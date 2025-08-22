Ukraine có thể chấp nhận đóng băng chiến tuyến với Nga

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podoliak (Ảnh: Pravda).

Trong cuộc phỏng vấn với tờ La Repubblica (Italy) được công bố hôm 21/8, ông Mikhail Podoliak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã bình luận về những nhượng bộ tiềm năng mà Kiev có thể thực hiện nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình.

“Lập trường sơ bộ của Ukraine như sau: chúng tôi hiểu rằng một trong những kịch bản cơ bản để thoát khỏi cuộc chiến này là đóng băng xung đột dọc theo chiến tuyến”, ông Podoliak nói.

Ông cho biết, một số vùng lãnh thổ có thể sẽ vẫn “thuộc Nga trên thực tế”.

“Tuy nhiên, trên phương diện pháp lý sẽ không ai công nhận những vùng lãnh thổ đó là của Nga”, ông nói và nhấn mạnh Ukraine cần phải nỗ lực rất lớn bằng “các công cụ kinh tế, ngoại giao và những biện pháp khác” để khôi phục các vùng lãnh thổ đó.

Ông Podoliak cho biết thêm, trong kịch bản như vậy, Kiev cũng cần được đưa vào một liên minh. “Không phải NATO, nhưng dù sao cũng là một liên minh”, ông nói.

Theo ông Podoliak, việc triển khai các lực lượng quân sự tới Ukraine từ “nhiều quốc gia” đang được thảo luận với khoảng 10 nước, đặc biệt là Pháp.

Moscow nhiều lần nhấn mạnh sẽ không chấp nhận các sáng kiến do Anh và Pháp dẫn đầu nhằm đưa lực lượng từ các nước NATO vào Ukraine, cảnh báo rằng bước đi này có thể dẫn tới một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và phương Tây.

Nga khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận lâu dài nào trong xung đột Ukraine cũng phải giải quyết những nguyên nhân cốt lõi của cuộc chiến, đáp ứng các mối quan ngại an ninh của Moscow và công nhận thực tế lãnh thổ hiện nay. Điều này bao gồm cả quy chế đối với bán đảo Crimea và 4 vùng lãnh thổ gồm Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia, các vùng đã trưng cầu dân ý sáp nhập Nga vào năm 2022 dù Moscow chưa kiểm soát hết những vùng này.

Theo dữ liệu nguồn mở, Nga hiện kiểm soát khoảng 88% Donbass (gồm Lugansk và Donetsk) và 73% Zaporizhia cùng Kherson.

Tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/8 tại Alaska, Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đưa ra các đề xuất để đạt thỏa thuận hoà bình với Ukraine.

Các đề xuất gồm: Ukraine phải từ bỏ toàn bộ vùng Donbass (miền Đông Ukraine), từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO, duy trì trung lập và không cho lực lượng quân sự phương Tây hiện diện trong lãnh thổ.

Các nguồn tin cũng cho hay, Moscow đồng ý việc cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine. Tuy nhiên, Moscow phản đối bất cứ thỏa thuận đảm bảo an ninh nào mà không có sự tham gia của Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, việc phương Tây thảo luận về đảm bảo an ninh cho Ukraine nhưng không có sự tham gia của Nga sẽ là "con đường không đến đâu".