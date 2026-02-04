Ukraine báo động Nga bắt đầu khai hỏa bằng "tàu sân bay trên không" giá rẻ

Ba UAV Gerbera của Nga (Ảnh: Defense Express).

Nga đã cải tiến UAV giá rẻ, đa chức năng Gerbera để sử dụng nó như một phương tiện mang UAV góc nhìn thứ nhất (FPV), ông Serhii Beskrestnov, chuyên gia công nghệ vô tuyến quân sự Ukraine và cố vấn Bộ Quốc phòng, cho biết.

Vào ngày 3/2, ông Beskrestnov đăng tải hình ảnh mảnh vỡ và nói rằng đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc sử dụng UAV Gerbera cho mục đích này. Cơ chế này giúp UAV Nga hoạt động giống như "tàu sân bay trên không", có thể giúp FPV mở rộng đáng kể tầm tấn công.

Ông cho biết hệ thống có thể được cấu hình để thực hiện tấn công hoặc tiến hành trinh sát. Bản thân chiếc UAV không được thu hồi tại hiện trường nên Ukraine chưa thể tiến hành mổ xẻ.

UAV Gerbera, được chế tạo trên khung thân bằng xốp nhẹ, thường được Nga triển khai làm mồi bẫy để gây quá tải phòng không Ukraine, như UAV tấn công một chiều mang thuốc nổ, hoặc để thực hiện trinh sát điện tử (ELINT) xác định vị trí phòng không và ghi nhận kết quả các đòn đánh của UAV khác.

Đây là nền tảng giá rẻ, đơn giản trong sản xuất và đã đi vào biên chế năm 2024. Việc cải tiến này có thể cho phép Nga đưa UAV FPV cảm tử bay xa hơn đáng kể mà không tiêu hao pin trong giai đoạn di chuyển.

Nó cũng cho thấy Nga tiếp tục thử nghiệm các nền tảng không người lái giá rẻ nhằm mở rộng tầm hoạt động và gây thêm áp lực lên hệ thống phòng không Ukraine.

“Hiện chưa rõ trường hợp này sẽ được áp dụng rộng rãi đến đâu, nhưng mọi người cần được thông tin”, ông Beskrestnov viết trên Telegram.

Ông Beskrestnov cảnh báo rằng ngay cả một lần sử dụng chiến thuật này cũng có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng nếu được mở rộng quy mô. Vì vậy, việc kịp thời thông báo cho quân đội và dân thường về những phương thức mới mà đối phương có thể áp dụng là rất quan trọng.

Gebera và UAV FPV đều có giá thành rất rẻ và sản xuất hàng loạt dễ dàng vì cấu tạo đơn giản, nguyên vật liệu dễ tìm kiếm. Việc phóng ồ ạt các UAV này có thể gây rối loạn và quá tải cho phòng không Ukraine, tạo điều kiện cho tên lửa Nga nhằm vào các mục tiêu quan trọng.

Trong thời gian qua, Nga liên tục cập nhật vũ khí tập kích trong nỗ lực gây quá tải hệ thống phòng thủ của Ukraine và gây áp lực lên Kiev.

Tháng 1 vừa qua, tình báo quân sự Ukraine cho biết Nga đã đưa vào sử dụng một UAV tấn công mới, Geran-5, được mô tả là vũ khí phản lực nhanh hơn, tầm xa hơn và sử dụng linh kiện nước ngoài.

UAV này, lần đầu được dùng trong các đợt tấn công tổng hợp đầu năm 2026, nặng khoảng 850kg, có thể bay với tốc độ 600km/h, nhanh hơn đáng kể so với các phiên bản Geran trước đó.

Nó có thể hoạt động liên tục 2 giờ ở độ cao tới 6km và tấn công mục tiêu ở khoảng cách gần 1.000km.

Cũng trong tháng 1, có thông tin rằng Nga đang sử dụng tên lửa mục tiêu huấn luyện RM-48U đã loại biên như vũ khí tấn công nhằm tăng mật độ hỏa lực, với mục tiêu làm quá tải phòng không của Kiev.