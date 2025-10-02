Nga tiến nhanh vào "trái tim công nghiệp" của Ukraine

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine (Ảnh: Reuters).

Quân đội Nga hôm 1/10 tuyên bố đã giành thêm quyền kiểm soát một ngôi làng khác ở vùng Dnipropetrovsk, đẩy nhanh đà tiến vào khu vực trước đây phần lớn vẫn nằm ngoài các cuộc tập kích trên bộ của Moscow.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết binh sĩ của họ đã kiểm soát thành công làng Verbove, cách khoảng 13km bên trong vùng này, nơi Nga nói rằng họ đã tiến vào lần đầu tiên hồi tháng 7.

Theo bản đồ chiến sự do DeepState, một nhóm phân tích quân sự Ukraine, công bố, lực lượng Nga đã tiến được khoảng 10km trong 10 ngày qua ở khu vực này của chiến tuyến.

Những bước tiến như vậy được xem là khá nhanh ở giai đoạn này của cuộc chiến, vốn đã kéo dài hơn 3 năm rưỡi.

Vùng Dnipropetrovsk không nằm trong 5 khu vực của Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập trước đó. Hiện quân đội Nga kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine.

Theo phân tích của AFP dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Nga đã kiểm soát thêm khoảng 1% lãnh thổ Ukraine trong vòng một năm qua.

Mặt trận Dnipropetrovsk (Ảnh: Kyiv Independent).

Dnipropetrovsk là trung tâm công nghiệp và khai khoáng quan trọng của Ukraine, nên bất kỳ bước tiến sâu nào của Nga đều có thể gây ra tác động tới quân đội và nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn của Kiev. Đây là nơi Ukraine đặt nhiều nhà máy công nghiệp và quân sự lớn, nên nó được xem là một khu vực có tầm chiến lược quan trọng của Kiev.

Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi mô tả tình hình gần khu vực giáp ranh giữa các tỉnh Dnipropetrovsk, Donetsk và Zaporizhia là căng thẳng, trong cuộc gặp báo chí ngày 25/9. Tuy nhiên, ông cho biết lực lượng Ukraine đã ngăn chặn được một đợt tiến công của Nga.

Ông Syrskyi cũng cho rằng Nga dường như "đã từ bỏ" chiến dịch tiến công tại tỉnh Dnipropetrovsk, gọi sự hiện diện của binh sĩ Nga ở đó chỉ mang tính “tuyên bố”.

Tuy vậy, Nga vẫn tăng cường các cuộc tấn công tập kích trong những ngày qua và đang đạt được đà tiến. Điều này có thể sẽ khiến Ukraine đối mặt với áp lực ngày càng lớn khi họ đang dồn lực bảo vệ mặt trận Donetsk trước kịch bản Nga có thể xuyên thủng "vành đai pháo đài" của Kiev tại đây.

Chuyên gia quân sự Andrey Marochko nói với hãng tin Tass rằng, sau khi kiểm soát được Verbove, Nga đang đưa quân tiến công vào làng lân cận Novohryhorivka thuộc tỉnh Zaporizhia.

Khi tiến về hướng Novohryhorivka, lực lượng Nga không chỉ tạo ra một vùng đệm, mà còn làm suy yếu tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine ở khu vực này của mặt trận, vì Kiev đã hy vọng rằng Nga sẽ không tiến hành các hoạt động tác chiến tích cực tại đây trong tương lai gần, và đã điều một phần lực lượng cùng nguồn lực sang các hướng khác, chuyên gia này nhận định.

Chuyên gia quân sự Andrey Marochko cũng đồng tình với ý kiến này. Ông nói với Sputnik rằng, Nga thực sự đang tiến dọc theo ranh giới hành chính giữa hai tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

Chuyên gia quân sự này lưu ý rằng bước tiến của lực lượng Nga trên mặt trận gần Verbove sẽ cắt đứt cụm quân đối phương khỏi tỉnh Zaporizhia và cho phép hình thành một vùng đệm.