Ukraine được trang bị Leopard 2A6 thuộc loại hiện đại nhất thế giới (Ảnh minh họa: Skynews).

Ông Zelensky: Tổn thất của Nga lớn hơn khoảng 3 lần Ukraine

Ukrinform đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng tổn thất của Nga trên mặt trận lớn hơn khoảng 3 lần so với Ukraine.

Ông nói: "Về tổn thất. Tôi sẽ lấy một ví dụ từ hôm qua, nói chung là thế này: quân đội Nga tổn thất 1.000 binh sĩ mỗi ngày, tức là 500 người thiệt và 500 người bị thương... Chính xác hơn - Nga mất 968 binh sĩ, 531 người chết và 428 người bị thương, 9 người bị bắt. Chúng ta tổn thất 340 quân nhân mỗi ngày: 18 người thiệt mạng và 243 người bị thương, 79 người mất tích. Khoảng 1 trên 3, tức là tổn thất của họ lớn hơn gấp 3 lần".

Ông cũng nói rằng tỷ lệ tổn thất trong pháo binh hiện là 1 trên 2,4 nghiêng về phía đối phương (tức Nga thiệt hại nhiều hơn).

Trong một diễn biến liên quan, Interfax-Ukraine dẫn tuyên bố của ông Zelensky cho biết, quân đội Ukraine đã giành lại 6/18 ngôi làng bị kiểm soát hoặc các điểm quan trọng ở tỉnh Sumy và tiến đến biên giới Nga tại 2 điểm.

Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố: "Khu vực Sumy... Sáu điểm đã được kiểm soát. Nghĩa là chúng tôi đang tiến về phía trước. Đây là tin tốt. Tại 2 điểm, chúng tôi đã đến biên giới với Nga. Tôi nghĩ rằng tình hình ở đó ít nhiều khả quan. Sáng nay, Apostol (Tư lệnh Lực lượng dù Ukraine) và Syrsky (Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine) đã báo cáo với tôi. Chúng tôi đã tiến thêm 900m ở khu vực Sumy gần một số điểm sát biên giới".

Theo ông Zelensky, ngoài ra, AFU vẫn duy trì các vị trí ở khu vực Zaporizhia. Cũng có thông tin cho biết Lực lượng Kiev đã tiến sâu 1km vào các vị trí của đối phương ở khu vực Luhansk.

Nga hiện chưa lên tiếng về những thông tin do Tổng thống Zelensky công bố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Ukraine đang ở trong tình thế nguy cấp nhất

Kênh Military Summary đưa tin, vào đêm muộn 11/8, truyền thông phương Tây, trong đó có báo Financial Times, đưa tin dồn dập cho biết quân đội Nga (RFAF) đã hoàn toàn chọc thủng hàng phòng ngự của lực lượng Kiev ở phía bắc Pokrovsk và gần như đã đạt được quyền tự do hoạt động. Ngược lại, quân đội Ukraine (AFU) đang ở trong tình thế nguy cấp nhất kể từ khi xung đột bùng nổ.

Tình hình của lực lượng Kiev tại khu vực Pokrovsk đang xấu đi từng ngày. Trong đó, các nguồn tin ủng hộ Ukraine xác nhận rằng RFAF đã giành được những thắng lợi đáng kể, tiến khoảng 16km hướng về làng Zolotyi Kolidiaz ở phía bắc Pokrovsk và phía đông bắc thành phố Dobropolye.

Các nhà quan sát quân sự Nga thậm chí còn đưa tin những binh sĩ Moscow đầu tiên đã có mặt dọc theo tuyến đường T05-14, cắt đứt huyết mạch hậu cần nối giữa Dobropolye và Kramatorsk.

Đoạn video định vị địa lý mới nhất cũng cho thấy lực lượng Moscow đang ở Rodynske và phía bắc ngôi làng. Ngoài ra, những nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga đầu tiên được cho là đã tiến tới ngoại vi Hryshne, một ngôi làng phía tây bắc Pokrovsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Pokrovsk ngày 12/8. Trong đó, Moscow phát động tấn công từ nhiều hướng, đánh sập nhiều điểm trên phòng tuyến và tiến rất xa về phía bắc. Kiev cố gắng ngăn chặn đà tiến công của đối phương bằng các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: AFU chặn 133 cuộc tấn công của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 12/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, có 133 cuộc giao tranh quân sự diễn ra trên mặt trận, trong đó có 35 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow phóng 4 tên lửa, tiến hành 67 cuộc không kích, thả 130 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ sử dụng 1.528 UAV cảm tử và thực hiện 3.637 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye và Dnieper.

DeepState: Nga tiếp tục tiến công ở khu vực Donetsk

Rạng sáng 13/8, kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đã báo cáo về cuộc tiến công của lực lượng Moscow tại một số khu định cư ở Donetsk, trong khi quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi đối phương ở Zaporizhia.

Theo DeepState, các đơn vị Moscow tiến công Nikanorovka, Shcherbinovka và gần Petrovka ở Donetsk. Đồng thời, các nhà phân tích báo cáo rằng lính xung kích Ukraine đã quét sạch quân Nga khỏi khu vực xung quanh khu định cư Stepnogorsk ở Zaporizhia.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cam kết rằng Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang thực hiện các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn bước tiến của Nga theo hướng Dobropillya và Pokrovsk, DeepState viết.

Quân đoàn 1 AFU tuyên bố đã thiết lập một dải phòng thủ nhất định theo hướng Pokrovsk. Theo Ukrainska Pravda, đây là một đoạn theo hướng Dobropolye và đường Dobropolye - Kramatorsk.

Nga đột phá mặt trận trên hướng Dobropolye

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã đánh sập tuyến phòng thủ của đối phương ở phía đông Dobropolye và đang tiến về phía bắc thành phố. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự sụp đổ về khả năng chiến đấu của lực lượng Kiev.

Cụ thể, Tập đoàn quân cận vệ 51 RFAF xuyên qua mặt trận của Ukraine ở độ sâu từ 10-13km nhưng đây chưa phải là những con số cuối cùng. Chuyên gia quân sự Repke thuộc báo Bild (Đức) xác nhận mũi tiên phong của lực lượng Moscow đã tiến xa tới 18km.

Cuộc đột phá bắt đầu ở khu vực các làng Novoye Shakhovo và Volnoye ở phía bắc. Hướng phát triển này cho thấy rõ ràng quân đội Nga đang quan tâm đến việc tiếp cận giao lộ của một số tuyến đường cao tốc ở Petrovka Pervaya và Aleksandrovka.

Từ khu vực các làng mạc này, hàng tiếp tế đang được cung cấp cho lực lượng Kiev phòng thủ ở Dobropolye và Belozerskoye, cũng như ở Konstantinovka qua Kramatorsk.

Tóm lại, Tập đoàn quân 51 sẽ gây khó khăn tối đa cho quân đội Ukraine tại Dobropolye, Belozerskoye và Belitskoye bằng cách tấn công các làng mạc nói trên, nơi các tuyến đường cao tốc này giao nhau. Việc tiếp tế cho quân đội Ukraine tại Konstantinovka cũng sẽ bị ảnh hưởng một phần.

Ngoài ra, việc tiền tuyến lùi xa về phía bắc, sâu trong hậu phương Ukraine cho phép RFAF phá vỡ nguồn tiếp tế của AFU trên phần lớn mặt trận mà không cần phải trực tiếp cắt đứt tất cả các tuyến đường đến Slavyansk và Kramatorsk. Do đó, việc đột phá mặt trận, và ở một vị trí như vậy, đồng nghĩa với việc tình hình của lực lượng Kiev sẽ trở nên vô cùng phức tạp.

Diễn biến khó khăn như vậy đối với quân đội Ukraine đồng nghĩa với việc họ sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào trên cả hướng Pokrovsk lẫn Konstantinovka. Giờ đây, AFU sẽ phải tập trung toàn bộ nỗ lực vào việc ngăn chặn bước đột phá của quân đội Nga.

Việc phát triển một tình huống không kiểm soát còn tồi tệ hơn gấp bội so với việc mất đi một khu vực phòng thủ rộng lớn. Xét cho cùng, trong trường hợp mất chuỗi đô thị Pokrovsk - Mirnograd, nơi số phận coi như đã được định đoạt, AFU sẽ phải chịu một thất bại nặng nề nhưng chưa đến mức sụp đổ.

Do tình hình tác chiến suy thoái trên diện rộng, Bộ chỉ huy Kiev phải khẩn cấp điều động Quân đoàn 1 thuộc Lực lượng Tác chiến Đặc biệt đến giải nguy cho Pokrovsk.

Rất khó để xác định chính xác đơn vị Ukraine này đến đâu và phải đối mặt với nhiệm vụ gì. Điều quan trọng cần lưu ý là một số đơn vị thuộc Quân đoàn 1, ví dụ như Lữ đoàn tác chiến đặc biệt 14, đã được triển khai theo hướng Pokrovsk ít nhất là từ mùa đông. Nhưng rõ ràng, sự hiện diện ban đầu của các đơn vị thuộc Quân đoàn 1 không thể ngăn chặn tình hình xấu đi.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 12/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được đang tấn công theo các mũi tên trắng. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin làm rõ hơn tình hình về những gì đang diễn ra ở khu vực Konstantinovka - Pokrovsk (Krasnoarmeysk).

Thứ nhất, AFU thực sự đã điều động toàn bộ lực lượng dự bị đến Pokrovsk và vùng ngoại ô.

Tình báo quốc phòng Nga "đọc" được hành động này, Bộ chỉ huy Moscow phân tích thấu đáo, và rõ ràng một quyết định được đưa ra: xét đến hệ thống phòng thủ thưa thớt và phân lớp yếu kém của lực lượng Kiev, RFAF đã tấn công vào các khu vực phòng thủ chính (được tô màu xanh lam trên bản đồ dưới đây) để bỏ qua các khu vực kiên cố và đồng thời tấn công thọc sườn vào nhiều khu vực;

Thứ hai, truyền thông Ukraine thực sự bối rối: có thông tin cho rằng các nhóm tấn công của Nga đã tiến vào các khu định cư Kucherov Yar, Veseloe và Zolotyi Kolidiaz. Chiến dịch vòng tránh đã bao phủ các khu định cư Rubezhnoye, Belitskoye và Sofievka (Sofyevka trên bản đồ, phía bắc Shahovo). Các tuyến đường vận tải Dobropolye - Druzhkovka và tuyến T-05-14 (phía tây Zolotyi Kolidiaz) đã bị cắt đứt;

Thứ ba, căn cứ vào báo cáo từ các đơn vị Kiev, họ đang suy yếu tinh thần, và quyền kiểm soát chỉ huy đã bị lỏng lẻo ở một số khu vực.

Đây là những đánh giá khách quan và tỉnh táo nhất về tình hình từ phía Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại mặt trận Pokrovsk (Krasnoarmeysk) ngày 12/8. Trong đó, Moscow đang thọc sâu vào trung tâm hai thành phố theo các mũi tên đỏ. Các khu vực màu vàng cam là nơi họ mới giành được, tiến rất xa về phía bắc (Ảnh: Marat Khairullin).

Kênh AMK Mapping cho biết, thảm họa đối với Ukraine tại Pokrovsk - Bilozerske vẫn tiếp diễn.

Theo đó, một bước đột phá mới đã đạt được về phía Hryshyne từ phía đông sau nhiều tuần hoạt động của các nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga. Quy mô đầy đủ của thành công này vẫn chưa được biết, nhưng RFAF đang hoạt động ở ngoại ô cả Hryshyne và Novooleksandrivka. Điều này khiến con đường hiếm hoi để AFU rút ra khỏi Pokrovsk - Mirnograd không thể sử dụng được.

Dorozhnje và ga tàu chở hàng cùng tên đã bị lực lượng Moscow chiếm giữ sau hơn một tuần giao tranh, cùng với Ivanivka và Nove Shakhove ở phía bắc.

RFAF tiếp tục hoạt động trong và xung quanh Novyi Donbas và trên các tuyến đường tiếp cận Dobropolye.

Lữ đoàn "Azov" số 12 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã được triển khai đến Rubizhne (khoanh tròn màu xanh lá cây), điều này đã ngăn chặn việc thất thủ. Tuy nhiên, Zolotyi Kolodyaz đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Lực lượng Moscow tiếp tục hoạt động trên các tuyến đường tiếp cận Hruzke.

Quân đội Nga đã chiếm được mỏ Krasnolymanskaya và khu vực bãi thải liền kề. Họ cũng kiểm soát một phần phía đông Rodynske và đạt được thêm tiến triển ở Chervonyi Lyman.

Novoekonomichne hiện nằm dưới sự kiểm soát của RFAF, và họ đạt được tiến triển ở phía tây bắc Hrodivka và phía tây Myrolyubivka.

Phần còn lại của Lysivka đã chuyển sang vùng xám, với các báo cáo chưa được xác nhận về việc chiếm được khu định cư. Suhkyi Yar và công sự hình cây đàn guitar vẫn tiếp tục được giữ vững.

Quân đội Nga tiếp tục tiến về phía bắc qua phía tây Pokrovsk và hoàn thành việc chiếm giữ Leontovychi.

Các vị trí đã được cải thiện ở phía bắc Kotlyne và phía đông ngôi làng.

Phía nam Udachne và nhà ga xe lửa của thị trấn đã bị RFAF chiếm giữ. Phần lớn phần còn lại của thị trấn là vùng chết hoặc vùng xám.

Những người lính Ukraine còn lại ở Pokrovsk, Mirnograd và các làng xung quanh sắp bị bao vây nếu không có động thái nào được thực hiện sớm. AFU chỉ còn một con đường, dù chỉ là tạm thời, vẫn an toàn để rút lui.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 12/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Kênh Tatarinov Rus xác nhận, quân đội Nga đã tiến đến Novoaleksandrovka. Điều này có nghĩa là tất cả các tuyến đường từ phía bắc khu vực Pokrovsk - Mirnograd đã bị cắt đứt. Tuyến đường duy nhất còn lại là cao tốc E50 phía tây nối với Pavlograd, nhưng cũng có nghi ngờ về độ an toàn của tuyến đường này.