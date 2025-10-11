Tổng thống Ukraine tiết lộ nội dung điện đàm với người đồng cấp Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm ở Nhà Trắng ngày 18/8 (Ảnh: AFP).

“Tôi đã thông báo cho Tổng thống Trump về các cuộc không kích của Nga nhằm vào hệ thống năng lượng của chúng tôi và tôi đánh giá cao thiện chí hỗ trợ của ông ấy. Chúng tôi đã thảo luận về các cơ hội để tăng cường năng lực phòng không, cũng như những thỏa thuận cụ thể mà chúng tôi đang thúc đẩy để đạt được điều này. Có những phương án tốt và những ý tưởng vững chắc để thực sự tăng cường sức mạnh cho chúng tôi", ông Zelensky cho biết.

Cuộc gọi diễn ra hôm nay 11/10, chỉ vài giờ sau khi lực lượng Nga mở một đợt tập kích quy mô lớn qua đêm trên nhiều khu vực của Ukraine. Phía Ukraine nói rằng, ít nhất 6 người thiệt mạng vì các cuộc tấn công và hàng chục người khác bị thương. Nhiều công trình và cơ sở năng lượng đã bị hư hại tại Chernihiv, Donetsk, Kharkov, Zaporizhia, Odesa, Kherson và Sumy.

Những vụ tập kích này xảy ra chỉ một ngày sau khi tên lửa và UAV Nga đánh vào lưới điện của Ukraine, khiến phần lớn Kiev bị mất điện.

“Tôi đã chúc mừng Tổng thống Mỹ về thành công và thỏa thuận Trung Đông mà ông ấy đạt được, một thành tựu xuất sắc. Nếu ông ấy có thể ngăn chặn chiến sự ở một khu vực, thì chắc chắn những cuộc chiến khác cũng có thể được chấm dứt bao gồm cả cuộc chiến Nga - Ukraine", ông Zelensky viết.

Nhà Trắng hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về cuộc điện đàm này.

Tháng trước, chính quyền Mỹ đã phê duyệt gói hỗ trợ quân sự đầu tiên cho Ukraine trong khuôn khổ Danh mục yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) do NATO tài trợ.

Ông Trump đã nhiều lần cam kết sẽ làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng giữa Kiev và Moscow, song các nỗ lực này phần lớn vẫn đình trệ khi 2 bên bất đồng quan điểm về điều kiện tiên quyết để thương lượng.

Một ngày trước cuộc gọi với ông Trump, ông Zelensky cũng đã điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.