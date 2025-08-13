Nga kiểm soát bao nhiêu diện tích lãnh thổ tuyên bố sáp nhập tại Ukraine?

Một binh sĩ thuộc đơn vị phòng không của Nga (Ảnh: Sputnik).

Theo bản đồ chiến trường nguồn mở, Nga kiểm soát gần 114.500km2, tương đương 19% diện tích Ukraine.

Năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, mặc dù không kiểm soát hoàn toàn các khu vực này.

Nga hiện kiểm soát khoảng 46.570km2, tương đương 88% diện tích vùng Donbass ở miền Đông Ukraine, bao gồm toàn bộ vùng Lugansk và 75% vùng Donetsk.

Khoảng 6.600km2 vẫn do Ukraine kiểm soát, nhưng Nga đã tập trung phần lớn lực lượng dọc theo mặt trận Donetsk, tiến về phía các thành phố lớn cuối cùng còn sót lại.

Lực lượng Nga kiểm soát khoảng 74% khu vực Zaporizhzhia và Kherson ở đông nam Ukraine, tương đương khoảng 41.176km2. Ukraine kiểm soát khoảng 14.500km2 trên cả hai khu vực này.

Nga cũng kiểm soát một phần nhỏ các vùng Kharkov, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk của Ukraine. Nga kiểm soát khoảng 400km2 lãnh thổ trên khắp các vùng Sumy và Kharkov. Tại Dnipropetrovsk, Nga kiểm soát một khu vực nhỏ gần biên giới.

Nga tuyên bố đang thiết lập một vùng đệm ở Sumy để bảo vệ vùng Kursk của Nga khỏi các cuộc tấn công của Ukraine.

Một số vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Sky).

Theo báo cáo ngày 9/8 của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh, quân đội Nga nhiều khả năng đã kiểm soát thêm 500-550km² lãnh thổ Ukraine trong tháng 7, tốc độ tương đương tốc độ tiến quân hồi tháng 6.

Báo cáo cho biết, giao tranh chủ yếu diễn ra ở tỉnh Donetsk, tại khu vực phía đông bắc và tây nam Pokrovsk, nơi quân đội Nga đang tìm cách bao vây thành phố này và gây áp lực lên các tuyến hậu cần khác của Ukraine.

Theo báo cáo, trong 2 tuần qua, quân Nga không đạt được bước tiến đáng kể nào ở tỉnh Sumy. Các cuộc phản công của Ukraine nhiều khả năng đã khiến kế hoạch của Nga nhằm tạo vùng đệm tại đây bất thành.

Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố mục tiêu lập vùng đệm ở vùng biên giới Ukraine nhằm bảo vệ các tỉnh biên giới khỏi các tập kích của Kiev.

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW), vào năm 2024, Bộ chỉ huy quân sự Nga đã ưu tiên các nỗ lực kiểm soát phần còn lại của khu vực Donetsk và tạo ra vùng đệm ở phía bắc khu vực Kharkov, nhưng không đạt được các mục tiêu này.

Hầu hết các bước tiến của Nga ở Ukraine đều diễn ra ở khu vực Donetsk. ISW ước tính, sẽ phải mất hơn 2 năm nữa quân đội Nga mới có thể kiểm soát nốt phần còn lại của tỉnh Donetsk với tốc độ tiến quân như trong năm 2024.

Dự đoán này được đưa ra với giả định rằng tất cả nỗ lực của Nga chỉ giới hạn ở Donetsk, rằng Nga có thể chiếm các khu vực đô thị lớn dễ dàng như các ngôi làng và cánh đồng nhỏ, và quân đội Ukraine không tiến hành bất kỳ cuộc phản công đáng kể nào.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Kyodo vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận nước này không thể giành lại các vùng lãnh thổ đã mất bằng sức mạnh quân sự, mà phải qua con đường ngoại giao.

Nga đã kêu gọi quân đội Ukraine rời khỏi các vùng lãnh thổ mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập như một điều kiện để đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ đề xuất này.