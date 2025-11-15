9 lữ đoàn Nga đổ bộ ngã ba chiến lược, phòng tuyến Ukraine rung lắc mạnh

Nga đang gây áp lực lên Ukraine trên nhiều mặt trận (Ảnh: Reuters).

Các lực lượng Nga tiếp tục tiến gần Huliaipole và Velykomykhailivka, tại khu vực nơi ba vùng Zaporizhia, Donetsk và Dnipropetrovsk giao nhau.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), họ đang tận dụng thời tiết xấu cùng nhiều tháng không kích có chủ đích để làm suy yếu phòng tuyến Ukraine và hạn chế khả năng trinh sát bằng UAV, nhằm đạt được đà tiến của khu vực ngã ba chiến lược này.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh cuộc chiến Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn, khi Nga tập trung nỗ lực tiến công chính vào khu vực Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk. Giữa lúc lực lượng dự bị của Ukraine bị ghìm chặt tại đó, Nga đang tìm cách mở hướng tiến công thứ cấp sâu hơn về phía nam.

ISW cho biết, các bước tiến gần đây của Nga một phần là kết quả của chiến dịch đánh chặn đường tiếp tế kéo dài, nhắm vào các tuyến hậu cần mặt đất của Ukraine ở khu vực Huliaipole và Velykomykhailivka. Đường bộ, đường cao tốc và đường sắt đều bị tập kích liên tục. Song song đó, thời tiết xấu, mưa và sương mù, đã khiến trinh sát UAV của Ukraine kém hiệu quả hơn nhiều.

ISW cho hay, quân đội Nga tiếp tục gây sức ép về phía Huliaipole và dọc tuyến đường T-0401 Pokrovske - Huliaipole, tuyến hậu cần then chốt của Ukraine. Các đơn vị Nga đã áp sát các vị trí gần Solodke, Yablukove và Vesele, nằm trong phạm vi 9km tính từ thị trấn. ISW cũng ghi nhận thêm nhiều hoạt động thâm nhập xa hơn về phía bắc theo hướng Danylivka, vẫn dọc theo tuyến đường này.

ISW đánh giá rằng Tập đoàn quân hợp thành số 5 của Nga và một phần Tập đoàn quân hợp thành số 36 đang tìm cách cô lập Huliaipole từ hướng đông bắc. Mục tiêu dường như là bào mòn phòng tuyến của Ukraine bằng kết hợp không kích đánh chặn hậu cần, chiến thuật thâm nhập và các đợt áp sát mặt đất có phối hợp.

Trong khi đó, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân hợp thành số 35, trước đây đóng ở phía nam và tây nam Huliaipole, được cho là đã tái triển khai để tăng cường cho nỗ lực của Tập đoàn quân số 5.

Theo ISW, quân đội Nga nhiều khả năng tránh nỗ lực bao vây từ phía nam, nơi tuyến phòng thủ của Ukraine vẫn mạnh nhất.

Áp lực đang gia tăng dồn dập lên Ukraine ở mặt trận phía Nam (Ảnh: ISW).

Đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy Nga cắm cờ tại Danylivka, phía tây nam Velykomykhailivka. ISW đánh giá đây là kết quả của một nhiệm vụ thâm nhập, có khả năng đi qua Tsehelne và Yehorivka, 2 ngôi làng nằm ngay phía đông Danylivka.

Các nguồn tin của Nga cho biết Moscow đã giành được cả Rivnopillya (ở đông bắc Huliaipole) và Danylivka; trong đó Danylivka được cho là do Lữ đoàn xe tăng số 5 của Nga (thuộc Tập đoàn quân 36) kiểm soát.

Bộ Chỉ huy Tác chiến miền Nam Ukraine xác nhận ngày 12/11 rằng lực lượng Kiev đã rút khỏi Rivnopillya vào tối hôm trước. Ngày 13/11, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết lực lượng Nga đang hoạt động gần Solodke, Yablukove và Vesele, xác nhận đà tiến của Nga tại nhiều làng ở đông bắc và đông Huliaipole.

Nhà quan sát quân sự Ukraine Kostyantyn Mashovets nói rằng, các đơn vị thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 37 của Nga đã tiến tới tuyến Novooleksandrivka - Oleksiivka, phía tây nam Velykomykhailivka.

Đơn vị này được cho là đã bám được vị trí ở phía đông Yehorivka và đạt “một số thành công chiến thuật” theo hướng Yehorivka - Danylivka trong 2 tuần qua. Ông Mashovets cũng cho biết lực lượng Nga đã vượt sông Yanchur gần Uspenivka, phía đông bắc Huliaipole, và tiến về phía tây đến tuyến Solodke - Rivnopillya, quãng đường khoảng 7km.

Theo ông Mashovets, bộ chỉ huy Nga đã tập trung lực lượng tới 9 lữ đoàn và trung đoàn, bao gồm một lữ đoàn xe tăng, dọc mặt trận dài 41km.

Ông cũng đánh giá rằng giới chỉ huy Nga có thể điều chuyển các đơn vị từ Tập đoàn quân hợp thành số 58 (Quân khu miền Nam) và một phần của Sư đoàn đổ bộ đường không số 98 cùng Tập đoàn quân số 41 (đều thuộc Cụm quân Trung tâm) để tăng cường cho các hoạt động quanh Huliaipole và Velykomykhailivka.