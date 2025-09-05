Tổng thống Pháp: 26 nước sẵn sàng đảm bảo an ninh hậu chiến cho Ukraine

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh các đồng minh của Ukraine tại Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 4/9 cho biết 26 nước sẵn sàng cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu xung đột với Nga, trong đó bao gồm lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không.

Ông Macron nói ông, cùng các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay sau hội nghị. Vai trò của Mỹ trong khuôn khổ bảo đảm an ninh này sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới.

Ông Macron cho biết Mỹ và châu Âu cũng đồng ý phối hợp chặt chẽ hơn về các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Hội nghị của 35 lãnh đạo thuộc “liên minh tự nguyện”, chủ yếu là các nước châu Âu, nhằm chốt lại cơ chế bảo đảm an ninh và kêu gọi sự ủng hộ từ Mỹ, mà theo giới chức châu Âu là yếu tố then chốt để kế hoạch trở nên khả thi.

“Ngay khi xung đột chấm dứt, các bảo đảm an ninh sẽ được triển khai,” ông Macron phát biểu trong cuộc họp báo tại Điện Elysee cùng với ông Zelensky.

Giới chức châu Âu thừa nhận hòa bình còn xa vời, nhưng nhấn mạnh việc lên kế hoạch từ bây giờ sẽ trấn an Kiev.

Ban đầu ông Macron nói 26 nước sẽ triển khai lực lượng trực tiếp tại Ukraine, nhưng sau đó làm rõ rằng một số nước sẽ tham gia theo cách khác, như huấn luyện hoặc trang bị cho quân đội Ukraine từ bên ngoài. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể quy mô quân số.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni khẳng định nước này sẽ không gửi quân đến Ukraine, nhưng sẵn sàng giám sát ngừng bắn và huấn luyện quân đội Ukraine ở nước ngoài.

Đức cho biết sẽ chỉ ra quyết định quân sự khi có đầy đủ điều kiện, bao gồm mức độ tham gia của Mỹ. Trong khi đó, Anh và Pháp, đồng chủ trì liên minh tự nguyện, cho biết có thể sẵn sàng triển khai lực lượng đến Ukraine hậu xung đột.

Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov tuyên bố nước này sẽ không gửi quân đến Ukraine, nhưng sẵn sàng tham gia các nỗ lực hải quân ở Biển Đen, như rà phá thủy lôi. Bulgaria cũng muốn hình thành một liên minh an ninh khu vực với Romania và Thổ Nhĩ Kỳ.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay: “26 quốc gia đã đồng ý cung cấp bảo đảm an ninh. Đây là lần đầu tiên sau thời gian dài chúng tôi có được một nội dung nghiêm túc, rất cụ thể như vậy”. Ông cũng nhấn mạnh vấn đề “bảo vệ tối đa bầu trời Ukraine”.

Ngoài ra, ông Zelensky cho rằng việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu là “một bảo đảm an ninh bắt buộc về kinh tế, chính trị và địa chính trị”.

Trong bối cảnh đó, các chính phủ châu Âu khẳng định lực lượng của họ tại Ukraine sẽ cần đến sự bảo đảm an ninh từ Mỹ như “hậu thuẫn cuối cùng”. Giới chức châu Âu đồng thời hối thúc Mỹ gây thêm sức ép với Moscow.

Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff, đã gặp các nhà ngoại giao cấp cao Pháp, Anh, Đức, Italy và Ukraine trước hội nghị, và có mặt ngắn gọn tại phiên khai mạc.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố vẫn ưu tiên đàm phán để kết thúc xung đột Ukraine, nhưng sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Ông Putin cũng bác bỏ khả năng triển khai lực lượng NATO đến Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình.