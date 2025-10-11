Ukraine phản công ở "trái tim công nghiệp", xoay chuyển đòn bẩy của Nga

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine (Ảnh: Reuters).

Euromaidan Press đưa tin, tại Dnipropetrovsk, các đợt phản công của Ukraine đã bắt đầu làm chậm đà tiến công của Nga, khiến Moscow xem xét lại hướng điều động theo trục đông-tây.

Giao tranh hiện tập trung quanh 2 trận đánh trọng điểm, mà kết quả của chúng sẽ quyết định liệu những bước tiến của Nga có thể chuyển hóa thành đột phá chiến thuật, hay Ukraine có thể hình thành một lá chắn bảo vệ vùng đồng bằng rộng mở ở Dnipropetrovsk.

Theo giới quan sát, mục tiêu chính của Nga trong khu vực này là giành được phần lãnh thổ để dùng làm đòn bẩy thương lượng trong các cuộc đàm phán tương lai, và nếu có thể, tiếp tục tiến sang phía tây hướng thành phố Zaporizhia.

Dnipropetrovsk là trung tâm công nghiệp và khai khoáng quan trọng của Ukraine, nên bất kỳ bước tiến sâu nào của Nga đều có thể gây ra tác động tới quân đội và nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn của Kiev. Đây là nơi Ukraine đặt nhiều nhà máy công nghiệp và quân sự lớn, nên nó được xem là một khu vực có tầm chiến lược quan trọng của Kiev.

Việc giành được các ngôi làng và khu tập kết qua ranh giới hành chính sẽ cho phép Nga tuyên bố đạt được bước tiến, tạo ra các đường ranh trên bản đồ có thể được khai thác về mặt chính trị, đồng thời mở đường cho các đợt tiến công cơ giới tiếp theo nếu phòng tuyến Ukraine sụp đổ.

Hồi đầu tháng, DeepState, một nhóm phân tích quân sự Ukraine, công bố bản đồ cho thấy lực lượng Nga đã tiến được khoảng 10km trong 10 ngày vào khu vực. Những bước tiến như vậy được xem là khá nhanh ở giai đoạn này của cuộc chiến, vốn đã kéo dài hơn 3 năm rưỡi.

Đáng chú ý, các tuyến phòng thủ của Ukraine tại vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk chủ yếu được thiết kế để chống lại các cuộc tiến công từ hướng nam và tây nam. Vì vậy, việc Nga đánh từ hướng đông cho phép họ vượt sườn các vị trí phòng thủ đã chuẩn bị sẵn và khai thác những khe hở trong hệ thống phòng thủ địa phương.

Giao tranh ở Dnipropetrovsk vẫn đang diễn ra với cường độ tương đối cao (Ảnh: Euromaidan Press).

Ở phía bắc, Zelenyi Hai đã trở thành một chiến trường khốc liệt kéo dài nhiều tháng, khi Nga liên tục mở các đợt tiến công nhằm giành được chỗ đứng trong ngôi làng, vị trí có thể làm bàn đạp cho các đợt tiến công tiếp theo.

Mục tiêu chính của Nga là sử dụng Zelenyi Hai làm cửa ngõ để tiến vào 3 khu định cư lớn hơn là Havrylivka, Ivanivka và Novopavlivka, nơi có các cụm nhà thưa thớt, lý tưởng cho quân Nga ẩn náu và tập kết.

Ukraine đã tìm cách ngăn chặn kế hoạch này. Các đoạn video từ tiền tuyến cho thấy các đơn vị cơ giới của Ukraine liên tục tiến hành những đợt phản công quanh rừng và hàng cây, kết hợp các đòn đánh ngắn, dữ dội với trinh sát UAV liên tục để phát hiện các nhóm binh sĩ Nga.

Mặt khác, ở phía nam, nơi quân đội Nga từng tiến nhanh qua các dải cây gần nhau, Ukraine đã phản công giành lại Sosnivka, Vorone và một số làng lân cận.

Các đợt phản công này được mở màn bằng pháo kích và phối hợp chặt chẽ, để ngăn các đơn vị bộ binh Nga di chuyển không được bảo vệ trên địa hình trống.

Sau đó, các mũi cơ giới do Lữ đoàn Cơ giới số 23 dẫn đầu, cùng với các tiểu đoàn tiến công phối hợp, tìm cách cô lập các nhóm quân đối phương.

Nhìn chung, các đợt phản công của Ukraine dọc trục Velyka Novosilka đã đạt được mục tiêu đề ra: làm chậm đà tiến công của Nga.

Tuy nhiên, những hoạt động này không chỉ đơn thuần là phản ứng chiến thuật, mà còn kéo dài thời gian cho các đơn vị UAV của Ukraine thiết lập vị trí và bắt đầu các hoạt động mới.

Khi mùa đông đang đến và địa hình ở khu vực này sẽ đầy bùn lầy, việc di chuyển sẽ khó khăn và Ukraine có thể sử dụng UAV để ngăn cản các nhóm quân Nga tiếp tục tiến lên.