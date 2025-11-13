Hai bộ trưởng Ukraine từ chức vì đường dây tham nhũng 100 triệu USD

Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko (trái) và Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Grynchuk đã từ chức (Ảnh: AFP).

Các điều tra viên cáo buộc doanh nhân Timur Mindich đã dàn dựng một kế hoạch hối lộ trị giá 100 triệu USD nhằm biển thủ ngân quỹ, khiến dư luận phẫn nộ trong bối cảnh người dân đang phải chịu cảnh mất điện triền miên do các cuộc tấn công của Nga.

Theo các điều tra viên Ukraine, ông Mindich, người từng là cộng sự của Tổng thống Volodymyr Zelensky trước khi ông tham gia chính trị, bị cáo buộc đã lợi dụng quan hệ thân quen với nhà lãnh đạo Ukraine để tiến hành kế hoạch biển thủ tiền từ ngân sách nhà nước.

Chống tham nhũng từ lâu đã là mục tiêu mà Ukraine hướng tới, như một điều kiện then chốt cho nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu của nước này.

Ông Zelensky đã kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko, người bị điều tra cáo buộc nhận “lợi ích cá nhân” trong vụ việc, cùng Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Grynchuk từ chức.

Cả hai chưa bị truy tố, và bà Grynchuk cũng không bị nêu tên là người hưởng lợi từ kế hoạch này.

“Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Năng lượng không thể tiếp tục giữ chức vụ của mình”, ông Zelensky nói trong một video đăng trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, cả hai người đã nộp đơn từ chức, theo Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko.

Vụ bê bối đã gây làn sóng phẫn nộ trong người dân Ukraine, những người đang phải chịu cảnh thiếu điện và sưởi ấm vì các cuộc tập kích của Nga.

Những cáo buộc được công bố hồi đầu tuần tập trung vào các khoản hối lộ liên quan đến hợp đồng của Energoatom, công ty vận hành hạt nhân nhà nước và cũng là nhà cung cấp điện quan trọng nhất của Ukraine.

Bà Grynchuk đã thay ông Galushchenko làm Bộ trưởng Năng lượng vào mùa hè vừa qua. Quốc hội Ukraine sẽ phải phê chuẩn chính thức đơn từ chức của cả hai.

Khi yêu cầu các bộ trưởng từ chức, ông Zelensky nói rằng “hoàn toàn không thể chấp nhận được việc vẫn còn tồn tại các đường dây tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng” trong khi người dân Ukraine đang phải chịu cảnh mất điện hàng ngày do các cuộc không kích của Nga.

Nghi phạm Mindich là đồng sở hữu công ty sản xuất Kvartal 95, do ông Zelensky thành lập trước khi bước chân vào con đường chính trị.

Cơ quan biên phòng nhà nước cho biết ông Mindich đã rời khỏi Ukraine ngay trước khi các cáo buộc được công bố vào ngày 10/11.

Ông Zelensky chưa bình luận về vai trò của Mindich trong vụ việc, nhưng Thủ tướng Svyrydenko cho biết bà đang áp đặt lệnh trừng phạt cá nhân đối với ông này và một doanh nhân khác bị buộc tội, Oleksandr Tsukerman.

Trong khi đó, công ty Kvartal 95 khẳng định cuộc điều tra “không liên quan đến hoạt động của hãng phim”.