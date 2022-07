Mỹ hé lộ việc giúp bảo vệ Tổng thống Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Sự an toàn của Tổng thống Volodymyr Zelensky là điều mà chúng tôi quan tâm" Fox News dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sulivan phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen hôm 23/7 cho biết.

Ông Sulivan nhấn mạnh thêm: "Đây là lãnh đạo thời chiến đang đối phó với một đối thủ có khả năng làm bất cứ điều gì, vì vậy, sự an toàn của ông ấy là điều đáng phải quan tâm. Tổng thống Zelensky đã thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cá nhân để bảo vệ sự liên tục của chính quyền Ukraine và chúng tôi cố gắng hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc đó bằng mọi cách có thể".

Nhờ thông tin tình báo, ông Zelensky được cho là đã may mắn thoát ít nhất 3 âm mưu ám sát ngay từ những ngày đầu khi chiến sự ở Ukraine nổ ra. Thời điểm đó, ông Zelensky được cho là điều hành chính phủ từ một địa điểm bí mật, được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt như một pháo đài ở thủ đô Kiev. Ông gần như không xuất hiện trước công chúng, thay vào đó, ông kêu gọi tinh thần chiến đấu của quân đội và nhân dân thông qua những bài phát biểu trực tuyến.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã cung cấp cho Tổng thống Zelensky các thiết bị liên lạc mã hóa nhằm bảo mật thông tin, đảm bảo an toàn cho người đứng đầu chính phủ Ukraine. Nhà Trắng cũng cho biết, Mỹ chia sẻ dữ liệu tình báo "thời gian thực" giúp Ukraine đối phó với các đợt tấn công của Nga.