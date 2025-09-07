26 nước sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine, Nga phản ứng cứng rắn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: RBC).

"Sát cánh cùng chúng tôi là toàn bộ châu Âu tự do, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Australia, New Zealand và các đối tác khác trên toàn thế giới. Kết quả mà chúng tôi đã đạt được: 26 quốc gia sẵn sàng bảo đảm an ninh cho Ukraine bằng hành động. Tôi biết ơn tất cả các nhà lãnh đạo vì sự hợp tác chung này", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X hôm 6/9 sau các chuyến thăm nước ngoài gần đây.

Tổng thống Zelensky cũng lưu ý rằng "trước khi hòa bình có thể được đảm bảo, Nga phải bị gây sức ép”.

Theo ông Zelensky, cần phải làm mọi cách có thể để buộc Moscow “ngừng bác bỏ mọi sáng kiến ​​hòa bình và nhận thức được hậu quả của việc kéo dài cuộc chiến này”.

“Các biện pháp trừng phạt và thuế quan mạnh mẽ - với nỗ lực kết hợp của châu Âu và Mỹ - là chìa khóa để đạt được mục tiêu này”, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm, đồng thời nhấn mạnh “những nỗ lực xuyên Đại Tây Dương mạnh mẽ hơn nữa để đảm bảo gây sức ép” lên Nga.

Trước đó, sau hội nghị thượng đỉnh các đồng minh của Ukraine tại Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 4/9 cho biết 26 nước sẵn sàng cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu xung đột với Nga, trong đó bao gồm lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không.

Ông Macron cho biết Mỹ và châu Âu cũng đồng ý phối hợp chặt chẽ hơn về các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Hội nghị của 35 lãnh đạo thuộc “liên minh tự nguyện”, chủ yếu là các nước châu Âu, nhằm chốt lại cơ chế bảo đảm an ninh và kêu gọi sự ủng hộ từ Mỹ, mà theo giới chức châu Âu là yếu tố then chốt để kế hoạch trở nên khả thi.

“Ngay khi xung đột chấm dứt, các bảo đảm an ninh sẽ được triển khai,” ông Macron phát biểu trong cuộc họp báo tại Điện Elysee cùng với ông Zelensky.

“26 quốc gia đã đồng ý cung cấp bảo đảm an ninh. Đây là lần đầu tiên sau thời gian dài chúng tôi có được một nội dung nghiêm túc, rất cụ thể như vậy”, ông Zelensky nói tại họp báo, đồng thời nhấn mạnh vấn đề “bảo vệ tối đa bầu trời Ukraine”.

Ngoài ra, ông Zelensky cho rằng việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu là “một bảo đảm an ninh bắt buộc về kinh tế, chính trị và địa chính trị”.

Ban đầu Tổng thống Macron nói 26 nước sẽ triển khai lực lượng trực tiếp tại Ukraine, nhưng sau đó làm rõ rằng một số nước sẽ tham gia theo cách khác, như huấn luyện hoặc trang bị cho quân đội Ukraine từ bên ngoài. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể quy mô quân số.

Các chính phủ châu Âu cũng khẳng định lực lượng của họ tại Ukraine sẽ cần đến sự bảo đảm an ninh từ Mỹ như “hậu thuẫn cuối cùng”. Giới chức châu Âu đồng thời hối thúc Mỹ gây thêm sức ép với Moscow.

Phản ứng của Nga về đề xuất đảm bảo an ninh cho Ukraine

Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, đã chỉ trích đề xuất về đảm bảo an ninh cho Ukraine do các nhà lãnh đạo đưa ra tại hội nghị của “liên minh tự nguyện”.

"Những gì họ đang làm hoàn toàn vô nghĩa”, ông Medvedev tuyên bố hôm 6/9.

“Họ tập trung lại và bàn bạc xem nên đưa ra hình thức bảo đảm nào cho Ukraine. Nhưng thực chất họ chỉ đang dựng lên câu chuyện, lấy ý tưởng từ nhiều nguồn khác nhau rồi lấy đó làm hình thức bảo đảm. Điều này sẽ không đi đến đâu”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga cảnh báo.

Trong khi Tổng thống Zelensky cho biết "hàng nghìn" quân có thể được gửi đến Ukraine như một phần của lực lượng gìn giữ hòa bình sau lệnh ngừng bắn, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/9 cảnh báo bất kỳ lực lượng phương Tây nào được triển khai tới Ukraine đều sẽ là mục tiêu "hợp pháp" đối với quân đội Nga.

Ông Putin nói thêm rằng "việc phương Tây lôi kéo Ukraine vào NATO là một trong những nguyên nhân gây ra xung đột", đồng thời cho biết bất kỳ giải pháp nào cũng phải bao gồm các đảm bảo an ninh cho cả Nga và Ukraine.

Tổng thống Putin tuyên bố vẫn ưu tiên đàm phán để kết thúc xung đột Ukraine, nhưng sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Nhà lãnh đạo Nga bác bỏ khả năng triển khai lực lượng NATO đến Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình.