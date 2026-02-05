Ukraine tiết lộ kết quả quan trọng sau đàm phán với Nga và Mỹ

Đàm phán Ukraine, Nga, Mỹ tại UAE ngày 4/2 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, một kết quả “quan trọng” của các cuộc đàm phán mới nhất là Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận về một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh (POW) sắp tới.

“Sẽ còn có một bước đi quan trọng: chúng tôi kỳ vọng một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh trong tương lai gần. Các tù binh phải được trở về nhà”, ông Zelensky nói sau khi được báo cáo về cuộc thảo luận.

Thông báo này được đưa ra một tuần sau khi ông Zelensky nói hôm 30/1 rằng Nga đã dừng các cuộc trao đổi tù binh vì “họ không cảm thấy điều đó mang lại cho họ điều gì”.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Rustem Umerov mô tả các cuộc đàm phán là “có ý nghĩa và hiệu quả”, tập trung vào các bước đi cụ thể và giải pháp thực tế nhằm chấm dứt xung đột.

Điện Kremlin không có kế hoạch bình luận công khai về kết quả của vòng đàm phán ban đầu ngày 4/2. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, cánh cửa cho một giải pháp hòa bình vẫn mở, nhưng Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi Ukraine đưa ra các “quyết định phù hợp”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết có cả tin tốt lẫn tin xấu từ các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi, UAE về việc giải quyết xung đột Ukraine.

“Tôi muốn nói chỉ riêng việc có sự tương tác là điều tích cực. Tôi cũng muốn lưu ý, với những vấn đề như thế này, tiến triển có lẽ sẽ không được biết đến, kể cả qua các thông tin rò rỉ, cho đến khi chúng ta thực sự có một bước đột phá. Mục tiêu của chúng tôi là duy trì cam kết. Chúng tôi đã dành một năm cho việc này. Chúng tôi cho rằng mình đã đạt được tiến triển thực sự”, ông nhấn mạnh.

Ông Rubio nói tin tốt là “danh sách các vấn đề còn tồn đọng” giữa Ukraine và Nga đã “giảm đi đáng kể”.

“Đó là tin tốt. Tin xấu là những vấn đề còn lại là những vấn đề khó nhất. Và trong khi đó, xung đột vẫn tiếp diễn. Vì vậy, tất cả những gì tôi có thể nói là chúng tôi đang nỗ lực rất lớn, với một lượng lớn thời gian và năng lượng cho việc giải quyết xung đột. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để xem liệu có thể đạt được đột phá hay không”, ông cho biết.

Các cuộc đàm phán tại UAE diễn ra một ngày sau khi Nga tiến hành đợt tấn công lớn nhất kể từ đầu năm vào Ukraine.

Chiến dịch tấn công kéo dài nhiều tuần đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến nhiều người ở Kiev và các thành phố khác rơi vào cảnh không có điện hoặc sưởi ấm giữa thời tiết băng giá.

Theo ông Zelensky, các đại biểu Ukraine sẽ điều chỉnh lập trường đàm phán để đáp trả các cuộc tấn công của Moscow.