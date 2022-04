Pháo đài "không bật đèn" của Tổng thống Ukraine trong những ngày chiến sự

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao đổi với phóng viên của hãng tin CBS tại trung tâm chỉ huy ở thủ đô Kiev (Ảnh: CBS).

Phóng viên Scott Pelley của đài CBS đã phỏng vấn Tổng thống Volodymyr Zelensky tại trung tâm chỉ huy ở thủ đô Kiev vào ngày 6/4. Cuộc phỏng vấn được phát sóng vào tối 10/4.

CBS mô tả trung tâm chỉ huy của Tổng thống Zelensky như một "pháo đài" với đầy đủ binh sĩ và vũ khí. Video ghi lại hình ảnh từ trung tâm cho thấy các hành lang tối om và những tấm nệm trải trên sàn. Pelley cho biết một số binh sĩ Ukraine ngủ trên đó.

"Ở đây rất tối, nhưng bạn không thể bật đèn vì một quả bom có thể bay tới trong một cuộc không kích", Tổng thống Ukraine nói.

Bên trong pháo đài "không bật đèn" của Tổng thống Ukraine

Tính đến hôm 10/4, Tổng thống Zelensky và các cộng sự của ông đã sống trong pháo đài này 46 ngày.

Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy an toàn không, Tổng thống Zelensky nói: "Tôi ổn. Tôi khá bình tĩnh. Các binh sĩ của chúng tôi cảm thấy lo lắng vì có thể có một cuộc không kích. Nhưng khi nhận được tín hiệu sơ tán do không kích, chúng tôi sẽ di chuyển xuống dưới".

Từ khi chiến sự nổ ra, người dân Ukraine thường sơ tán xuống các boongke dưới lòng đất để tránh các cuộc không kích. Một số boongke được xây dựng dưới các ga tàu điện ngầm và trường học.

"Tổng thống, ông cảm thấy như thế nào khi làm việc trong điều kiện như vậy?", Pelley hỏi ông Zelensky.

"Chúng tôi đã tìm ra cách làm việc hiệu quả. Chúng tôi không có cách nào khác", ông Zelensky trả lời bằng tiếng Anh.

Tổng thống Zelensky gần như không xuất hiện trước công chúng kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hôm 24/2. Trước những đồn đoán về việc ông có thể đã rời đất nước, Tổng thống Zelensky khẳng định ông vẫn ở lại Kiev.

Tổng thống Zelensky thường xuất hiện trong những bài phát biểu đăng tải trên mạng xã hội với hình ảnh của một "tổng thống thời chiến" trong trang phục dã chiến. Ông cũng mời một số phóng viên tới nơi ông đang làm việc để gửi thông điệp tới toàn thế giới.

Theo New York Times, bên trong khu làm việc của Tổng thống Zelensky, giới chức an ninh dùng đèn pin chiếu sáng hộ tống các phóng viên đi qua các hành lang tối kín đặc binh sĩ. Lực lượng an ninh được bố trí nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho nhà lãnh đạo.

Các bao cát được chất đống dọc các bệ cửa sổ quanh khu nhà. Tại các cửa ra vào, các xạ thủ đã vào vị trí sẵn sàng bắn trả từ trong khuôn viên văn phòng tổng thống ra bên ngoài. Điều này cho thấy sự sẵn sàng của lực lượng an ninh bảo vệ Tổng thống Zelensky phòng khi các cuộc giao tranh trên đường phố có thể lan đến dinh tổng thống.

Tổng thống Zelensky cho biết, ông chỉ ngủ khoảng 3 tiếng mỗi ngày và với vai trò của người đứng đầu đất nước, ông "không được phép sợ hãi". Ông Zelensky nói rằng, nếu không phải là tổng thống, ông sẽ tham gia vào đội tình nguyện, sẵn sàng cầm súng khi quân đội kêu gọi, hoặc ông sẽ tình nguyện làm công tác hậu cần.

Giới chức phương Tây đặc biệt quan ngại về sự an toàn của nhà lãnh đạo Ukraine khi xung đột nổ ra. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã cung cấp cho Tổng thống Zelensky các thiết bị liên lạc mã hóa nhằm bảo mật thông tin, đảm bảo an toàn cho người đứng đầu chính phủ Ukraine. Ông Zelensky cũng từ chối đề nghị của Mỹ về việc sơ tán khỏi Ukraine.