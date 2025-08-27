Tiết lộ kế hoạch phòng thủ 3 lớp của phương Tây dành cho Ukraine

Binh sĩ Ukraine (Ảnh: USNI).

Nguồn tin của Financial Times ngày 26/8 cho biết, các nước phương Tây đã đưa ra một bản kế hoạch sơ bộ về đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi xung đột với Nga chấm dứt.

Kế hoạch này đề cập đến việc thiết lập một khu phi quân sự, có thể sẽ do lực lượng gìn giữ hòa bình trung lập từ một nước thứ ba, được cả Ukraine và Nga chấp thuận, đảm nhận tuần tra.

Tiếp đó, một tuyến biên giới kiên cố hơn nhiều sẽ do lực lượng Ukraine phòng thủ, được vũ trang và huấn luyện bởi các quốc gia NATO.

Các lực lượng răn đe châu Âu sẽ được bố trí sâu hơn bên trong lãnh thổ Ukraine như một tuyến phòng thủ thứ ba, với sự hỗ trợ từ phía sau của Mỹ.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andrii Yermak, lưu ý mỗi quốc gia trong "Liên minh sẵn sàng" sẽ đóng góp phần của mình, “và cuối cùng bức tranh sẽ là sự pha trộn giữa hỗ trợ quân sự, chính trị và kinh tế”.

Ông Yermak cho biết các cuộc thảo luận liên quan đến 4-5 lữ đoàn châu Âu “hiện diện trên thực địa, do Liên minh sẵn sàng cung cấp”, cùng với các năng lực chiến lược hỗ trợ từ Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng đây là một sự thay đổi lớn so với hồi đầu năm.

“Thật vậy, cuộc gặp gần đây tại Nhà Trắng đã trở thành một bước ngoặt trong nhiều vấn đề, mang lại sự rõ ràng về những bước đi như: hình thành cơ chế bảo đảm an ninh và theo đuổi việc cung cấp vũ khí Mỹ cho quốc phòng Ukraine thông qua các công cụ tài chính châu Âu”, ông Yermak nói.

Ông cho biết, Mỹ có thể cung cấp trụ cột để làm cho toàn bộ kiến trúc an ninh và răn đe vận hành.

Theo Financial Times, Mỹ đã cam kết cung cấp cho châu Âu sự hỗ trợ trên không và tình báo dành cho lực lượng tại Ukraine.

Pháp, Anh và một số nước thành viên NATO nhiều lần bày tỏ sẵn sàng gửi lực lượng quân sự đến Ukraine sau xung đột. Tuy nhiên, các quan chức EU thừa nhận kế hoạch này chỉ khả thi nếu nhận được sự bảo vệ và giám sát từ Washington.

Thậm chí, ngay cả với sự hậu thuẫn tiềm tàng từ Mỹ, dư luận và giới chính trị tại nhiều quốc gia châu Âu vẫn tỏ ra lo ngại trước viễn cảnh đưa quân tới Ukraine.

Về phần mình, trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định Washington sẽ chỉ giữ vai trò hỗ trợ, trong khi châu Âu cần đi đầu trong việc đưa ra các “bảo đảm an ninh đáng kể” cho Ukraine.

Ukraine và các đồng minh châu Âu đang thảo luận những chi tiết về cơ chế đảm bảo an ninh cho Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết những chi tiết này sẽ sớm được công bố “trong vòng vài ngày tới”.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte khẳng định các bảo đảm an ninh vững chắc sẽ là yếu tố thiết yếu, đồng thời nhấn ngay cả khi không đóng vai trò chủ chốt, Mỹ vẫn sẽ là một phần trong tiến trình đó.