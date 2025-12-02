Lý do Nga có nhiều tăng, thiết giáp hơn sau gần 4 năm chiến sự với Ukraine

Xe tăng của Nga (Ảnh: Quân đội Nga).

Chuyên trang quân sự của Ukraine Euromaidan Press dẫn nhận định từ các nhà quan sát cho rằng, Nga hiện có nhiều xe bọc thép hơn so với thời điểm ngay trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Sau 4 năm tham gia cuộc chiến tiêu hao, giới quan sát ước tính, Nga có thể mất hơn 16.000 phương tiện chiến đấu. Tuy nhiên, Nga được cho đã bù đắp mức tổn thất đó bằng cách tân trang lại 13.000 phương tiện cũ trong kho niêm cất dài hạn và bổ sung thêm 4.000 xe hoàn toàn mới.

Theo ước tính, Nga có 20.000 phương tiện bọc thép vào tháng 2/2022. Sau 45 tháng, họ có 21.000 chiếc.

Nga chưa bình luận về những con số này.

Tuy nhiên, cỗ máy sản xuất quân sự của Moscow đã tăng tốc không ngừng nghỉ trong gần 4 năm qua, tạo ra một lực lượng thiết giáp mạnh và bền bỉ, thách thức Ukraine trong cuộc chiến tiêu hao.

“Nga vẫn chưa cạn dự trữ thiết giáp. Mô phỏng xu hướng tương lai với mức tổn thất năm 2025 giữ nguyên và sản xuất ổn định, tổng quy mô đội xe vẫn cao hơn mức năm 2022 ít nhất đến năm 2030", nhà phân tích tình báo nguồn mở Delwin ước tính.

Trong xung đột hiện tại, vai trò của xe tăng đã thay đổi. Mới chỉ năm 2022, các đội hình xe tăng lớn, đôi khi hàng chục chiếc, vẫn hoạt động độc lập hoặc trong đội hình hiệp đồng binh chủng với các loại xe khác. Các đòn đánh sử dụng xe tăng vẫn khả thi và phổ biến.

Nhưng đó là trước khi UAV FPV cỡ nhỏ xuất hiện dày đặc dọc tuyến tiền tuyến dài 1.100km của cuộc chiến.

Một vài chiếc UAV FPV trị giá 500 USD có thể phá huỷ một xe tăng trị giá cả triệu USD. UAV FPV đã phá huỷ hàng loạt xe tăng của cả Nga và Ukraine trong cuộc chiến.

Giờ đây xe tăng của cả hai phía thường phải ở sâu phía sau tiền tuyến, ẩn trong hầm ngầm và chỉ thỉnh thoảng trồi lên bắn vài phát đạn pháo từ khoảng cách vài km. Xe tăng giờ đây không còn là trung tâm của học thuyết tác chiến do tính dễ tổn thương của chúng.

Tuy nhiên, đây vẫn là những vũ khí quan trọng, khó thay thế. Khi xe tăng xung trận trực tiếp, chúng thường đi đầu trong các nhóm tiến công cơ giới nhỏ gồm thiết giáp chở quân. Được bọc nhiều lớp giáp chống UAV "nồi đồng, cối đá" và gắn lưỡi ủi phá mìn, xe tăng mở đường cho đội hình phía sau, kích nổ mìn và hứng tối đa các đòn UAV.

Thiết giáp chở quân hiện là một trong những phương tiện quan trọng nhất trên chiến trường. Chúng chở và bảo vệ bộ binh, lực lượng có nhiệm vụ kiểm soát và giữ các vị trí mới khi Nga theo đuổi chiến thuật tiến công chia nhỏ.

Vì vậy, số lượng thiết giáp chở quân trong biên chế Nga tăng mạnh, khoảng 38%. Trong khi đó, tổng số xe chiến đấu bộ binh lại giảm đi đôi chút.

Dù nhiều cuộc tấn công hiện nay của Nga dùng bộ binh luồn sâu hoặc mô tô, các cuộc tiến công cơ giới “vẫn là chiến thuật nhất quán" của Moscow vì vai trò của chúng trong việc giữ lãnh thổ.

Những phương tiện này vẫn thiết yếu để tập kích các vị trí kiên cố, cùng với lực lượng mô tô nhẹ và các đội hình xâm nhập. Chiến thuật này giúp Nga giành được quyền kiểm soát nhiều lãnh thổ trong thời gian qua trên các mặt trận ở Ukraine.