Đơn vị tinh nhuệ của Nga vào guồng chiến đấu: Ukraine chật vật đối phó 24/7

Binh sĩ Nga điều khiển UAV (Ảnh: Militarnyi).

Financial Times đưa tin, Rubicon đang tập trung vào quân nhân vận hành UAV của Ukraine và hoạt động tại các điểm nóng dọc tiền tuyến.

Các binh sĩ Ukraine thừa nhận, việc phòng thủ cho điểm nóng Pokrovsk không có quá nhiều thách thức lớn trước khi Rubicon được điều động tới pháo đài này.

Nga đang thử nghiệm các phương pháp tác chiến mới và Rubicon là một đại diện tiêu biểu đang khiến Ukraine chật vật đối phó.

Với các binh sĩ Ukraine ở tuyến đầu, họ thậm chí tự đặt ra quy tắc sinh tồn mới khi UAV của Nga đang bay rợp trời tại một trong những điểm nóng nhất trên chiến trường.

“Hãy im lặng, che giấu vị trí của bạn và đừng di chuyển khi không cần thiết. Tốt nhất là ngồi trong chiến hào”, quân nhân vận hành UAV Ukraine tên Dmytro cho biết.

Theo các chuyên gia, Rubicon có khoảng 5.000 binh sĩ và nguồn tài chính lớn. Nhiệm vụ của họ là phá vỡ hậu cần của Ukraine, loại bỏ các đội chỉ huy UAV của Ukraine và huấn luyện các đơn vị Nga khác.

“Họ có nhiều người, nghĩa là họ có thể hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Họ có thể thay ca sau mỗi 5 giờ, họ có thể ngủ. Với chúng tôi thì khó hơn vì không có nhiều người để luân phiên liên tục, và chúng tôi vẫn phải ngủ”, một binh sĩ Ukraine khác nói.

Nhờ đó, Rubicon có thể gây áp lực lên Ukraine suốt 24/7 và đang tập trung ngăn các nguồn tiếp tế chảy vào Pokrovsk.

Trong khi đó, chuyên gia Rob Lee thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại ở Mỹ lưu ý rằng Rubicon đã trở thành trung tâm đổi mới của quân đội Nga, phát triển các chiến thuật và công nghệ mới.

“Đó còn hơn cả một đơn vị; nó là một trung tâm, một trung tâm cho mọi loại phát triển hệ thống không người lái", ông nói.

Ông bổ sung rằng giờ đây nếu Ukraine muốn đối phó với chiến lược được tổ chức rất bài bản của Rubicon, Kiev phải phát triển một kế hoạch tác chiến rõ ràng, tập trung.

Ukraine đang tạo ra các nhóm “chống UAV” của riêng mình, thay đổi chiến thuật, ngụy trang vị trí tốt hơn và hạn chế di chuyển.

Trước đó, LIGA.net đưa tin rằng tình báo quân sự Nga và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đứng sau trung tâm Rubicon, theo một sĩ quan Tình báo Quân đội Ukraine với biệt danh “Azimut”.

Sĩ quan này nói thêm rằng Rubicon thể hiện “ý chí chính trị mạnh mẽ và vai trò lớn” của các cơ quan đặc nhiệm Nga trong việc tổ chức cấu trúc này.

Đây được xem là đơn vị tinh nhuệ hàng đầu, có thể chọn binh sĩ từ các lực lượng khác, có thể nói là tập hợp của những người ưu tú nhất.

Do đó, ông lưu ý, nhờ ý chí chính trị, đội hình này có “cơ hội tối đa để phát triển và khả năng tiếp cận tối đa đối với tài chính và công nghệ".

Kết quả là, Rubicon mới được thành lập năm ngoái và tới năm nay họ đã tập kích thành công 10.000 mục tiêu của Ukraine. Một trong những thành công nổi bật của Rubicon là đẩy lực lượng Ukraine khỏi khu vực Kursk của Nga. Họ được xem là yếu tố thay đổi cuộc chơi khi buộc Kiev phải rút quân vì đã bị cắt đứt tuyến hậu cần thiết yếu.

Rubicon gồm 12 phân đội, bao phủ các loại UAV FPV, trinh sát, Lancet, UAV cánh cố định, thậm chí cả USV, cùng với lực lượng tiếp tế và cứu thương.

Các chuyên gia cảnh báo Rubicon đặc biệt nguy hiểm nhờ tập trung nhiều binh sĩ điều khiển UAV cáp quang dày dạn kinh nghiệm. Điều này cho phép Nga phối hợp UAV chặt chẽ với bộ binh tấn công, áp đặt lối đánh chuyên nghiệp và bài bản hơn.