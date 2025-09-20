Ukraine lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ ra điều kiện cho châu Âu về Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Ukraine kỳ vọng châu Âu và Mỹ sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, vì việc chậm trễ đang làm suy yếu sức ép lên Moscow, Tổng thống Zelensky tuyên bố trong một cuộc trao đổi với các nhà báo vào ngày 19/9.

Theo ông, Ukraine kỳ vọng sẽ có các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga nếu kịch bản hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo không xảy ra hoặc không có lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào thiện chí của các bên liên quan.

“Nếu chiến sự tiếp tục và không có bước tiến nào hướng tới hòa bình, chúng tôi kỳ vọng sẽ có trừng phạt. Đây là chủ đề thứ 2 mà tôi sẽ nêu ra trong cuộc gặp với Tổng thống Trump. Tổng thống Trump mong chờ những bước đi mạnh mẽ từ châu Âu. Tôi đã chia sẻ quan điểm của mình: Theo tôi, chúng ta đang mất quá nhiều thời gian nếu chỉ chờ đợi, không áp đặt trừng phạt, hoặc không có hành động mà chúng ta mong muốn từ ông ấy”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine ủng hộ việc châu Âu áp đặt trừng phạt và siết chặt chính sách thuế quan đối với những quốc gia mua năng lượng từ Nga.

Tổng thống Ukraine cho biết ông ủng hộ lập trường của ông Trump.

"Chúng tôi cũng đang hợp tác với các nước châu Âu để họ từ bỏ năng lượng Nga. Nhưng đảm bảo được điều đó là một quá trình rất phức tạp. Điều quan trọng nhất là kết quả”, ông nhấn mạnh.

Ông Zelensky tin rằng nếu ông Trump thực hiện các bước đi nghiêm túc, ông sẽ thúc đẩy một số quốc gia châu Âu đang giao dịch năng lượng với Nga phải làm theo mong muốn của nhà lãnh đạo Mỹ, ví dụ như Slovakia và Hungary. Đây là 2 quốc gia nhiều lần từ chối ngừng mua năng lượng Nga, viện dẫn lý do về an ninh quốc gia.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt “cứng rắn” đối với Nga, nhưng chỉ khi tất cả các nước NATO ngừng mua dầu của Nga.

Sau đó, ông cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt của EU chống Nga chưa đủ mạnh và kêu gọi châu Âu phải siết chặt hơn nữa.

Ngoài ra, ông Trump cho rằng châu Âu có các biện pháp với các nước mua dầu của Nga để thúc đẩy nhanh việc chấm dứt cuộc xung đột hơn 3 năm qua.

Trong thời gian tới, ông Zelensky sẽ dẫn đầu phái đoàn Ukraine tới New York, Mỹ để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ông dự kiến sẽ có cuộc trao đổi với ông Trump về các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

“Chúng tôi đã chuẩn bị nền tảng cho các bảo đảm an ninh, vốn được châu Âu sẵn sàng ủng hộ, trong bối cảnh Mỹ sẽ ở bên cạnh chúng tôi. Chúng tôi đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận, có đối thoại ở nhiều cấp độ, bao gồm giữa lãnh đạo quân đội và tổng tham mưu trưởng của chúng tôi với phía châu Âu và Mỹ”, ông nói.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng sẽ gặp ông Zelensky trong thời gian tới tại New York, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc.