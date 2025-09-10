Quan chức Mỹ: Ukraine sẵn sàng đóng băng chiến tuyến với Nga

Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Matthew Whitaker (Ảnh: RBC).

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business, Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Matthew Whitaker khẳng định Ukraine đã phát tín hiệu sẵn sàng đạt một thỏa thuận và đóng băng chiến tuyến hiện tại, với điều kiện nhận được các đảm bảo an ninh.

“Ukraine đã chứng minh và thể hiện rằng họ sẵn sàng thỏa hiệp. Họ sẵn sàng đóng băng chiến tuyến nếu nhận được các bảo đảm an ninh. Tôi cho rằng đã có một khuôn khổ cho một thỏa thuận, và giờ chúng ta chỉ cần bảo đảm điều đó trở thành hiện thực”, ông Whitaker nói.

Ông nhấn mạnh, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là cung cấp cho Ukraine các đảm bảo an ninh và khả năng tự vệ. Theo ông, sự hiện diện của binh sĩ châu Âu tại Ukraine là cần thiết để bảo đảm những cam kết an ninh đó.

Ông cho rằng những đảm bảo như vậy sẽ trao cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khả năng đạt được một thỏa thuận.

Trước đó, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podoliak, hôm 21/8 cũng cho biết một kịch bản để chấm dứt xung đột Ukraine - Nga là Kiev chấp nhận ngừng giao tranh dọc theo các chiến tuyến hiện tại.

“Lập trường sơ bộ của Ukraine như sau: chúng tôi hiểu rằng một trong những kịch bản cơ bản để thoát khỏi cuộc xung đột này là ngừng giao tranh dọc theo chiến tuyến. Một số vùng lãnh thổ trên thực tế nằm trong sự kiểm soát của Nga. Nhưng về mặt pháp lý, sẽ không ai công nhận những vùng lãnh thổ đó là của Nga. Ukraine cần nỗ lực rất nhiều, thông qua biện pháp kinh tế, ngoại giao và các biện pháp khác để giành lại chúng”, ông Podoliak nói.

Phía Nga nhiều lần tuyên bố, mọi đảm bảo an ninh cho Kiev mà không có sự tham gia của Moscow đều không thể chấp nhận được. Nga cũng không chấp nhận việc NATO triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine dưới bất cứ hình thức nào.