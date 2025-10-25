Nga tung dàn thiết giáp "nồi đồng cối đá", dồn dập tập kích bào mòn Ukraine

Chiếc xe tăng được gia cố của Nga đang khiến Ukraine tiêu hao số lượng lớn UAV để ngăn cản (Ảnh: EP).

Bắt đầu từ tháng 10, Nga bắt đầu tung các đợt tiến công bằng phương tiện bọc thép khắp chiến trường. Đầu tiên, Nga đưa xe tăng vào quanh Pokrovsk và phía nam quanh Mala Tokmachka. Sau đó, Moscow tiếp tục mở ra một mặt trận thứ 3, gần Siversk, thuộc tỉnh Donetsk.

Ukraine đã tìm cách kìm chân Nga, nhưng Moscow vẫn còn tiềm lực để mở thêm một hướng tiến công nữa vào Siversk, gây áp lực dồn dập lên đối thủ.

Các trung đoàn và lữ đoàn Nga ở phía đông Siversk, có thể bao gồm Trung đoàn súng trường cơ giới số 6 và số 7, đã huy động một lực lượng lớn cho cuộc tiến công ban ngày, gồm: 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh (IFV), 3 xe địa hình và khoảng 20 xe máy.

Điểm đặc biệt nữa là xe tăng và thiết giáp Nga đã được bọc giáp tăng cường, lớp kim loại bổ sung chống UAV. Xe tăng được gắn con lăn phá mìn ở phía trước, an toàn kích nổ nhiều quả mìn và chịu được hàng loạt UAV cảm tử tấn công trực diện khi tiến về phía tây.

Nếu các cuộc tiến công cơ giới quanh Mala Tokmachka và Pokrovsk là dấu hiệu, nhiều đợt tương tự rất có thể sẽ xảy ra quanh Siversk.

Nga liên tục gia cố xe tăng và thiết giáp, biến chúng thành vũ khí "nồi đồng cối đá" để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ UAV. Dù có nhiều ý kiến cho rằng UAV đã khiến các xe bọc thép hết thời trên tiền tuyến nhưng một điều không thể phủ nhận rằng các phương tiện này vẫn có vai trò không thể phủ nhận trong việc giúp một đội quân kiểm soát lãnh thổ. Vấn đề ở đây là các bên cần bảo vệ và cải tiến các phương tiện này thế nào để thích nghi với tình hình mới.

Cục diện mặt trận (Ảnh: EP).

Sau nhiều đợt tiến công, quân Nga đã đưa được bộ binh vào Mala Tokmachka. Họ cũng đã nhiều lần cố gắng đưa vài xe tăng và xe IFV vượt qua vùng đất trống để đổ bộ bộ binh vào làng Shakhove, điểm then chốt trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía đông bắc Pokrovsk.

Trong phần lớn năm 2025, Nga thực hiện chiến lược tiến công theo nhóm nhỏ, dùng bộ binh đi bộ và xe máy lách qua phòng tuyến của đối phương. Nhờ vậy, họ đã tích trữ được hàng nghìn xe tăng, xe bọc thép. Nga hiện có đủ xe bọc thép dự trữ để duy trì áp lực cơ giới ở nhiều hướng khác nhau.

So với tiến công do bộ binh dẫn đầu, tiến công bằng xe bọc thép “rõ ràng nhanh hơn về tốc độ tiến quân và giành lãnh thổ,” một điều khiển viên UAV Ukraine có biệt danh Kriegsforscher nhận định.

Lý do là chỉ cần 1-2 UAV cũng có thể ngăn chiếc xe máy hoặc vô hiệu hóa bộ binh. Nhưng để vô hiệu hóa một “xe tăng rùa” được gắn thép bổ sung dày đặc, trung bình cần khoảng 8 UAV.

Các lữ đoàn Ukraine có thể chỉ sở hữu vài trăm UAV FPV để phòng thủ trước một cuộc tiến công của Nga. Nếu số lượng phương tiện Nga đủ nhiều và mỗi chiếc có thể chịu được nhiều UAV tấn công thì Kiev có thể hết phương tiện để phòng thủ trước khi Moscow hết xe bọc thép.

Đó dường như là điều đã xảy ra ở Mala Tokmachka. Nó cũng có thể xảy ra ở Shakhove. Và rõ ràng Nga đang cố gắng đạt được mục tiêu ở Siversk: Đưa những vũ khí "nồi đồng cối đá" xuyên qua "tường UAV" của Ukraine cho đến khi đối thủ bị tiêu hao cạn kiệt nguồn lực.