Binh sĩ Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 31 của Ukraine khai hỏa vào mục tiêu Nga (Ảnh: New York Times).

Ông Zelensky: Nga lo ngại tên lửa Tomahawk

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, tuyên bố rằng: "Nga lo ngại Tomahawk là "một tổ hợp các hệ thống vũ khí" mà Kiev có thể nhận được từ Mỹ".

Trả lời câu hỏi về kỳ vọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với cuộc gặp Tổng thống Donald Trump, ông Zelensky lưu ý rằng, "Nga cảnh giác với tên lửa Tomahawk".

Ông nói: “Tôi nghĩ Nga lo ngại Tomahawk vì chúng là một vũ khí mạnh mẽ, và họ biết chúng ta đang sản xuất những hệ thống nào, và họ hiểu rằng khi kết hợp với Tomahawk... chúng ta không nói về Tomahawk một cách đơn thuần, chúng ta cần sự kết hợp của các hệ thống vũ khí, đó là lý do tại sao họ sợ điều này, họ hiểu chúng ta có thể làm gì với nó. Đó là lý do tại sao họ đang thực hiện nhiều bước đi khác nhau và gửi đi những thông điệp cứng rắn, tất nhiên, không phải cho phía Ukraine".

Cũng tại cuộc họp báo, ông Zelensky tuyên bố rằng phía Ukraine và Mỹ đã quyết định không thảo luận công khai về các hệ thống tầm xa vào lúc này và nói thêm rằng Mỹ không muốn leo thang căng thẳng.

Ukraine để "vuột mất" tên lửa Tomahawk vào phút chót

Kênh Military Summary đưa tin, tên lửa Tomahawk tưởng gần như đã nằm trong tay Tổng thống Zelensky thì vào phút chót, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại một lần nữa khiến ông thất vọng.

Trong cuộc họp căng thẳng hôm 17/10 tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã nói với ông Zelensky rằng ông không có ý định cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã xong. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra vào tuần tới", ông Trump nói, ám chỉ cuộc đàm phán đã được lên kế hoạch giữa Mỹ và Nga. Tổng thống Donald Trump dự định sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest (Hungary) trong 2 tuần tới.

Lập trường này tiếp tục được ông Trump nêu trong một bài đăng trên Truth Social sau cuộc họp. Ông Trump cho biết cuộc họp "thú vị" và "thân mật". Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm, ông đã trao đổi với cả ông Zelensky và ông Putin rằng đã đến lúc "dừng lại ở chiến tuyến hiện tại". "Hãy để cả 2 tuyên bố chiến thắng, hãy để lịch sử quyết định!", ông Trump nhấn mạnh.

Trong cuộc gặp gỡ báo giới sau đó, ông Zelensky xác nhận đã thảo luận về Tomahawk nhưng cả 2 bên quyết định không thảo luận công khai vấn đề này vì Mỹ muốn tránh leo thang.

Khi được hỏi liệu ông có lạc quan về Tomahawk hay không, ông Zelensky đáp: "Tôi thực tế".

Nhiều nguồn tin cho biết, ông Zelensky đã thúc đẩy mạnh mẽ về việc Mỹ chuyển Tomahawk cho Ukraine nhưng ông Trump đã phản đối và tỏ ra không có ý định thay đổi.

Trước đó, hôm 16/10, một cuộc điện đàm đã diễn ra giữa hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Donald Trump, theo cả hai bên, kết thúc rất thân thiện. Đây được đánh giá là dấu hiệu cho thấy ông Zelensky sẽ không nhận được tên lửa.

7 sân bay Nga đồng loạt ngừng hoạt động

Rạng sáng 18/10, 7 sân bay ở Nga đồng loạt đóng cửa, với 27 chuyến bay bị hoãn tại Sochi, Cơ quan hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) thông báo.

Cụ thể, kênh Mash ghi nhận có 27 chuyến bay khởi hành và đến Sochi bị hoãn, và 2 máy bay đang bay vòng trên bầu trời, không thể hạ cánh.

Thị trưởng Sochi Andrei Proshunin tuyên bố rằng các hệ thống phòng không Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào Sochi.

Các sân bay sau của Nga phải tạm ngừng hoạt động gồm Sochi, Tunoshna (Yaroslavl), Grabtsevo (Kaluga), Strigino (Nizhny Novgorod), Kurumoch (Samara), Barataevka (Ulyanovsk) và Penza.

Lúc 3h11, Rosaviatsiya thông báo hoạt động trở lại tại sân bay Sochi. Sau đó, có thông tin về việc hoạt động trở lại tại các sân bay khác.

Trước đó, đêm 17/10, nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy tại thành phố Sochi. Chính quyền báo cáo rằng hệ thống phòng không đã đẩy lùi các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Ukraine, các lệnh hạn chế bay đã được áp dụng tại 9 sân bay trên khắp nước Nga.

Nga tăng cường hoạt động trên toàn chiến tuyến

Trong 24 giờ qua, quân đội Nga (RFAF) liên tiếp giành thêm lãnh thổ trên hầu hết mặt trận. Các nguồn tin ủng hộ Kiev đưa tin Poltavka (vùng Zaporizhia) đã bị chiếm giữ và một bước đột phá khác của RFAF được xác định vị trí tại tỉnh Dnipropetrovsk, với việc lực lượng Moscow chiếm được một ngôi làng khác, kênh Military Summary cho hay.

Lực lượng Kiev thất thủ liên tiếp khi sự hiện diện của binh sĩ Nga ở phía tây bắc Pokrovsk đã được xác nhận.

Tại Kupyansk, bằng chứng trực quan xác nhận rằng phía Nga đã chiếm được phần phía bắc. Đồng thời, họ cũng hoạt động mạnh ở phía bắc tỉnh Kharkov, trong đó, Ukraine được cho là đã thất thủ tại làng Tykhe.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 17/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, lực lượng Kiev rút chạy theo mũi tên vàng (Ảnh: Anna News).

Giai đoạn tiếp theo trong chiến dịch Konstantinovka đã bắt đầu

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang tự tin chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch tấn công vào Konstantinovka.

Nhà phân tích quân sự Boris Rozhin xác nhận, các nhóm xung kích Nga đã tiến vào địa giới hành chính của thành phố và thiết lập một vị trí vững chắc ở khu vực Santurinivka. Quân đội Ukraine (AFU) cố gắng cầm cự bằng UAV cũng như lợi dụng đường sá lầy lội và địa hình hiểm trở, nhưng sau khi Kleban-Byk thất thủ, phòng tuyến đang sụp đổ, nhà phân tích lưu ý.

Điều này có nghĩa là lực lượng Moscow đã bắt đầu tấn công vào một trong những thành phố lớn nhất ở vùng Donetsk.

Chuyên gia Rozhin nói với Readovka rằng cuộc tấn công đang được tiến hành từ Chasov Yar, Stupochki và Predtechino, từ phía đông. Theo ông, lực lượng Moscow cũng đang gây sức ép ở khu vực Pleshcheyevka, nằm ở phía đông nam.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 17/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, đánh sập phòng tuyến của lực lượng Kiev ở phía đông thành phố (Ảnh: Anna News).

"Mục tiêu chính ở đây là chọc thủng khu vực kiên cố của đối phương ở vùng Ivanopol, do khu vực này giáp với hồ chứa Kleban-Byk, vốn rất khó vượt qua trong điều kiện hiện tại", chuyên gia lưu ý.

Tuy nhiên, ngay cả tại đây, lực lượng Kiev cũng đang dần rút lui, đặc biệt là sau khi Nga chiếm được Kleban-Byk, nơi RFAF gần đây đã xóa sổ một nhóm AFU bị kẹt ở phía nam hồ, ông Rozhin nói thêm.

Ở phía bên kia hồ, việc chiếm được Stepanivka được dự đoán sẽ diễn ra, điều này sẽ đưa các đơn vị Moscow đến sườn phía tây của Konstantinovka. Sau đó, thành phố sẽ bị tấn công từ 3 hướng cùng lúc.

Theo ông Rozhin, "chìa khóa" để chiếm Konstantinovka cũng giống như các thành phố lớn khác đã được kiểm soát trước đó: cắt đứt hậu cần.

RFAF sẽ cắt đứt con đường nối thành phố với Druzhkovka, nằm cạnh nó ở phía bắc. Bản thân AFU cũng đã ghi nhận sự gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV của Nga nhằm vào hệ thống thông tin liên lạc và hậu cần trong khu vực này, nhà phân tích nhấn mạnh.

"Dĩ nhiên, nếu tình hình giao tranh ở khu vực Dobropolye diễn biến theo hướng có lợi cho Nga trong tương lai gần và Shakhovo bị chiếm, thì theo đó, Bộ chỉ huy Moscow sẽ có các lựa chọn để tiến công cả về phía tây và phía bắc", ông Rozhin tin tưởng.

Dù vậy, địa hình hiểm trở ở Konstantinovka đặt ra một thách thức cho cuộc tấn công. Mùa thu, với đặc trưng bùn lầy, càng làm phức tạp thêm cho quân đội Nga. Hơn nữa, chuyên gia cảnh báo, lực lượng Kiev đang tập trung rất nhiều tổ điều khiển UAV ở đó.

Tuy nhiên, ngay cả những điều kiện này cũng không khiến hệ thống phòng thủ của Konstantinovka trở nên bất khả xâm phạm, chuyên gia Boris Rozhin nhận định. Ông kết luận, việc RFAF bắt đầu chiến đấu trong nội đô cho thấy ngay cả một hệ thống phòng thủ như vậy cũng có thể bị vượt qua.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 17/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Kiev phản công bất thành theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Mặt trận Kherson nóng dần lên

Mặc dù mặt trận Kherson không có bất kỳ thay đổi đáng kể nào kể từ cuối năm 2024, nhưng giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn không ngừng trong những tháng gần đây, kênh Suriyakmaps đưa tin.

Đụng độ chủ yếu diễn ra trên các cù lao ở hạ lưu sông Dnieper, nơi quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Velykyi, Bakaiskyi, Prorezhanskyi và Vasylkiv (cuối tháng 1) và Nestryha (ngày 12/5).

Cuối tháng 8, RFAF đã tiến vào đảo Alekseevski, hướng về cây cầu bị phá hủy đối diện Prydniprovske và đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi vị trí cuối cùng ở phía nam sông Konka.

Trong tuần qua, các trận chiến bắt đầu trở nên ác liệt hơn: vào ngày 14/10, lực lượng Moscow đã chiếm được hoàn toàn cù lao Kozatskyi, phía nam Kozatske, và vào ngày 15/10, quân đội Nga đã đổ bộ lên Karantyny.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kherson ngày 17/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được trong thời gian gần đây và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Suriyakmaps).

Ukraine rút lui ở Pokrovsk, phòng tuyến tây nam đã vỡ

Kênh Geroman đưa tin, các hoạt động chiến đấu đang diễn ra ác liệt tại Pokrovsk. Hai quân nhân Ukraine đã rơi vào ổ phục kích của Nga và bị hạ gục tại tiểu khu Pervomayka.

Trong trung tâm thành phố, quân đội Nga đã mở rộng vùng kiểm soát tại phía nam đường sắt thêm khoảng 600m. Tình hình ngày càng xấu đi khi hàng loạt cứ điểm phòng thủ bị đánh sập, buộc lực lượng Kiev rút lui sâu vào khu vực trung tâm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 17/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu hồng. Kiev cố gắng phản công nhưng không thể ngăn đà sụp đổ (Ảnh: Z-Committee).

Kênh Kalibrated Maps xác nhận, RFAF đã tiến về phía tây Pokrovsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 17/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được, đẩy lùi lực lượng Kiev vào sâu trong trung tâm thành phố (Ảnh: Kalibrated Maps).

Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở Zaporizhia và Dnipropetrovsk

Trang phân tích quân sự Anna News cập nhật diễn biến chiến sự trên hướng Pokrovskoe (vùng Dnipropetrovsk) và Gulyaypole.

Theo đó, Cụm tác chiến Vostok RFAF tiếp tục đẩy lùi đối phương về phía tây. Họ đánh bật lực lượng Kiev khỏi Privolye và đang tiến về phía tây Verbovoye và Novogrigorovka hướng về Danilovka.

Tại phía tây Alekseevka và Verbovoye, quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến lên để giành các cứ điểm dọc theo tuyến phòng thủ thứ ba của AFU. Ở bắc Alekseevka, các đơn vị Moscow đang tấn công về phía Volchye, bỏ qua Velikomikhaylovka và Orestopol, từ đó lực lượng Kiev đang phản công dữ dội gần Novoselovka và Sosnovka, với giao tranh cận chiến ở cả 2 làng.

Ở nam Novogrigorovka, quân đội Nga tiến dọc theo tuyến Uspenovka - Poltavka. Theo các cuộc điện đàm bị RFAF chặn và giải mã ở Kiev, Poltavka gần như đã thất thủ, lực lượng Moscow đang dọn sạch vùng ngoại ô phía bắc.

Làng Okhotnichye hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Trên bờ phải, quân đội Ukraine vẫn giữ được một số cứ điểm của tuyến phòng thủ thứ hai giữa Novonikolaevka và Okhotnichye. Giao tranh tiếp diễn tại đó, cũng như tại các trang trại giữa Novovasilyevskoye và Novogrigorovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 17/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu hồng và phát triển xa hơn về phía tây (Ảnh: Z-Committee).

Cũng tại ngã ba Zaporizhia và Dnipropetrovsk, quân đội Nga đã giành được các khu định cư Privolye và Poltavka.

Ngôi làng đầu tiên, nằm trên sông Yanchura, cho phép quân đội Nga cắt đứt tuyến đường tiếp tế cho nhóm lực lượng Kiev ở bờ trái. Các đơn vị phòng thủ gần Uspenovka có nguy cơ bị buộc phải rút lui.

Tại Poltavka, AFU cũng gần như bị đẩy lùi. Một số khu vực còn nằm trong tầm kiểm soát của họ có thể sẽ bị bỏ hoang trong vòng vài ngày, nếu không muốn nói là vài giờ.

Chỉ cách Poltavka 600m là Malinovka, cùng với ngôi làng đầu tiên, nơi có thể đóng vai trò là một cứ điểm cho việc di chuyển tiếp theo về phía ngoại ô Gulyaypole, nơi quân đội Ukraine gần như không có vị trí phòng thủ vững chắc.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 17/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev trong trung tâm thành phố (Ảnh: Anna News).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 111 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 17/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 111 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, trong đó có 33 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 78 cuộc không kích, thả 154 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 3.292 UAV cảm tử và thực hiện 3.834 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xung phong của RFAF ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Orekhov và Dnieper.