ukraine còn dùng tác chiến điện tử, vốn rất phổ biến trên chiến trường, để cắt liên lạc giữa người điều khiển và UAV hoặc gây nhiễu GPS, dữ liệu định vị của UAV.

Tuy nhiên, biện pháp đối phó với tác chiến điện tử cũng gia tăng. Năm ngoái, Nga bắt đầu sử dụng UAV sợi cáp quang, kết nối trực tiếp bằng dây cáp với người điều khiển để duy trì liên lạc ổn định.

Hiện Nga và Ukraine đều dùng nhiều UAV cáp quang, khiến một số khu vực chiến trường đầy dây cáp. Công nghệ UAV tích hợp AI cũng được đưa vào chiến đấu thường xuyên hơn, cho phép UAV tiếp tục hoạt động ngay cả khi mất kết nối.