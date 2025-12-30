"Ông già gân" F-16 của Mỹ: Huyền thoại bầu trời tiếp tục thắng lớn

Tiêm kích F-16 được trang bị cho không quân của nhiều quốc gia trên thế giới (Ảnh: Sky News).

Thành công vang dội của tiêm kích F-16 nằm ở khả năng đa nhiệm vượt trội, thiết kế mở linh hoạt, số lượng sản xuất khổng lồ và các tùy chọn nâng cấp liên tục, từ trang bị trên khoang đến tích hợp khí tài treo ngoài (pod).

Biểu tượng của tiêm kích thế hệ 4 tiếp tục thắng lớn

F-16 ra đời từ cuộc cạnh tranh phát triển tiêm kích hạng nhẹ của Mỹ vào thập niên 1970, với mục tiêu tạo ra một dòng máy bay chiến đấu giá rẻ, chi phí vận hành hợp lý, song hành cùng tiêm kích hạng nặng F-15 Eagle. Chuyến bay thử đầu tiên diễn ra vào ngày 20/1/1974 và chính thức được biên chế trong Không quân Mỹ (USAF) năm 1978.

Điểm làm nên "thương hiệu" F-16 là cách tiếp cận mang tính hệ thống. Máy bay kết hợp khung thân nhỏ gọn, tỷ lệ lực đẩy/trọng lượng tối ưu, thiết kế công thái học thân thiện với phi công và đặc biệt là hệ thống điều khiển bay điện tử (fly-by-wire).

Đây là bước tiến đột phá giúp máy bay ổn định, phản hồi nhanh và khai thác tối đa đặc tính khí động học do máy tính điều khiển. F-16 được xếp vào máy bay chiến đấu thế hệ 4 nhờ hiệu quả không chiến vượt trội và trở thành khung thân lý tưởng cho các gói hiện đại hóa điện tử hàng không sau này.

Với hơn 4.600 chiếc đã được chế tạo, F-16 là một "câu chuyện thành công" của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Số lượng khổng lồ này đã hình thành một hệ sinh thái toàn diện bao gồm dây chuyền bảo dưỡng, phụ tùng, huấn luyện, khí tài mặt đất và mạng lưới người dùng quốc tế rộng khắp.

Hãng chế tạo Lockheed Martin cho biết, các đơn hàng F-16V Block 70/72 sẽ giúp dây chuyền lắp ráp duy trì hoạt động đến những năm 2030, gần 60 năm sau khi chiếc đầu tiên ra mắt.

Khả năng thích ứng không giới hạn

Ban đầu, F-16 đóng vai trò tiêm kích đánh chặn đa năng, nổi tiếng với khả năng cơ động và ưu thế trong không chiến quần vòng. Tuy nhiên, qua các gói nâng cấp, F-16 dần được định hình thành phương tiện chiến đấu đa nhiệm.

Chúng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ: không chiến, tấn công mặt đất, chế áp phòng không, trinh sát, yểm trợ hỏa lực, chống hạm (tùy cấu hình) và tuần tra phòng không thường trực.

Giới chuyên gia quân sự quốc tế đánh giá F-16 là tiêm kích đa năng, có khả năng thực hiện nhiệm vụ không đối không và không đối đất, mang được nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác. Điều này có được nhờ khả năng tích hợp dễ dàng các loại khí tài mở rộng khả năng chiến đấu, từ tích hợp trong khoang đến dạng pod treo ngoài.

Theo Aviation Week, F-16 được phát triển theo nhiều "block", với các gói nâng cấp tập trung vào hệ thống radar và cảm biến. Điểm nhấn gần đây là radar mảng định pha chủ động (AESA) APG-83 SABR trên chuẩn F-16V/Block 70/72, tăng năng lực phát hiện - bám bắt mục tiêu, hoạt động hiệu quả trong môi trường gây nhiễu và hỗ trợ tác chiến ngoài tầm nhìn.

Northrop Grumman giới thiệu APG‑83 là radar AESA tối ưu hóa cho F-16, kế thừa công nghệ từ các chương trình radar AESA trên F-22 và F-35.

Khoang lái của F-16 cũng có nhiều thay đổi rõ rệt, được "kính hóa" và số hóa với hệ thống màn hình hiển thị hiện đại, nâng cấp máy tính nhiệm vụ, liên kết dữ liệu chiến thuật (như Link 16, tùy gói), giúp tăng khả năng nhận định tình huống chiến đấu và chất lượng "bức tranh chiến thuật" cho phi công.

Vòng đời phục vụ của F-16 được kéo dài đáng kể nhờ các chương trình bảo trì và nâng cấp từ nhà sản xuất và Không quân Mỹ, nhằm nâng cao giờ bay khung thân để duy trì lực lượng trong giai đoạn chuyển tiếp.

Một trong những điểm quan trọng tạo ra "sức sống dài hạn" của F-16 chính là khả năng mở rộng năng lực tác chiến nhờ các khí tài treo ngoài. Đây là giải pháp vừa tiết kiệm vừa linh hoạt, cho phép nâng cấp "ngoài thân máy bay". F-16 có thể trang bị nhiều loại pod khác nhau tùy vào nhiệm vụ chiến đấu, giúp khả năng thích ứng với nhiệm vụ thay đổi dễ dàng và nhanh chóng.

F-16 có thể trang bị pod chỉ thị mục tiêu/đánh bom chính xác (điển hình là Sniper Advanced Targeting Pod - ATP), pod trinh sát (thu thập ảnh/quang-điện, hỗ trợ tình báo chiến trường theo thời gian thực), pod chế áp phòng không (SEAD/DEAD với cấu hình chuyên dụng và vũ khí chống radar).

Khả năng "nâng cấp bằng pod + phần mềm + vũ khí mới" giúp một khung thân ra đời từ thập niên 1970 vẫn đáp ứng tiêu chuẩn tác chiến thế kỷ 21, đặc biệt hiệu quả với các lực lượng không quân cần nền tảng đa nhiệm đáng tin cậy mà không đủ ngân sách hoặc không được tiếp cận máy bay tàng hình thế hệ 5.

F-16 tương thích toàn bộ với các loại vũ khí chuẩn NATO như tên lửa không đối không tầm ngắn/tầm trung, bom dẫn đường vệ tinh/laser, tên lửa chống radar, tên lửa không đối đất và nhiều loại khí tài hiện đại khác.

Vì sao F-16 vẫn là "ông già gân"?

Một dòng máy bay bền bỉ không chỉ nhờ tính năng, mà còn nhờ quy mô đội bay và hệ sinh thái hậu cần. Với hơn 4.600 chiếc đã sản xuất, F-16 sở hữu lợi thế rất lớn ở chuỗi cung ứng và phụ tùng phong phú, kinh nghiệm vận hành tích lũy qua hàng chục năm, hệ thống bảo trì rộng khắp và nhiều gói nâng cấp sẵn có.

Trong tuyên bố mới nhất, đại diện Lockheed Martin ước tính có thể có tới 200 chiếc F-16 mới được đặt hàng trên toàn cầu, chưa kể đơn đặt hàng tiềm năng từ Ấn Độ. Tuổi thọ khung máy bay của tất cả các máy bay F-16 mới sẽ được tăng từ 8.000 lên 12.000 giờ bay. Điều quan trọng là các máy bay F-16 cũ cũng có thể nâng cấp lên chuẩn Block 70/72 nếu khung thân còn đủ khả năng phục vụ.

F-16 cũng là lựa chọn của không quân nhiều quốc gia vì chi phí, yêu cầu hạ tầng hoặc ràng buộc chính trị - xuất khẩu. Một máy bay chiến đấu đa năng tin cậy, giá cả hợp lý vẫn mang lại nhiều lợi ích hơn các dòng máy bay chiến đấu tiên tiến nhưng còn nhiều vấn đề công nghệ hay ràng buộc về giữ bí mật công nghệ.

"Người kế nhiệm" của F-16 là F-35 Lightning II đã chứng minh nhận xét trên.

Qua nhiều thập kỷ, F-16 được ưa chuộng nhờ khả năng liên tục nâng cấp với radar mới, buồng lái số hóa và hệ sinh thái pod treo ngoài. Điều này giúp nó giữ vị trí tiêm kích đa nhiệm chủ lực của nhiều quốc gia.

Với số lượng sản xuất rất lớn, mạng lưới người dùng rộng và các gói nâng cấp thế hệ mới như F-16V Block 70/72, dòng máy bay chiến đấu này sẽ còn phục vụ trong nhiều thập niên tới.