Tổng thống Mỹ phản ứng về cáo buộc Ukraine tập kích dinh thự Tổng thống Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Thực ra tôi vừa mới nghe về chuyện đó, nhưng tôi không biết rõ. Nếu đúng như vậy thì thật tệ. Tôi rất tức giận”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi được hỏi về cáo buộc Ukraine tập kích nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết thêm: “Tổng thống Putin đã nói với tôi về việc này từ sáng sớm. Ông ấy nói bị tấn công. Điều đó không tốt… Đây là một giai đoạn nhạy cảm. Đây không phải là thời điểm thích hợp”.

Khi được hỏi liệu ông có nhận được bất kỳ bằng chứng nào về vụ tấn công từ các cơ quan tình báo Mỹ hay không, ông Trump cho hay vấn đề này đang được làm rõ.

Ông cũng mô tả cuộc điện đàm với Tổng thống Putin trong ngày 29/12 là một “cuộc nói chuyện rất tốt”.

“Chúng tôi có một vài vấn đề rất gai góc”, chủ nhân Nhà Trắng đề cập đến các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Bình luận được đưa ra sau khi Nga cáo buộc quân đội Ukraine nhắm mục tiêu vào dinh thự của Tổng thống Putin ở vùng Novgorod trong cuộc tấn công bằng hơn 90 máy bay không người lái (UAV) tự sát.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ tất cả UAV nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cảnh báo cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin là một nỗ lực nghiêm trọng nhằm phá hoại tiến trình đàm phán.

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga sẽ xem xét lại lập trường của mình trong các cuộc đàm phán hòa bình sau khi Moscow nói rằng một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nơi ở của tổng thống Nga.

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin đã nói với Tổng thống Trump rằng Nga sẽ xem xét lại lập trường của mình trong các cuộc đàm phán hòa bình sau vụ việc này.

“Lập trường của Nga sẽ được xem xét lại đối với một số thỏa thuận đã đạt được ở giai đoạn trước cũng như đối với các tương tác đang hình thành. Điều này đã được nêu rất rõ ràng”, Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, nói.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo, phản ứng của Nga trước vụ tấn công UAV bất thành của Ukraine nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin sẽ không chỉ mang tính ngoại giao.

Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ cáo buộc của Nga, cho rằng cáo buộc này chỉ nhằm làm suy yếu tiến trình hòa đàm. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha khẳng định quân đội Ukraine chỉ nhắm đến các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga để đáp trả các cuộc tấn công của Moscow.