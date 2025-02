Ông Trump nêu cách chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Ông Trump: Nga và Ukraine phải cùng ngồi vào bàn đàm phán

"Tôi tin rằng Tổng thống Putin và người đồng cấp Zelensky nên ngồi vào bàn đàm phán cùng nhau. Chúng ta cần ngăn chặn cái chết của hàng triệu người, những người lính trẻ. Và tôi tin rằng chúng ta có cơ hội thực sự để đạt được một thỏa thuận", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 21/2.

Chủ nhân Nhà Trắng nhắc lại rằng ông ủng hộ giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine vì lý do nhân đạo, cùng nhiều lý do khác. "Đó là lý do tại sao tôi muốn thấy lệnh ngừng bắn và tôi muốn đạt được thỏa thuận", Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Một ngày trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông nói rằng bất chấp những lời chỉ trích của ông Zelensky, ông vẫn sẵn sàng liên hệ thêm với nhà lãnh đạo Ukraine. Ông khẳng định sẽ tương tác nếu Tổng thống Zelensky liên hệ.

Ông cáo buộc ông Zelensky đang cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo ông, trong suốt 3 năm qua, Tổng thống Zelensky đã không thể làm gì để chấm dứt chiến sự.

"Thành thật mà nói, tôi nghĩ ông ấy không quan trọng phải có mặt tại các cuộc đàm phán. Ông ấy chỉ khiến việc đạt thỏa thuận trở nên khó khăn. Hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra với đất nước của ông ấy, nó đã bị phá hủy", ông nói.

Sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Nga và Mỹ đã hội đàm cấp cao tại Ả rập Xê út hôm 18/2 nhưng không có sự tham gia của Ukraine hay đại diện châu Âu. Trong khi đó, lãnh đạo Nga và Ukraine chưa thể ngồi vào bàn đàm phán do bất đồng về các điều kiện tiên quyết.

Nga - Mỹ sắp hội đàm lần hai

Tổng thống Trump cho biết, phái đoàn Mỹ và Nga sẽ hội đàm cấp cao lần hai vào ngày 25/2 tới, cũng tại Ả rập Xê út.

Theo ông, mục tiêu chính của những cuộc tiếp xúc này là tìm cách chấm dứt giao tranh và đạt được thỏa thuận hòa bình. Ông hy vọng đây sẽ là bước đi quyết định trong việc chấm dứt cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Những tuyên bố này cho thấy mong muốn của chính quyền Mỹ đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine.

Tuy nhiên, ông Trump bác bỏ thông tin cho rằng ông có ý định thăm Nga vào ngày 9/5 tới vào dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Trả lời phỏng vấn truyền thông hôm qua, ông Trump cho biết, ông tin Mỹ sắp đạt được thỏa thuận buộc Ukraine trả 400-500 tỷ USD cho những khoản viện trợ mà Washington đã cấp cho Kiev 3 năm qua.

Ông không nêu chính xác Kiev sẽ hoàn trả số tiền đó bằng cách nào, nhưng dường như chắc chắn thỏa thuận sẽ bao gồm điều khoản cho phép Mỹ tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine.