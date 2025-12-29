Ukraine muốn được Mỹ đảm bảo an ninh trong 30-50 năm

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine).

Trả lời câu hỏi của giới truyền thông, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đề xuất Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh trong thời hạn 30-50 năm.

“Các nhóm của chúng tôi đã trao đổi. Chúng tôi đã nhất trí với Tổng thống Mỹ rằng Ukraine sẽ có các bảo đảm an ninh mạnh mẽ từ Mỹ. Dĩ nhiên, chúng sẽ không phải là vĩnh viễn. Theo các văn bản, thời hạn là 15 năm, kèm khả năng gia hạn", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Ông Zelensky cho biết ông đã nêu vấn đề kéo dài thời hạn các bảo đảm này.

“Tôi nói với ông ấy rằng chúng tôi đã có chiến sự và cuộc chiến này đã kéo dài gần 15 năm. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn có các bảo đảm dài hạn hơn. Tôi nói rằng chúng tôi thực sự muốn xem xét mốc 30-40-50 năm. Khi đó, đây sẽ là một quyết định mang tính lịch sử của Tổng thống Trump. Tổng thống nói rằng ông sẽ suy nghĩ về điều đó”, ông cho biết thêm.

Hôm 28/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp nhau tại Florida để thảo luận về một kế hoạch hòa bình.

Sau đó, hai nhà lãnh đạo ra gặp báo chí để đưa ra các tuyên bố. Ông Zelensky nói rằng kế hoạch hòa bình đã đạt được 90% đồng thuận. Những vấn đề liên quan đến số phận của vùng Donbass và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (ZNPP) vẫn chưa được giải quyết.

Truyền thông cho biết ông Trump sẵn sàng trình các bảo đảm an ninh cho Ukraine lên Quốc hội Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo đã có tiến triển về các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Theo ông, mỗi quốc gia trong Liên minh Tự nguyện sẽ xác định mức đóng góp của mình vào tháng 1 tới.

Theo ông Zelensky, ông Trump đã có một cuộc trao đổi kéo dài với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó toàn bộ 20 điểm của kế hoạch hòa bình đã được thảo luận chi tiết.

“Ông Trump nói với tôi rằng ông đã đọc qua toàn bộ 20 điểm của kế hoạch, từng điểm một. Tôi đã cảm ơn ông ấy vì điều đó, bởi điều quan trọng là tất cả chúng ta đều ở cùng một bối cảnh và đang thảo luận chính văn bản cụ thể này, chứ không phải một văn bản nào khác”, ông Zelensky nói.

Ông cho biết thêm rằng Tổng thống Mỹ đã thông báo về mức độ sẵn sàng của ông Putin, nhưng phía Ukraine tiếp cận những tuyên bố như vậy với sự thận trọng.

Ông Zelensky từ chối tiết lộ chi tiết các cuộc trao đổi, nhấn mạnh rằng vấn đề then chốt vẫn là việc thực thi trên thực tế các thỏa thuận.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ tuyên bố thành lập một nhóm công tác đặc biệt về giải pháp hòa bình cho tình hình ở Ukraine. Đồng thời, ông làm rõ rằng cơ quan này sẽ phối hợp với phía Nga và bao gồm các nhân vật cấp cao trong chính trường Mỹ.

Mặt khác, Tổng thống Zelensky đã trả lời các câu hỏi liên quan đến khả năng tổ chức một cuộc gặp với ông Putin và triển vọng đàm phán chấm dứt chiến sự.

Ông khẳng định rằng hình thức của một cuộc gặp hay đàm phán không phải là vấn đề mang tính nguyên tắc đối với Ukraine; điều quan trọng nhất là lời nói và hành động thực tế phải thống nhất với nhau.