Nga lách qua khe cửa hẹp vào mặt trận mới, Ukraine "tiến thoái lưỡng nan"

Binh sĩ Nga tác chiến ở Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Lực lượng Nga hùng hậu, được củng cố bởi sư đoàn xe tăng lớn nhất của quân đội Nga, đang tiếp tục tiến quân ở miền Nam tỉnh Donetsk và tỉnh lân cận Dnipropetrovsk.

Đà tiến này của Nga làm bộc lộ thế "tiến thoái lưỡng nan" của Ukraine: Họ không đủ binh sĩ để trấn giữ mọi điểm nóng trên tiền tuyến dài hơn 1.000km.

Các chỉ huy Ukraine đã tập trung lực lượng quanh Pokrovsk, cách đó 80km về phía đông bắc, để ngăn chặn 150.000 binh sĩ Nga tiến tới Kramatorsk và Sloviansk. Cho tới nay, Ukraine vẫn cố gắng giữ mặt trận này, nhưng nó lại tạo ra kẽ hở ở khu vực mặt trận khác và sư đoàn xe tăng lớn nhất của Nga đã tận dụng để lách qua khe cửa hẹp.

Theo Euromaidan Press, sư đoàn Xe tăng số 90 của Nga đang đẩy mạnh tiến công về phía tây, hướng tới các con sông có khả năng phòng thủ cao nhất khu vực và xa hơn nữa là một loạt công sự của Ukraine nằm giữa tiền tuyến hiện tại và thị trấn Pokrovske.

Vượt qua điểm phòng thủ đó là tỉnh Zaporizhia, bao gồm cả thành phố thủ phủ cùng tên.

Các lực lượng Nga tìm cách phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine ở miền Nam Donetsk. “Mức độ tình hình thực tế đối với Ukraine còn căng thẳng hơn những gì thể hiện trên các bản đồ chiến trường công khai”, một nhà phân tích và chuyên gia lập bản đồ nhận định.

Theo chuyên gia bản đồ có tên Playfra, các lực lượng Nga đã kiểm soát Novohryhorivka, nằm ở biên giới giữa các tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhia, cũng như hệ thống chiến hào ở phía nam Novohryhorivka. Đây vốn là hệ thống được xây dựng để làm chậm bước tiến của Nga, nhưng giờ lại trở thành căn cứ tập kết cho phía Moscow.

Cục diện mặt trận ở Nam Donetsk (Ảnh: Euromaidan Press).

Điều đáng lo ngại nhất đối với lực lượng Ukraine là họ đang bị áp đảo quân số trong khu vực là Nga đã tiến vào làng Uspenivka, theo chuyên gia Playfra. Nếu Nga kiểm soát được Uspenivka, họ sẽ có thể vây bọc khu vực sườn của các tiểu đoàn Ukraine đang cố thủ dọc theo sông Yanchur.

Dĩ nhiên, các con sông có thể đóng vai trò phòng thủ tự nhiên. Tuy nhiên, quân đội Nga rất thành thạo trong việc vượt sông bằng các cầu phao. Không quân Ukraine thường xuyên oanh tạc các cầu phao của Nga nhưng không phải lúc nào cũng đủ nhanh hoặc đủ thường xuyên để ngăn Nga giành được đầu cầu ở phía đối diện.

Tất cả những điều đó cho thấy Nga đang đạt lợi thế ở miền Nam Donetsk.

Ưu thế về nhân lực và hỏa lực của Nga ở miền Nam Donetsk là điều khó tránh khỏi kể từ khi Bộ Tổng tham mưu Ukraine đưa ra quyết định có thể hiểu được: Tập trung các lữ đoàn tinh nhuệ nhất của Ukraine tại khu vực Pokrovsk, cách Pokrovske 80km về phía đông bắc.

Pokrovsk, được phòng thủ kiên cố, là một trong những điểm đô thị trọng yếu cuối cùng nằm giữa Cụm Lực lượng Trung tâm của Nga (với khoảng 150.000 quân) và 2 thành phố Kramatorsk và Sloviansk ở phía tây tỉnh Donetsk.

Khi một lữ đoàn súng trường cơ giới của Nga tiến qua các chiến hào Ukraine bị thiếu quân trấn giữ vào tháng 8 và tạo ra một vùng lồi rộng 40km² ở phía bắc Pokrovsk, Bộ chỉ huy Ukraine đã dồn toàn lực bảo vệ thành phố.

Toàn bộ Quân đoàn Azov số 1 cùng nhiều lữ đoàn và tiểu đoàn khác đã được điều đến Pokrovsk. Họ đã ngăn cản và phần nào đẩy lùi bước tiến của Nga vào giữa tháng 8. Gần 2 tháng sau, vùng lồi này trở thành chiến trường quyết liệt, nơi các đơn vị Nga và Ukraine đan xen nhau dưới bầu trời đầy UAV.

Sư đoàn Xe tăng 90 của Nga, trên lý thuyết, có khoảng 25.000 quân và hàng trăm xe tăng. Đơn vị Ukraine chính đối đầu với sư đoàn này ở phía bắc Uspenivka là Lữ đoàn Cơ giới số 110, một đơn vị dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Tuy nhiên, quy mô của họ chỉ bằng khoảng 1/5 so với Sư đoàn Xe tăng 90.