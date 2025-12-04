Chiến sự Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết định với thế chủ động đang thuộc về Nga (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tuyên bố đẩy lùi các đợt xâm nhập của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 3/12 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 158 trận giao tranh, trong đó có 36 cuộc ở Pokrovsk. Lực lượng Moscow phóng 1 tên lửa, tiến hành 39 cuộc không kích, thả 99 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ cũng triển khai 3.409 UAV cảm tử, thực hiện 3.447 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky - Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole, Dnieper.

Phòng không Ukraine khai hỏa đánh chặn UAV ở Kiev

Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, tối 3/12, một cảnh báo không kích đã được ban hành tại Kiev do mối đe dọa từ các UAV tấn công.

Người đứng đầu cơ quan quân quản thành phố Kiev, Timur Tkachenko, báo cáo rằng, hệ thống phòng không đang hoạt động chống lại UAV của đối phương. "Hãy ẩn nấp cho đến khi cảnh báo kết thúc", cảnh báo viết.

Cuộc gặp lịch sử kéo dài khoảng 5 giờ tại Moscow

Vào cuối ngày 2/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm kéo dài gần 5 giờ với ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Cuộc đàm phán tại Điện Kremlin diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ngay sau cuộc gặp, Đặc phái viên Steve Witkoff đã đến Đại sứ quán Mỹ tại Moscow để báo cáo chi tiết cho Tổng thống Trump, sau đó ông nhanh chóng rời Nga bay về nước mà không tham dự cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây được đánh giá là một dấu hiệu không mấy tích cực cho ông Zelensky.

Trên thực địa, khu vực Zaporizhia hiếm khi chứng kiến ​​hoạt động mạnh mẽ như những ngày gần đây do quân đội Nga (RFAF) đang nỗ lực đột phá theo mọi hướng.

Phần lớn thị trấn Stepnogorsk được cho là đã bị RFAF chiếm giữ. Việc quân đội Ukraine (AFU) thất thủ tại Chervone cũng đã được xác nhận. Trong khi đó, lực lượng Moscow được cho là tập trung một số đơn vị bộ binh ở phía đông Huliaipole để tiếp tục tấn công vào trung tâm thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại phía đông Zaporizhia ngày 3/12. Lực lượng Moscow phát triển theo các mũi tên đỏ, xâm nhập vào Huliaipole (Ảnh: Military Summary).

Ngoài ra, quân đội Nga có thêm nhiều nỗ lực nhằm chiếm các thị trấn xung quanh Seversk (Siversk). Một hình ảnh định vị địa lý xác nhận sự hiện diện của RFAF tại Sviato-Pokrovske, một ngôi làng phía nam Seversk. Tình hình tiếp tế của lực lượng Kiev đang gặp nhiều khó khăn do UAV Nga hoạt động 24/7, chủ yếu nhắm vào Seversk - Liman (Lyman).

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 3/12. Lực lượng Moscow công phá thành phố theo các mũi tên đỏ. Kiev được cho là đang rút lui theo mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Nga bao vây nhóm binh sĩ Ukraine tại Stepnogorsk

Theo Readovka, quân đội Nga đã bao vây nhóm binh sĩ Ukraine còn lại ở Stepnogorsk, thuộc mặt trận Zaporizhia.

Cụ thể, Sư đoàn xung kích đổ bộ đường không Cận vệ số 7 RFAF (Sư đoàn dù số 7) đạt được thành công đáng kể tại mặt trận Zaporizhia. Hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Stepnogorsk đã sụp đổ, thị trấn hầu như nằm trong tay lính dù Nga.

AFU đã cố thủ xung quanh trung tâm thị trấn cũng như trong các tòa nhà chung cư liền kề dọc theo đường Shkolnaya - Molodezhnaya. Nhờ những cứ điểm kiên cố, lực lượng Kiev đã bám trụ ở đây trong một thời gian khá dài, mặc dù họ chỉ được tiếp tế bằng UAV. Nhưng hiện tại, cụm cứ điểm Stepnogorsk đã bị bao vây hoàn toàn bởi lực lượng Moscow.

Không phải ngẫu nhiên mà binh sĩ Ukraine vẫn tiếp tục bám trụ ngay cả khi họ bị bao vây, bởi lẽ khu định cư này có thể trở thành căn cứ cho UAV Nga hoạt động có hệ thống ở thành phố Zaporizhia, cách đó 20km.

Đồng thời, lực lượng Moscow tiếp tục đánh bật đối phương khỏi làng Primorskoye, nằm cạnh Stepnogorsk. Phần lớn ngôi làng đã nằm trong tay Sư đoàn dù số 7.

Bản đồ cho thấy quân đội Nga đang tạo thành một vòng cung, tiến về phía cao tốc H-08. Đây là tuyến đường hậu cần chính cung cấp cho Orekhov từ Zaporizhia. Những diễn biến tiếp theo trên mặt trận phía Nam có thể dẫn đến việc bao vây Cụm tác chiến Tavria của lực lượng Kiev.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 3/12. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Kênh Military Analytics của Ukraine xác nhận, giao tranh đang ngày một ác liệt ở Zaporizhia khi lực lượng Moscow đang tiến hành các cuộc đột phá vào khu vực lân cận Stepnogorsk, Malaya Tokmachka, Primorskoye, cố gắng xuyên thủng các tuyến phòng thủ do AFU thiết lập dọc theo Orekhov.

Điểm nóng nhất trên bản đồ vẫn là Stepnogorsk, nơi vào cuối tháng 9, RFAF đánh bật lực lượng phòng thủ khỏi các vị trí ở phía tây bắc của tiểu khu 3. Đến ngày 11/10, lực lượng Moscow chiếm được khu vực tư nhân ở ngoại ô phía đông nam, cũng như tiến về ngã ba Stepnogorsk.

Cùng lúc đó, trong tháng 10, quân đội Nga tiến vào khu vực tư nhân của Primorskoye. Các cuộc tập kích liên tục của UAV, pháo binh Ukraine đã ngăn cản các nỗ lực củng cố vị trí của họ trong làng, lực lượng Kiev liên tục tiến hành các cuộc đột kích vào các vị trí đối phương.

Vào tháng 11, AFU tiến hành một số cuộc phản công, cố gắng thiết lập vị trí trong đống đổ nát của khu nhà ở nhiều tầng thuộc tiểu khu 3. Đến ngày 23/11, lực lượng Moscow đã chiếm được một phần các vị trí trong khu vực lân cận tiểu khu, tiến nhẹ về phía bắc, phát triển đến trung tâm khu định cư. Sau đó, có báo cáo về việc RFAF đang tiến đến vùng ngoại ô phía bắc của ngôi làng.

Tại khu vực trung tâm, vào cuối tháng 10, quân đội Nga tiến hành một loạt cuộc tấn công cơ giới vào các vị trí ở Malaya Tokmachka, xâm nhập đến trung tâm của khu định cư. Đến ngày 23/11, RFAF đã có thể thiết lập vị trí tại Novodanilovka lân cận. Giao tranh ác liệt tại Malaya Tokmachka - Novodanilovka vẫn đang tiếp diễn. Lực lượng Kiev đang cố gắng giữ vững các khu định cư nằm trên các tuyến tiếp cận tuyến phòng thủ đầu tiên của Orekhov.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 3/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ về phía thành phố Huliaipole. Ảnh nhỏ góc dưới bên trái thể hiện tình hình tại thị trấn Stepnogorsk (Ảnh: Rybar).

Nga đạt kết quả đáng kể ở Dobropillya - Druzhkivka

Trên hướng này, trong 10 ngày qua, cả hai bên đều hoạt động tích cực, với việc quân đội Nga đạt được những tiến bộ đáng kể trên nhiều khu vực khác nhau.

Ở phía đông bắc, RFAF củng cố vị trí ở phía nam Sofiivka cũng như tại các khu vực rừng rậm phía đông bắc ngôi làng sau các hoạt động trước đó. Họ cũng đã kiểm soát được trung tâm Shakhove, đồng thời đang tích lũy thêm bộ binh để chuẩn bị cho các cuộc đột phá tiếp theo.

Ngược lại, quân đội Ukraine tái chiếm được một số vị trí trong các đồn điền rừng rậm phía bắc Shakhove, đang giao tranh giành các chiến hào phía bắc ngôi làng.

Về phía tây nam, RFAF tăng cường hoạt động, tiến dọc đường Shakhove - Nove Shakhove, cũng như theo các khu vực rừng rậm song song, phát triển đến một trong những mỏ đất sét mà họ đang cố gắng vượt qua từ phía bắc.

Ngoài ra, lực lượng Moscow đã chiếm lại nhiều vị trí ven rừng ở phía tây bắc Mayak, kiểm soát được phần phía nam của khe núi Hektova. Trong cuộc giao tranh giành phần phía bắc của khu vực này, quân đội Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc phản công, nhưng cuối cùng đã bị đẩy lùi, tạo điều kiện cho quân đội Nga tiến xa hơn về phía bắc, cố thủ trong các ngôi nhà phía đông của Nove Shakhove.

RFAF cũng củng cố lực lượng ở phía nam Dorozhnje, chiếm được ga tàu hàng Dorozhnje, đang cố gắng chiếm phần phía bắc ngôi làng.

Về phía nam, binh sĩ Nga tiếp tục tiến về phía tây từ tuyến Fedorivka - Boikivka, chiếm lại các hàng cây phía bắc Zatyshok. Từ đó, họ tái chiếm khe núi kéo dài đến các lối vào phía tây bắc Zatyshok, cố gắng giành lại vị trí dọc theo đường sắt. Kết quả của các cuộc tấn công hiện vẫn chưa rõ. Tổng cộng, có thêm 17,16km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillya -Druzhkivka ngày 3/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được, đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev phản công theo mũi tên xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Giao tranh ác liệt ở Konstantinovka

Trên hướng Konstantinovka, quân đội Nga tiếp tục xâm nhập trung tâm cũng như xung quanh thành phố, đạt được những bước tiến mới ở nhiều khu vực khác nhau.

Ở phía đông bắc, sau khi quân đội Ukraine rút lui, RFAF chiếm được các chiến hào còn lại bị cô lập ở phía nam các hồ chứa nước, hoàn tất việc kiểm soát Predtechyne.

Về phía tây, RFAF tiếp tục tiến vào quận Santurinivka, chiếm được trạm xe điện, cùng với các công sự chiến hào liền kề. Từ đó, trinh sát - đặc nhiệm Nga xâm nhập về phía tây bắc qua khe núi Dovhenka Arroyo đến rìa quận Hora ở đông bắc thành phố. Lực lượng Moscow cũng củng cố thêm lực lượng trên các con đường phía tây của quận Santurinivka, chiếm được Trường mẫu giáo số 9.

Về phía nam, AFU phát động một loạt các cuộc phản công, vượt sông Kryvyi Torets, tiến vào Mychuryna Dachas, nơi họ liên kết với các nhóm kháng cự nhỏ trước đó bị đối phương bao vây. Tình hình tại Mychuryna Dachas đang rất căng thẳng, với việc cả hai bên giữ vị trí sau lưng nhau.

Xa hơn về phía nam, các nhóm xung kích Nga đã vượt sông Kryvyi Torets, tiến vào khu dân cư nhỏ phía tây bắc Ivanopillya. Lực lượng Kiev, vốn đã tích lũy quân tiếp viện ở phía đông nam huyện Stara Santurynivka, đang phản công.

Ở phía nam, AFU rút khỏi các rặng cây rậm phía tây Ivanopillya, tạo điều kiện cho đối phương chiếm thêm các vị trí dọc theo tuyến đường sắt. Lực lượng Moscow cũng chiếm thêm các vị trí trong rừng ở bờ bắc hồ chứa Kleban-Bykske, đang tấn công về phía tây. Trong ngày qua, RFAF đã giành được khoảng 5,21km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 3/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được, đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev rút lui hoặc phản kích theo mũi tên xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine phản công dữ dội ở Kupyansk

Trên hướng Kupyansk, trong 2 tuần qua, quân đội Ukraine đã có những bước tiến đáng kể trong cũng như xung quanh Kupyansk. Họ đánh bật lực lượng trinh sát - đặc nhiệm Nga khỏi làng Sobolivka, chiếm lại phần còn lại của Moskovka, vốn trước đây nằm trong vùng xám. AFU cũng chiếm được các nhà kho còn lại ở rìa tây bắc Kupyansk.

Từ đó, quân đội Ukraine đã có thể củng cố dọc theo đường Yuvileyna ở phía bắc thành phố, chiếm được trường dạy nghề, bắt đầu giao tranh giành các tòa nhà cao tầng cũng như các khu dân cư thấp tầng xung quanh.

Các cuộc phản công gần đây nhất tập trung vào các tuyến đường tiếp tế còn lại của Nga vào cánh tây Kupyansk, với các nỗ lực đang được tiến hành nhằm chiếm lại một số doanh nghiệp dọc theo cao tốc P-79. Tuy nhiên, vẫn chưa có tiến triển đáng kể nào đạt được ở đó, với UAV đóng vai trò chính trong việc phá vỡ hậu cần của Nga.

Ở phía tây thành phố, lực lượng Kiev củng cố vị trí trên các tuyến phố dân cư phía bắc đường Lermontova, trong khi các nhóm xung kích khác tiến về phía đông nam hướng tới khu vực nhỏ Yuvileynyi với nhiều tòa nhà cao tầng. Họ chiếm được hầu hết các khu dân cư thấp tầng ở phía tây Yuvileynyi, xâm nhập vào các tòa nhà chung cư phía tây. Các cuộc giao tranh cũng đang diễn ra theo hướng trung tâm thành phố.

Xa hơn về phía nam, lực lượng Kiev tiếp tục tiến về phía bắc, hỗ trợ các hoạt động ở vùng ngoại ô phía tây. Họ đã chiếm lại phần còn lại của quận Kolontaivka ở phía nam thành phố, giữ các vị trí trong các khu rừng xung quanh. Các đơn vị khác tiến xa hơn về phía bắc theo cao tốc, liên kết với lực lượng đồn trú vẫn đang cố thủ ở đầu cầu phía tây sông Oskil, phía nam trung tâm thành phố. Như vậy, trong 2 tuần qua, AFU đã giành lại được 7,42km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 3/12. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực xanh nhạt (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine bằng mọi giá giữ Mirnograd

Phóng viên chiến trường Yuri Kotenok cho biết, Cụm tác chiến Trung tâm RFAF tiếp tục đột phá vào Mirnograd (Dimitrov) sau khi tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk (Krasnoarmeysk), nơi những trận chiến đô thị ác liệt đang diễn ra.

Tại Grishino, có những trận phản công dữ dội của AFU. Các đơn vị Moscow đẩy lùi đối phương, đồng thời đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát con đường đến Rodinske (dẫn đến ngã ba chữ T phía bắc trang trại Zaporizhskyi).

Quân đội Ukraine đang dồn lực lượng dự bị vào các cuộc phản công trong khu vực Serheivka, Mezheve để ngăn chặn đối phương tiến về Pavlohrad - Zaporizhia, vòng qua Dobropillya từ phía tây nam.

Tại Mirnograd, lực lượng Kiev đang cố gắng bằng mọi giá giữ vững những gì còn sót lại ở Rovne cũng như Svetloe. Việc mất những khu định cư này sẽ khiến họ không còn bất cứ cơ hội nào để kháng cự.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 3/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev gần như hết cơ hội lật ngược thế cờ (Ảnh: Rybar).

Lực lượng Moscow đã đánh bật đối phương ra khỏi các khu rừng dọc tuyến đường sắt nối Pokrovsk với phía nam Mirnograd. Những gì còn sót lại trên các cánh đồng cũng như ở phía nam Mirnograd thực tế không ảnh hưởng đến việc RFAF kiểm soát các vùng lãnh thổ. Một số nhóm binh sĩ Ukraine đang ẩn náu tại Novoekonomichne.

Tuy vậy, AFU có một lựa chọn khác, họ vẫn hy vọng sử dụng tuyến đường đột phá qua Novoekonomichne - Razino - Sukhetske để thoát khỏi vòng vây ở Mirnograd, tức là đột phá về phía đông Rodinske - Krasnyi Liman khi họ không thể làm như vậy ở phía tây.

Quân đội Nga tại Mirnograd đang chiến đấu để chia cắt AFU thành các trung tâm kháng cự - hầm trú ẩn riêng biệt, tấn công đối phương từ nhiều hướng.. Các trận chiến ác liệt đang diễn ra dọc theo tuyến đường sắt ở phía bắc thành phố.