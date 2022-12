Thế giới năm 2022 qua những bức ảnh nổi bật (1)

Ngày 27/3, nam diễn viên Will Smith tát diễn viên hài Chris Rock trong chương trình truyền hình Lễ trao giải Oscar sau khi Rock pha trò về Jada Pinkett - vợ của Will Smith. Will Smith sau đó bị cấm tham gia lễ trao giải Oscar trong 10 năm (Ảnh: Getty).