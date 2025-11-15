"Lưới lửa" vào guồng máy, Ukraine sẽ hóa giải được đòn hỏa lực của Nga?

UAV Octopus của Ukraine (Ảnh: X).

Ukraine đã bắt đầu sản xuất hàng loạt UAV đánh chặn Octopus mới, được thiết kế để hạ các UAV tấn công kiểu Shahed của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal thông báo hôm 14/11. Công nghệ này đã được bàn giao cho 3 nhà sản xuất, và thêm 11 đơn vị khác đang chuẩn bị dây chuyền sản xuất.

Shahed là loại UAV cảm tử do Iran chế tạo và Nga đã sản xuất phiên bản Geran riêng. UAV này được sử dụng để tấn công các thành phố, ngành công nghiệp và cơ sở năng lượng của Ukraine.

Chúng thường được phóng theo cụm lớn nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không và gây thiệt hại tối đa. Ukraine đang thúc đẩy mở rộng năng lực đánh chặn của chính mình khi các UAV này tiếp tục tập kích hàng loạt mục tiêu trọng yếu trên khắp đất nước.

Ông Shmyhal cho biết Octopus là hệ thống do Ukraine tự phát triển, được lực lượng vũ trang sử dụng và xác nhận trong chiến đấu. Nó có thể hoạt động ban đêm, dưới điều kiện bị gây nhiễu điện tử, và ở độ cao thấp, những điều kiện thường khiến các cuộc tấn công bằng Shahed khó bị đánh chặn bằng các khí tài phòng không tiêu chuẩn.

Ông nói việc khởi động sản xuất hàng loạt sẽ đẩy nhanh việc triển khai các UAV đánh chặn “để chúng có thể bắt đầu bảo vệ bầu trời Ukraine sớm nhất có thể".

Ông bổ sung rằng Bộ Quốc phòng đang tiếp tục hợp tác với các nhà sản xuất UAV trong nước nhằm đưa các thiết kế mới từ giai đoạn sáng tạo vào sử dụng thường xuyên tại tiền tuyến trong thời gian ngắn nhất.

Ukraine kỳ vọng Octopus có thể tạo ra "lưới lửa" phòng không để ngăn chặn hiệu quả hỏa lực của Nga, vốn ngày càng lớn về quy mô và mạnh về cường độ.

Dự án Octopus đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Ukraine nhằm mở rộng năng lực phòng không trong nước.

Một trong những điểm mạnh của hệ thống là khả năng hoạt động ở tầm thấp của Octopus, nơi việc phát hiện và đánh chặn UAV đối phương đặc biệt khó khăn. Những đặc tính này kết hợp lại mang tới cho Ukraine một công cụ linh hoạt và bền bỉ để đối phó các mối đe dọa đường không đang diễn ra.

Bằng việc khởi động sản xuất hàng loạt ngay lúc này, Ukraine đặt mục tiêu nhanh chóng tăng số lượng UAV đánh chặn được phân bổ cho các đơn vị phòng không trên toàn quốc.

Bộ trưởng Denys Shmyhal nhấn mạnh rằng ưu tiên là bàn giao các hệ thống này “nhanh nhất có thể” nhằm tăng cường bảo vệ không phận Ukraine và giảm hiệu quả của các cuộc tấn công bằng UAV của Nga.

Việc mở rộng sản xuất trên nhiều công ty phản ánh một sự chuyển đổi chính sách rộng hơn trong Bộ Quốc phòng. Theo ông Denys Shmyhal, Ukraine tiếp tục thực hiện chiến lược hợp tác mở với các nhà sản xuất quốc phòng trong nước, loại bỏ rào cản hành chính và cho phép rút ngắn quá trình chuyển đổi từ đổi mới sang các giải pháp chiến đấu sản xuất hàng loạt.

Cách tiếp cận này không chỉ nhằm tăng tốc triển khai các công nghệ quan trọng như Octopus mà còn củng cố một nền tảng công nghiệp quốc phòng mạnh hơn, linh hoạt hơn và có khả năng phản ứng nhanh với nhu cầu chiến trường.