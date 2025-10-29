Quan chức Mỹ cảnh báo còn nhiều "lá bài" để gây áp lực cho Nga

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn “rất nhiều quân bài khác” ngoài các biện pháp trừng phạt để gây áp lực khiến Nga tham gia các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết hôm 28/10.

Ông Whitaker ám chỉ rằng Nhà Trắng có thể gia tăng áp lực lên Moscow nhằm khiến Nga đồng ý ngồi vào bàn đàm phán.

Tuần trước, ông Trump đã ban hành các lệnh trừng phạt đối với hai nhà sản xuất năng lượng quốc doanh hàng đầu của Nga, Rosneft và Lukoil, trong nỗ lực mà ông mô tả là nhằm cắt đứt nguồn thu thời chiến của Moscow và thúc đẩy một đột phá ngoại giao.

Đây là gói trừng phạt lớn đầu tiên áp đặt lên Nga kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền.

“Chúng tôi đã thực thi các lệnh trừng phạt đó. Và chúng tôi có kế hoạch đảm bảo chúng được thực hiện nghiêm túc”, Whitaker nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg.

Sau khi lệnh trừng phạt được công bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng đây là các biện pháp “nghiêm trọng” nhưng khẳng định chúng “sẽ không tác động đáng kể” đến nền kinh tế Nga.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow coi các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ đối với các tập đoàn dầu khí Lukoil và Rosneft là phản tác dụng.

"Chúng tôi coi bước đi này hoàn toàn phản tác dụng”, bà Zakharova nhấn mạnh. Theo bà Zakharova, các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề cụ thể nào cho Nga, vì Moscow có "khả năng miễn dịch mạnh mẽ" với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ông Whitaker gợi ý rằng nếu các lệnh trừng phạt hiện tại không khiến Nga thay đổi tính toán, chính quyền Mỹ sẵn sàng siết chặt hơn nữa bằng những biện pháp cấm vận mới.

“Tổng thống Trump nắm toàn bộ quân bài, và đây chỉ là một lá bài mà ông ấy đang sử dụng. Vẫn còn rất nhiều quân bài khác", ông nói.

Nga chưa bình luận về tuyên bố nói trên từ Mỹ.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột Ukraine và có ý định tiến hành các bước tiếp theo dựa trên khuôn khổ mà Washington đề xuất.

Moscow cũng nhiều lần bác bỏ đề xuất đóng băng xung đột hay một lệnh ngừng bắn tạm thời. Nga tiếp tục nhấn mạnh quan điểm phải giải quyết vấn đề gốc rễ của cuộc xung đột.

Mặt khác, ông Whitaker nói rằng Mỹ dự kiến sẽ huy động thêm 2 tỷ USD cho sáng kiến PURL nhằm mua vũ khí cho Ukraine trước khi kết thúc năm 2025.

Ông Whitaker cũng cho biết thêm rằng trong năm 2026, cơ chế PURL dự kiến sẽ huy động từ 12-15 tỷ USD để mua các loại vũ khí quan trọng cho Kiev,

Đầu năm nay, Mỹ và NATO đã khởi động chương trình PURL, cho phép cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí Mỹ.

Trong khuôn khổ chương trình này, một danh sách ưu tiên về nhu cầu của Lực lượng Vũ trang Ukraine được lập ra và chuyển cho các nước đồng minh để nhanh chóng tài trợ cho việc mua sắm.