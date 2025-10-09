Tổng thống Ukraine nói có thể đề cử Tổng thống Mỹ cho giải Nobel Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Ukraine sẽ đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Giải Nobel Hòa bình nếu ông giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngày 8/10.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng chỉ riêng việc đạt được một lệnh ngừng bắn ở Ukraine cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự.

“Kế hoạch chấm dứt chiến sự sẽ không đơn giản, nhưng đó chắc chắn là con đường đúng đắn. Và nếu ông Trump mang đến cho thế giới, trước hết là cho người dân Ukraine, cơ hội đạt được một lệnh ngừng bắn như vậy, thì ông ấy xứng đáng được đề cử cho Giải Nobel. Chúng tôi sẽ đề cử ông ấy thay mặt cho Ukraine”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Giải Nobel Hòa bình là một trong những giải thưởng quốc tế danh giá nhất, được trao hằng năm cho những đóng góp xuất sắc trong việc củng cố hòa bình.

Giải này được trao cho các cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp đáng kể trong việc giải quyết xung đột quốc tế, bảo vệ nhân quyền, giải trừ quân bị và các sáng kiến khác nhằm thúc đẩy hòa bình.

Trong tuần từ ngày 6-13/10, người đoạt Giải Nobel Hòa bình sẽ được công bố. Năm 2025, 338 ứng viên đang cạnh tranh cho giải thưởng này, gồm 244 cá nhân và 94 tổ chức.

Trước đó, Tổng thống Trump nhiều lần phát biểu, ông tin rằng bản thân ông xứng đáng với Giải Nobel Hòa bình, vì ông cho rằng mình đã “ngăn chặn 7 cuộc chiến.”

Ông cũng nhấn mạnh rằng sẽ là “một sự xúc phạm lớn đối với nước Mỹ” nếu ông không nhận được giải thưởng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không loại trừ khả năng chấm dứt nhanh chóng cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, theo phát biểu của ông trong buổi họp tại Nhà Trắng vào ngày 8/10.

“Chúng ta đã dàn xếp được 7 cuộc chiến. Chúng ta sắp sửa dàn xếp xong cuộc chiến thứ 8. Và tôi nghĩ cuối cùng chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề với Nga", Tổng thống Mỹ nói.

Kể từ khi nhậm chức, ông Donald Trump đã coi việc chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.

Trong 8 tháng qua, Tổng thống Mỹ đã nhiều lần trao đổi với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Tổng thống Zelensky.

Tuy nhiên, do các điều kiện tiên quyết mà 2 bên đưa ra để thương lượng quá khác nhau, tới nay 2 nước vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung cho một giải pháp hòa bình.

Gần đây, Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận rằng chấm dứt chiến sự ở Ukraine sẽ khó khăn hơn việc đạt được hòa bình ở Trung Đông.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cho biết thuế quan đóng vai trò then chốt trong khả năng thương lượng của ông để giúp các bên ký kết thỏa thuận hòa bình và cứu sống hàng triệu người.

Trước đó, một số quốc gia và tổ chức đã đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình. Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng ông Trump cho đến nay đã góp phần hóa giải 7 cuộc xung đột, bao gồm: Israel và Iran, Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo, Armenia và Azerbaijan, Thái Lan và Campuchia, Ấn Độ và Pakistan, Ai Cập và Ethiopia, cùng Serbia và Kosovo.