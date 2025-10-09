Ukraine tiết lộ về cặp vũ khí "song kiếm hợp bích" uy lực mới

Tên lửa Neptune của Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine).

Trong cuộc trao đổi với các nhà báo, ông Zelensky thông báo: "Tuần trước, tôi sẽ không nói là bao nhiêu lần, chúng tôi đã sử dụng kết hợp các tên lửa Neptune và Flamingo. Các bạn có thể tự đánh giá kết quả. Chúng tôi không nói rằng cặp vũ khí này được dùng trên quy mô lớn. Chúng tôi chỉ nói rằng nó đang được sử dụng và chúng tôi đã thấy những kết quả cụ thể đầu tiên từ loại vũ khí này".

Khi nói về các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, ông Zelensky cho biết có những tín hiệu tích cực liên quan đến vấn đề này.

“Palianytsia (UAV lai tên lửa) đã bắt đầu tấn công các kho quân sự của đối thủ trong hàng chục vụ. Đây là tín hiệu tích cực, vì trước đây chúng tôi chỉ có những vụ riêng lẻ, còn giờ thì không còn như vậy.

Tín hiệu tích cực thứ hai là Ruta, một loại UAV lai tên lửa khác của chúng tôi, đã lần đầu tiên tấn công một giàn hải đăng ngoài khơi, cách hơn 250km", ông tuyên bố.

Ngoài ra, ông cho biết, một trong những thành công lớn nhất của Ukraine là UAV Liutyi, Fire Point, được triển khai trên quy mô lớn, với tới 300 chiếc được sử dụng.

Tên lửa Flamingo của Ukraine, có tầm bắn trên 3.000km, lần đầu tiên được công bố vào mùa hè năm 2025. Loại tên lửa này do Fire Point sản xuất.

Bức ảnh đầu tiên về Flamingo được nhiếp ảnh gia Yefrem Lukatskyi công bố, sau đó Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal chính thức xác nhận rằng tên lửa này đang được sản xuất.

Ngày 21/8, ông Zelensky thông báo rằng Flamingo sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt trong vài tháng tới, đồng thời xác nhận rằng việc thử nghiệm đã được tiến hành, nhưng không tiết lộ chi tiết kỹ thuật.

Tháng 9, Giám đốc Kỹ thuật của Fire Point, Iryna Terekh cho hay công ty đang tăng sản lượng sản xuất tên lửa Flamingo, đạt 50 quả/tháng, so với 30 quả vào tháng 8.

Ngoài ra, Ukraine đã cho ra mắt phiên bản tên lửa Neptune hiện đại hóa, được sử dụng để nhằm vào các mục tiêu mặt đất, với tầm bắn hiện tại lên đến 400km, và dự kiến sắp đạt tới 1.000km.

Trước đó, ông Zelensky cho biết rằng trong các cuộc tập kích gần đây vào Nga, Ukraine chỉ sử dụng vũ khí do nước này tự sản xuất, bao gồm không chỉ các UAV mà còn cả những loại vũ khí khác.

Cục diện các mặt trận quanh Pokrovsk (Ảnh: Telegraph).

Cũng trong sự kiện, ông Zelensky cho biết giới lãnh đạo Nga đã chỉ thị cho quân đội phải khẩn cấp giành được thành phố Pokrovsk, sau khi Ukraine phản công thành công Nga gần Dobropillia, thuộc tỉnh Donetsk.

“Chiến dịch phản công ở Dobropillia vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi tin rằng đó là một chiến dịch rất khó khăn, nhưng cực kỳ đúng thời điểm, và chúng tôi xem đây là một chiến dịch thành công. Chúng tôi tin rằng chiến dịch này đã làm gián đoạn chiến dịch mùa hè của Nga", ông tuyên bố.

Trước đó, Nga đã lách qua phòng tuyến của Ukraine để đưa quân sâu 10km vào Dobropillia, tạo một "mũi lồi" gần pháo đài Pokrovsk. Ukraine tuyên bố đã điều lực lượng tới đây chặn đà tiến của Nga.

Theo lời ông Zelensky, giao tranh dữ dội đang diễn ra trên mặt trận Novopavlivka, tại khu vực giáp ranh giữa Donetsk, Zaporizhia và Dnipropetrovsk.