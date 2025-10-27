Thủ tướng Ba Lan: Ukraine nói sẵn sàng chiến đấu thêm 3 năm nữa

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (Ảnh: AFP).

Thủ tướng Donald Tusk tiết lộ rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong cuộc trao đổi gần đây nhất giữa hai người, đã nói rằng Ukraine sẵn sàng tiếp tục chiến đấu với Nga thêm vài năm nữa.

Theo ông Tusk, Ukraine lo ngại về tác động lâu dài của cuộc chiến đối với dân số và nền kinh tế của mình nếu chiến sự kéo dài thêm vài năm nữa. Ukraine đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng về nhân khẩu học, tỷ lệ sinh sụt giảm và nền kinh tế thời chiến gặp nhiều khó khăn.

“Tôi không nghi ngờ gì việc Ukraine sẽ tồn tại như một quốc gia độc lập. Câu hỏi chính bây giờ là chúng ta sẽ chứng kiến bao nhiêu thương vong. Tổng thống Zelensky nói với tôi rằng ông hy vọng cuộc chiến sẽ không kéo dài 10 năm, nhưng Ukraine đã sẵn sàng chiến đấu thêm 2,3 năm nữa", ông nói.

Theo nhà lãnh đạo Ba Lan, cuộc chiến ở Ukraine dường như cũng đang gây ra thách thức nhất định cho nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, ông cho rằng, Moscow có lợi thế lớn so với phương Tây là họ sẵn sàng chiến đấu.

Trước đó, ông Tusk từng tuyên bố rằng không ai nên gây áp lực buộc Tổng thống Zelensky phải nhượng bộ lãnh thổ trong cuộc chiến với Nga. Ông cũng nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết của châu Âu với Ukraine.

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm qua nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi 2 bên vẫn chưa chốt được điều kiện tiên quyết cho một lệnh ngừng bắn. Các yêu cầu của mỗi bên vẫn rất khác nhau, dẫn tới việc họ chưa thể tìm được tiếng nói chung.

Ngày 22/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng ngừng bắn và thực hiện các bước đi ngoại giao để chấm dứt xung đột với Nga.

"Nhưng không phải với điều kiện chúng tôi phải rời bỏ một số khu vực, trao cho đối phương đất đai, lãnh thổ của chúng tôi. Vấn đề không phải là số km2 lãnh thổ, mà là nhà cửa, con người, lịch sử của chúng tôi. Đó là sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi", ông nói.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Nga và Ukraine đóng băng tiền tuyến hiện tại ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine trong bối cảnh Moscow đang kiểm soát phần lớn khu vực này.

Tổng thống Trump đề xuất vùng Donbass nên được “cắt ra”, với Nga kiểm soát phần lớn diện tích khu vực này, để chấm dứt xung đột. Ông Trump đồng thời cho biết Nga đã kiểm soát 78% diện tích Donbass.

Theo Tổng thống Trump, Ukraine và Nga “có thể đàm phán về sau”, nhưng hai nước nên "dừng lại ở chiến tuyến hiện nay".

Tuy nhiên, Ukraine nhiều lần khẳng định lập trường lâu nay của Kiev rằng nước này sẽ không bao giờ thừa nhận việc mất lãnh thổ vào tay Nga.

Sau đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc, bằng việc kêu gọi ngừng bắn, phương Tây và Ukraine chỉ đang tìm cách kéo dài thêm thời gian.

Tổng thống Putin từng tuyên bố, để lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân đội Ukraine phải rút khỏi toàn bộ vùng Donbass. Ông cũng nêu rõ việc công nhận biên giới mới của Nga sau khi sáp nhập là một trong những điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài.