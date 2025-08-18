Nhà Trắng sắp đón các vị khách châu Âu, ông Trump nói về điều chưa từng có

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Theo lịch trình được Nhà Trắng công bố, ông Trump sẽ có cuộc họp riêng với nhà lãnh đạo Ukraine lúc 13h15 giờ địa phương. Sau đó là cuộc họp của chủ nhân Nhà Trắng với các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm cả Tổng thống Zelensky.

Các nhà lãnh đạo châu Âu thăm Nhà Trắng dịp này có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Bình luận về sự kiện này, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17/8 chia sẻ trên mạng xã hội rằng: “Ngày mai sẽ là một ngày trọng đại tại Nhà Trắng. Chưa bao giờ có nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cùng lúc như vậy. Thật vinh dự lớn lao cho tôi khi được đón tiếp họ”.

Vào cuối ngày 17/8, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã đặt chân đến Washington, sẵn sàng cho cuộc gặp quan trọng với nhà lãnh đạo Mỹ.

“Tôi đã có mặt tại Washington, ngày mai tôi sẽ gặp Tổng thống Trump. Ngày mai chúng tôi cũng sẽ có cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo châu Âu. Tôi biết ơn Tổng thống Mỹ vì lời mời này. Tất cả chúng ta đều có chung khát vọng mạnh mẽ là chấm dứt cuộc chiến này một cách nhanh chóng và chắc chắn. Và hòa bình phải là lâu dài”, ông Zelensky viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Đây sẽ là chuyến thăm Nhà Trắng lần hai của ông Zelensky kể từ đầu năm nay. Hồi tháng 2, ông cũng từng hội đàm với Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, nhưng cuộc trò chuyện nhanh chóng trở nên gay gắt. Washington sau đó tạm đình chỉ hoạt động viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian ngắn.

Cuộc hội đàm hôm nay được cho là có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình đàm phán hòa bình Ukraine.

Bình luận trước cuộc gặp, ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social: "Tổng thống Ukraine Zelensky có thể chấm dứt xung đột với Nga gần như ngay lập tức, nếu ông ấy muốn, hoặc ông ấy có thể tiếp tục chiến đấu. Hãy nhớ lại mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào. Không thể lấy lại Crimea và Ukraine không vào NATO. Có những thứ không bao giờ thay đổi".

Vấn đề nhượng bộ lãnh thổ và đảm bảo an ninh được cho sẽ là chủ đề được thảo luận tại cuộc họp hôm nay của ông Trump với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, người tham gia các cuộc đàm phán hôm 15/8 tại căn cứ quân sự ở Alaska, tiết lộ Nga đã đồng ý rằng, Mỹ và các đồng minh châu Âu có thể bảo đảm an ninh cho Ukraine tương tự như cam kết phòng thủ tập thể của NATO, và coi đây là một phần của thỏa thuận nhằm chấm dứt.

Đổi lại, theo ông Witkoff, phía Nga đã nói rõ rằng họ muốn lãnh thổ được xác định bởi “ranh giới pháp lý” thay vì các đường tiền tuyến hiện tại.

“Sẽ có một cuộc thảo luận quan trọng liên quan đến Donetsk và mọi thứ sẽ được cụ thể hóa vào 18/8”, ông Witkoff nói.

Nguồn tin của Financial Times cho hay, mục tiêu chính của ông Zelensky trong cuộc gặp hôm nay với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng sẽ là thảo luận về “một tiến trình hòa bình mang tính xây dựng mà không buộc Ukraine phải thực hiện những bước đi bất khả thi, chẳng hạn như rút quân khỏi Donbas”. Để đạt được mục tiêu đó, ông Zelensky có thể sẵn sàng thỏa hiệp dựa trên đường chiến tuyến hiện tại.

Chi tiết về một thỏa hiệp tiềm năng vẫn chưa được tiết lộ, nhưng lập trường của ông Zelensky cho thấy mong muốn tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột mà không phải đưa ra những nhượng bộ lớn về lãnh thổ hoặc quân sự.