Binh sĩ Ukraine (Ảnh minh họa: Sky news).

Nga tuyên bố giành những kết quả quan trọng

Kênh Military Summary đưa tin, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kết thúc tại Florida. Những người tham gia cho biết các cuộc đàm phán rất khó khăn, căng thẳng nhưng mang tính xây dựng.

Tuy nhiên, bất chấp những tuyên bố này, các bên rõ ràng đã không đạt được thỏa thuận về tất cả các vấn đề gây tranh cãi nhất: cụ thể là nhượng bộ lãnh thổ, đảm bảo an ninh và bầu cử tổng thống tại Ukraine.

Đại diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bay đến Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và trình bày phiên bản mới nhất của thỏa thuận hòa bình.

Trong khi đó, trên chiến trường, giao tranh vẫn tiếp diễn sôi động với lợi thế nghiêng về phía Nga.

Trong chuyến thăm một sở chỉ huy, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được Tổng tham mưu trưởng - Đại tướng Valery Gerasimov - báo cáo rằng lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát một số thành phố tiền tuyến quan trọng, bao gồm Pokrovsk ở Donetsk và Vovchansk ở Kharkov. Quân đội Nga cũng đang tăng tốc chiến dịch đột phá vào Huliaipole ở Zaporizhia.

Ông Putin nhấn mạnh, việc giành được Pokrovsk trọng yếu ở Donetsk sẽ cho phép RFAF tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt và đưa ra các mệnh lệnh mới về việc cung cấp cho quân đội mọi thứ cần thiết để phục vụ hoạt động chiến đấu trong mùa đông sắp tới.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 1/12 cũng báo cáo rằng lực lượng của họ đã chiếm được làng Klynove nằm ở phía bắc Konstantinovka và đây sẽ là một vùng hoạt động mới. Về mặt lý thuyết, quân đội Nga (RFAF) có thể cắt đứt các tuyến đường tiếp cận thành phố ở khu vực này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 1/12. Lực lượng Moscow bắt đầu nối lại chiến dịch tấn công, phát triển theo các mũi tên đỏ. Kiev tăng viện theo các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Ukraine phủ nhận Vovchansk đã thất thủ

Ukrainska Pravda đưa tin, người đứng đầu Trung tâm Chính trị thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, Andriy Kovalenko, tuyên bố rằng, Nga sẽ thực hiện nhiều nỗ lực gây áp lực lên tiền tuyến trong những tuần tới, kèm theo những tuyên bố cứng rắn.

Ông cũng phủ nhận việc Nga chiếm Volchansk khi khẳng định: "Một phần Vovchansk đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Phòng vệ Ukraine, và đối phương không chiếm được Kupyansk... Giao tranh ác liệt trên tiền tuyến vẫn tiếp diễn, Nga đang điều động rất nhiều lực lượng".

Trước đó, Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng quân đội Nga được cho là đã chiếm hoàn toàn Kupyansk. Bộ Tổng tham mưu Ukraine phủ nhận những tuyên bố này.

Nga nối lại cuộc đột phá vào Konstantinovka từ phía nam

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đang áp sát vành đai phòng thủ phía nam của Konstantinovka. Lính xung kích Nga đã bắt đầu các hoạt động tích cực từ làng Rusin Yar. Mục tiêu là tiếp cận các tuyến đường cung cấp cho quân đội Ukraine (AFU) đồn trú trong thành phố.

Thời điểm đẩy mạnh hoạt động của RFAF không phải là ngẫu nhiên. Mặc dù hệ thống công sự dã chiến được xây dựng toàn diện và chất lượng cao, AFU đang phải đối mặt với một vấn đề đã trở thành kinh điển: thiếu hụt nhân sự.

Ở phía tây khu vực đột phá của Tập đoàn quân 8, Tập đoàn quân 51 RFAF đã cầm chân một lực lượng AFU lớn đang cố gắng giữ chuỗi các làng: Shakhove, Sofiyivka và Toretskoye, nằm dọc theo sông Kazennyi Torets.

Về phía đông, quân đội Ukraine đang tập trung phòng thủ trực tiếp Konstantinovka vì lực lượng Moscow đã xâm nhập vào khu vực lân cận Santurynivka. Hơn nữa, việc để mất Ivanopolye đã tạo ra mối đe dọa cho AFU, khi các đơn vị Moscow xâm nhập thành phố từ phía đông nam.

Điều duy nhất có lợi cho quân đội Ukraine là một mạng lưới công sự được phát triển tốt, có thể được phòng thủ bằng lực lượng tương đối nhỏ. Tuy nhiên, ưu thế về vũ khí của Nga đã bù đắp hầu hết những bất lợi. Những thành công của RFAF trong chiến dịch hè - thu ở Pokrovsk và Dobropolye đã tạo ra mọi điều kiện tiên quyết để họ chú ý hơn đến Konstantinovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 30/11. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của đối phương (Ảnh: Readovka).

Nga chiếm Vovchasnk, tiến về phía nam

Tại Vovchansk, các đơn vị Moscow đang dọn sạch đối phương trong trung tâm để chính thức tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố, kênh Archangel Spetsnaz cho hay.

Các đội hình AFU riêng lẻ được phát hiện ở vùng ngoại ô phía đông, nơi họ vẫn đang cố gắng phản công từ phía Vovchansk Khutors nhưng về cơ bản "ván đã đóng thuyền".

Trong khi đó, quân đội Nga đang đột phá vào tuyến Liman - Vilcha. Tại Liman, các nhóm xung kích đã chiếm được phần phía bắc của ngôi làng. Tại Vilcha, nhờ cuộc tiến công qua các khu rừng từ Vovchansk, RFAF xâm nhập vào trung tâm và đang đẩy lùi đối phương ra khỏi khu định cư.

Lực lượng Kiev đang cố gắng phản công; một lữ đoàn mới thành lập thậm chí còn được tái triển khai từ Sumy, nhưng dưới các cuộc tấn công của bom lượn FAB, lữ đoàn này hầu như không thể "đảo ngược con lắc".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Vovchansk ngày 1/12. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực bao quanh bởi đường màu vàng, tiến mạnh về phía nam theo các mũi tên đỏ sau khi xé toang phòng tuyến đối phương (Ảnh: Archangel of Special Forces).

Kênh Warriorofnorth khẳng định AFU đã chính thức thất thủ ở Vovchansk.

Cụ thể, sau những trận giao tranh kéo dài và ác liệt, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đã kiểm soát hoàn toàn thành phố với tổng diện tích vào khoảng 70km2.

Để giữ Vovchansk, Bộ chỉ huy Kiev đã triển khai các đơn vị từ hơn 20 lữ đoàn và trung đoàn bao gồm các đơn vị tinh nhuệ, từ bộ binh, bộ binh cơ giới, vệ binh quốc gia, phòng thủ lãnh thổ cho tới đặc nhiệm, thủy quân lục chiến và đổ bộ đường không.

AFU được cho là chịu tổn thất nặng nề với hơn 23.000 quân nhân bị loại khỏi vòng chiến, trong đó có ít nhất 8.000 người tử trận. Trong hơn 18 tháng chiến đấu, họ đã mất 46% binh sĩ của toàn bộ lực lượng tại đây. Tổn thất trung bình mỗi ngày vượt quá 40 binh sĩ tử trận và bị thương.

Vovchansk là một khu định cư lớn ở vùng Kharkov, với khoảng 17.000 cư dân trước năm 2023. AFU biến thành phố thành một khu vực phòng thủ rộng lớn với mạng lưới liên lạc ngầm rộng khắp và một tuyến phòng thủ vững chắc dọc theo sông Volchya. Để phòng thủ, họ sử dụng các cơ sở công nghiệp lớn như nhà máy tổng hợp Volchansk và nhà máy ngũ cốc.

Việc kiểm soát Vovchansk mở đường cho lực lượng Moscow tiến đến Stary Saltov và Bely Kolodez, đồng thời mở rộng đáng kể khu vực an ninh gần biên giới Nga. Các hoạt động rà phá bom mìn tại các khu định cư gần đó đang được tiến hành.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Vovchansk ngày 1/12. Sau khi kiểm soát thành phố, lực lượng Moscow tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ, tiến về phía nam. Kiev tăng viện theo các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Trận chiến Pokrovsk đã kết thúc

Kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết, UAV, bộ binh và mìn của Nga ở khắp mọi nơi và thừa nhận Pokrovsk và Mirnograd đã bị bao vây

"Tại Mirnograd, hậu cần, thiết bị kỹ thuật hoặc phương tiện đã không được sử dụng trong một thời gian dài, và mọi hoạt động di chuyển vật lý đến bất kỳ điểm nào gần như 100% đều bị phục kích", DeepState phàn nàn.

Quân đội Nga tập trung đông nhất ở khu vực trung tâm và phía bắc Pokrovsk. Ngoài ra, họ cũng đang hoạt động ở khu vực Rovno và dọc theo tuyến Pokrovsk - Chervony Liman. Họ thiết lập các điểm phục kích, rải mìn và xây dựng các chướng ngại vật công sự.

Trong khi phía Kiev cho rằng lực lượng của họ vẫn tiếp tục kháng cự thì Moscow tuyên bố trận chiến Krasnoarmeysk (Pokrovsk) đã kết thúc, quân đội Nga chính thức kiểm soát và bảo vệ thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirongrad ngày 1/12. Moscow tuyên bố đã hoàn toàn kiểm soát Pokrovsk, đồng thời tiếp tục bao vây Mirnograd trong khu vực màu tím (Ảnh: KalibratedMap).

SputnikLive xác nhận chiến thắng mới của Nga ở Pokrovsk và cung cấp thêm thông tin quan trọng về thành phố này và khu vực lân cận Dimitrov (Mirnograd), nơi lực lượng Kiev còn lại vẫn đang bị bao vây.

Pokrovsk và Mirnograd nằm cách Donetsk khoảng 50km. Từng là những trung tâm công nghiệp và khai thác than lớn với dân số lần lượt là 60.000 và 48.000 người tính đến tháng 1/2022, chúng đã trở thành trung tâm chiến lược quan trọng về quốc phòng và tiếp tế cho AFU sau năm 2014.

Do vị trí địa lý, Pokrovsk và Mirnograd thường được gọi là cửa ngõ phía tây của Donbass.

Khai thác than là cốt lõi kinh tế của cả hai thành phố. Khu vực khai thác mỏ Pokrovskoye gần đó nắm giữ những mỏ than cốc cuối cùng của Ukraine, vốn rất cần thiết cho sản xuất thép. Tổng trữ lượng ước tính khoảng 200 triệu tấn.

Việc kiểm soát Pokrovsk mang lại cho lực lượng Moscow một bàn đạp tác chiến quan trọng cho những bước tiến xa hơn.

Việc kiểm soát Pokrovsk trở nên khả thi sau cuộc đột phá về phía Dobropolye và Belozerskoye vào tháng 8, khi các nhóm xung kích Moscow xâm nhập vào phòng tuyến đối phương và tiến về phía trước 22,5km. Đòn thọc sâu táo bạo đó đã tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng mà AFU gần như không thể kiểm soát.

Dobropolye và Belozerskoye hiện được coi là mục tiêu tiếp theo của quân đội Nga tại Donbass.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirongrad ngày 1/12. Lực lượng Moscow có mặt ở khắp nơi và vòng vây đã khép chặt (Ảnh: DeepState).

Ukraine tuyên bố đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 1/12 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, hơn 202 trận giao tranh đã diễn ra, trong đó có 49 trận ở Pokrovsk. Moscow phóng 1 tên lửa, tiến hành 41 cuộc không kích thả 129 quả bom dẫn đường. Họ cũng triển khai 2.364 UAV cảm tử và thực hiện 2.621 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole và Dnieper. Tại Orekhov, RFAF chưa thực hiện bất kỳ hành động nào.

Thế trận giằng co ở Zaporizhia - Dnipropetrovsk

Kênh Suriyakmaps cho hay, ở mặt trận Novopavlovka (Dnipropetrovsk), trong 2 ngày qua, quân đội Ukraine tiếp tục giành lại các vị trí đã mất ở Ivanovka từ một lực lượng nhỏ của Nga tại đó. Phía bắc và phía đông khu định cư đang nằm dưới sự kiểm soát của AFU.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Novopavlovka ngày 1/12. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực xanh nhạt (Ảnh: Suriyakmaps).

Tại Huliaipole (Zaporizhia), trong 3 ngày qua, quân đội Nga đã chiếm được các trang trại và vị trí mới ở phía bắc thành phố, cũng như các vị trí mới ở phía tây Rivnopillya và phía đông Dobropillya.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 1/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công về phía Huliaipole theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Suriyakmaps).

Trong khi đó, cũng trên mặt trận Zaporizhia, RFAF có một bước đột phá mạnh mẽ gần Stepnogorsk, theo kênh Arhangel Specnaza.

Cụ thể, ở Primorsk, sương mù dày đặc đã bao phủ trong vài ngày qua, tạo cơ hội cho lực lượng Moscow mở một cuộc tấn công quy mô lớn. Trung đoàn 108 RFAF xâm nhập thành công vào bên trong khu định cư, áp sát vùng ngoại ô phía bắc.

Xa hơn về phía đông, các đơn vị RFAF đã phá sập các cứ điểm của đối phương tại các hàng cây dọc đường tới thành phố Zaporizhia, củng cố vị trí của họ trước đợt tấn công tiếp theo về phía bắc.

Tại Stepnogorsk, Trung đoàn 247 RFAF hoàn thành chiến dịch bao vây khu định cư từ cả hai phía. Các đơn vị xung kích Nga đã khép chặt vòng vây ở phía bắc.

Quân đội Ukraine vẫn cố thủ bên trong khu vực đô thị Stepnogorsk, nhưng họ không có đường tiếp tế và không có quân tiếp viện nên coi như đã bị cô lập về mặt vật lý.

Phía đông, Trung đoàn 328 RFAF cũng quét sạch hoàn toàn một số vị trí phòng thủ của AFU gần khe núi phía tây bắc Stepovoye.

Hơn nữa, lính xung kích Nga lợi dụng sương mù làm lá chắn để tiếp cận nhà máy điện mặt trời, khiến nhóm lính đánh thuê Colombia đóng quân ở đó hoàn toàn bất ngờ.

Các đơn vị Moscow đã đến gần Lukyanovskoye, và sự sụp đổ đột ngột ở tiền tuyến này buộc Bộ chỉ huy Kiev phải phản ứng, điều này sẽ dẫn đến tổn thất thậm chí còn lớn hơn.