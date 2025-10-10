90.000 binh sĩ Nga tạo thế "gọng kìm" quanh Lyman, Ukraine báo động

Binh sĩ Ukraine triển khai súng cối trên tiền tuyến (Ảnh: Reuters).

Euromaidan Press đưa tin, tại mặt trận Lyman, Donetsk, Ukraine đã cảnh báo về diễn biến mới. Theo đó, việc Nga ngày càng tăng cường tập trung lực lượng quanh Lyman báo hiệu một sự thay đổi lớn ở phần này của chiến tuyến.

Khi các khu định cư cuối cùng trước Lyman giờ đã trở thành khu vực giao tranh, Ukraine nhận thấy mối đe dọa đang đến gần.

Sau nhiều tháng chiến đấu ở Pokrovsk và Kostiantynivka, Nga dường như đã quyết định mở thêm mũi tiến công sang Lyman, nơi họ hy vọng sớm giành được quyền kiểm soát địa hình thuận lợi cho hoạt động tác chiến cơ giới hóa.

Nếu giành được Lyman, Nga có thể có bàn đạp cho một chiến dịch quy mô rộng hơn nhằm tiến vòng qua Kramatorsk và Sloviansk từ hướng bắc.

Theo các nhà phân tích Ukraine, gần 90.000 binh sĩ Nga, được hỗ trợ bởi hơn 300 xe tăng, 600 xe bọc thép và hàng trăm hệ thống pháo, đã tập trung gần Lyman.

Để nhằm vào Lyman, Nga đang triển khai một chiến dịch tiến công đa hướng, được thiết kế để vây bọc các vị trí của Ukraine từ nhiều hướng cùng lúc.

Các cuộc tập kích ở phía tây bắc Lyman gần Shandryholove, phía đông bắc qua Kolodiazi, phía đông qua Zarichne, và phía đông nam gần Yampil và rừng Sviati Hori không phải là những đợt thăm dò ngẫu nhiên, mà là một kế hoạch tác chiến phối hợp chặt chẽ.

Ở phía bắc, đầu cầu của Nga qua sông Zherebets đóng vai trò then chốt, khi các kỹ sư Nga đang gấp rút xây dựng cầu phao để đưa thiết giáp vượt sông. Nếu củng cố được đầu cầu này, Nga có thể đi vòng qua Lyman từ tây bắc và cắt đứt tuyến tiếp tế từ Izium.

Qua hướng Kolodiazi, quân Nga có thể tạo được hướng tiến công trực tiếp vào thị trấn Lyman, nếu xuyên thủng được tuyến phòng thủ của Ukraine.

Đồng thời, trận chiến ở Zarichne có thể mở ra hành lang trực tiếp đến Lyman, khi chưa đầy 10km địa hình trống ngăn cách 2 khu vực này. Nếu kiểm soát được hướng này, Nga có thể thiết lập thêm một điểm vượt sông Zherebets thứ 2, giảm sự phụ thuộc vào một đầu cầu duy nhất với hậu cần mong manh.

Trong khi đó, ở phía đông nam, tại Yampil và rừng Sviati Hori, quân đội Nga đang tiến công không chỉ để kéo giãn tuyến phòng thủ của Ukraine, mà còn để cắt tuyến hậu cần giữa Lyman và Sloviansk.

Bằng cách gây sức ép đồng thời từ phía bắc và đông nam, Nga nỗ lực tạo thế gọng kìm khép chặt quanh Lyman trước khi hết năm.

Một vòng vây quanh Lyman có thể tạo thêm nhiều vấn đề cho Ukraine, vì nó cũng sẽ khiến Siversk dễ bị tập kích từ phía sau. Mỗi hướng tiến công của Nga đều bổ trợ cho nhau, hình thành một thế đánh hiệp đồng nhằm làm sụp đổ tuyến phòng thủ Ukraine theo trình tự, chứ không chỉ theo hướng trực diện.

Theo các chuyên gia, lực lượng Nga dường như đã sẵn sàng cho đợt “tổng tiến công” được hứa hẹn từ lâu, khi Lyman đang đứng trước nguy cơ nghiêm trọng.

Việc tăng cường cầu phao, tập trung thiết giáp hạng nặng và bố trí lại pháo binh cho thấy giai đoạn chuẩn bị đã kết thúc và chiến dịch đang bước vào thời điểm mang tính quyết định.

Phòng tuyến của Ukraine hiện dựa nhiều vào rào cản tự nhiên là rừng và sông Zherebets cùng các nhánh của nó, vốn cho đến nay đã hạn chế đáng kể khả năng cơ động của xe bọc thép Nga. Do đó, việc giữ cho các cầu phao Nga không thể sử dụng và các cây cầu nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của Ukraine là rất quan trọng.

Các mũi tiến công của Nga vào khu vực Lyman với mục tiêu tạo thế gọng kìm (Ảnh: Euromaidan Press).

Ukraine đang nỗ lực nhằm ngăn Nga có được lợi thế lớn hơn trên chiến trường. Họ tăng cường các vụ tập kích vào vũ khí, điểm tập trung quân của Nga để ngăn đối thủ mở trận đánh lớn.

Các điều khiển viên UAV của Lữ đoàn cơ giới số 93 của Ukraine đã đăng tải video cho thấy UAV FPV lao vào 4 khẩu pháo Nga được ngụy trang kỹ và bố trí sâu trong hầm.

Trước đó, Ukraine cũng đã tập kích các cầu phao, lực lượng thiết giáp dự bị và pháo tự hành tại khu vực, tất cả nhằm ngăn chặn Nga tập trung lực lượng và hỏa lực trước khi mở đợt tiến công quyết định.

Đợt tiến công của Nga từ nhiều hướng quanh Lyman sắp được tăng cường thêm quân và trang bị, khiến thị trấn đứng trước nguy cơ cao.

Tuy nhiên, địa hình vẫn đang nghiêng về phía Ukraine, khi một điều khiển viên UAV Ukraine giải thích rằng: “Thứ duy nhất khiến Nga không thể tiến công bằng xe bọc thép chính là con sông".

Nếu Nga vượt qua được rào cản này và đưa thiết giáp sang bờ bên kia, lợi thế của Ukraine sẽ biến mất, và trận chiến Lyman sẽ trở nên khốc liệt hơn.