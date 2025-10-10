Nga cáo buộc Moldova trên đà thành "căn cứ hậu cần" cho Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin (Ảnh: Tass).

Trả lời phỏng vấn báo Izvestia, Thứ trưởng Galuzin chỉ trích chiến lược quân sự của Moldova.

“Chúng tôi coi chiến lược quân sự giai đoạn 2025-2035 của Moldova, được chính phủ nước này phê chuẩn, là một bước đi nữa nhằm quân sự hóa đất nước, đưa Moldova tiến gần hơn tới NATO, và biến nước này thành căn cứ tiếp tế cho Ukraine", ông cáo buộc, nhưng không nêu bằng chứng cụ thể.

Ông cho rằng, đây dường như là điều mà phương Tây đang thích cực thúc đẩy dưới danh nghĩa Moldova hội nhập vào khối phương Tây. Ông cáo buộc, định hướng của chiến lược này là nhằm chống lại Nga.

“Bất chấp việc Nga nhất quán thể hiện mong muốn phát triển đối thoại thực dụng, tôn trọng lẫn nhau với Moldova trên cơ sở bình đẳng và không can thiệp vào công việc nội bộ, chiến lược này vẫn mang tính chất chống Nga”, ông nói.

“Qua từng năm, lượng vũ khí NATO cung cấp cho Moldova ngày càng tăng. Quân nhân Moldova thường xuyên tham gia các cuộc tập trận đa quốc gia với các nước trong khối, cả trong và ngoài lãnh thổ", ông nói thêm.

“Chỉ riêng trong năm 2024, đã có hơn 30 cuộc tập trận như vậy. Với sự hỗ trợ của NATO, hiện Moldova đang triển khai 18 dự án dài hạn. Không phải ngẫu nhiên mà một yếu tố then chốt trong chiến lược quân sự mới là quy định việc huấn luyện quân nhân Moldova sẽ được tiến hành phù hợp với các tiêu chuẩn của NATO”, ông Galuzin kết luận.

Phía Moldova chưa bình luận về cáo buộc từ nhà ngoại giao cấp cao của Nga.

Moldova từng có mối quan hệ gần gũi với Nga nhưng hiện theo đuổi mục tiêu gia nhập EU sau khi Tổng thống Maia Sandu lên nắm quyền vào năm 2020. Moldova đã nhận nguồn viện trợ đáng kể của phương Tây kể từ khi bà Sandu nhậm chức.

Moldova đã được trao tư cách ứng cử EU vào năm 2022, và mong muốn trở thành thành viên chính thức của liên minh vào năm 2030, dù nỗ lực này được dự đoán sẽ không dễ dàng.

Căng thẳng giữa Nga và Moldova nóng lên trong thời gian qua do nhiều vấn đề, trong đó có tình hình Transnistria. Đây là vùng lãnh thổ nằm giữa sông Dniester và biên giới Ukraine, có phần lớn cư dân nói tiếng Nga, được quốc tế công nhận là một phần của Moldova.

Vùng này đã đơn phương tuyên bố ly khai khỏi Moldova sau khi Liên Xô tan rã. Năm 1992, phe ly khai xung đột vũ trang với chính phủ thân phương Tây của Moldova, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Nga có khoảng 1.500 binh sĩ làm nhiệm vụ "gìn giữ hòa bình" đồn trú tại khu vực ly khai này.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Moldova vẫn lo ngại rằng Moscow có thể sử dụng Transnistria để mở mặt trận mới ở phía tây nam, gần tỉnh Odesa phía nam Ukraine.

Mối quan hệ giữa Moldova và Nga cũng trở nên căng thẳng khi chính phủ Chisinau theo đuổi đường lối thân phương Tây và cáo buộc Moscow đang cố gắng gây bất ổn cho nước này. Nga nhiều lần bác bỏ những tuyên bố này.

Nga cũng cảnh báo việc phương Tây tìm cách "lôi kéo" Moldova vào quỹ đạo có thể dẫn tới tình trạng bất ổn như Ukraine sau sự kiện Maidan năm 2014.