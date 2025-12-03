Quốc gia NATO đầu tiên cho Ukraine đặt nhà máy sản xuất quân sự

Bộ trưởng Kinh doanh Đan Mạch Morten Bodskov (giữa), Thị trưởng thành phố Haderslev Mads Skau (trái) và Giám đốc Fire Point Đan Mạch Viacheslav Bondarchuk (phải) trong lễ khởi công nhà máy (Ảnh: AFP).

Ukraine sẽ xây dựng một nhà máy nhiên liệu tên lửa cấp quân sự tại Đan Mạch, diễn biến lần đầu tiên diễn ra trên lãnh thổ NATO, theo báo Đức Bild.

Cơ sở này, do công ty Fire Point của Ukraine vận hành, sẽ được xây dựng tại Vojens gần căn cứ không quân Skrydstrup, nhằm tránh các cuộc tập kích của Nga do Đan Mạch nằm dưới "ô an ninh" của NATO. Đây cũng là nơi đang tổ chức huấn luyện điều khiển tiêm kích F-16 cho phi công Ukraine

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine đang diễn ra, khi Kiev đang nỗ lực mở rộng năng lực tập kích tầm xa thông qua phát triển các loại tên lửa mới.

Bild đưa tin rằng Ukraine sẽ xây dựng một nhà máy nhiên liệu tên lửa tại thị trấn Vojens của Đan Mạch, thiết lập một bước ngoặt mới trong khối NATO.

Cơ sở do công ty Ukraine Fire Point phát triển sẽ sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa quân sự. Nó sẽ được đặt gần căn cứ không quân Skrydstrup ở miền Nam Đan Mạch. Bộ trưởng Kinh doanh Đan Mạch Morten Bodskov, Thị trưởng Vojens Mads Skau, và Giám đốc chi nhánh Fire Point tại Đan Mạch Viacheslav Bondarchuk đã tham gia lễ động thổ.

Đây là lần đầu tiên một quốc gia NATO chính thức cho phép Ukraine tiến hành sản xuất quốc phòng trên lãnh thổ của mình. Chính phủ Đan Mạch và Ukraine đã ký các thỏa thuận vào đầu năm nay để dự án có thể được triển khai. Nhà máy dự kiến sẽ bắt đầu vận hành vào năm 2026.

Trong thời gian qua Nga thường xuyên tập kích cơ sở quân sự, nhà máy vũ khí của Ukraine, gây thiệt hại không nhỏ. Việc Kiev đặt nhà máy trên lãnh thổ NATO được xem là biện pháp ngăn chặn Nga nhằm mục tiêu vào.

“Chúng ta phải giúp Ukraine trong cuộc chiến. Họ cần một nơi an toàn để thiết lập các cơ sở sản xuất như cơ sở mà họ đang xây dựng tại đây”, Bộ trưởng Đan Mạch Morten Bodskov nói với AFP tối 2/12, sau khi xúc những nhát xẻng mang tính tượng trưng đầu tiên tại thị trấn Vojens.

Công ty Fire Point của Ukraine, đơn vị phát triển UAV và tên lửa cho quân đội, đang xây dựng cơ sở này cùng với chính phủ Đan Mạch.

"Chúng tôi cần tăng sản xuất, điều này là không thể thực hiện ở Ukraine. Nếu phải chọn một quốc gia, tôi sẽ nói rằng Đan Mạch là nơi chào đón chúng tôi tốt nhất", Giám đốc điều hành Fire Point Vyacheslav Bondarchuk nói.

Ông Bodskov nói thêm rằng Fire Point sẽ mang đến “các công nghệ mới” cho khu vực miền Tây Đan Mạch, nơi vốn đã có ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển.

Trước những lo ngại từ người dân về nguy cơ cuộc sống bị ảnh hưởng sau khi nhà máy được xây dựng, giới chức Đan Mạch cam kết sẽ bảo đảm an ninh khu vực.

“Sẽ không có bất kỳ sự thỏa hiệp nào về an ninh đối với hoạt động sản xuất, và tất nhiên cả đối với cộng đồng địa phương”, ông Bodskov khẳng định.