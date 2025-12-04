Tổng thống Putin nói Nga sẽ kiểm soát Donbass bằng mọi giá

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

“Tôi nói hoặc chúng tôi giải phóng những vùng lãnh thổ này bằng hành động quân sự, hoặc quân đội Ukraine sẽ phải rời khỏi đó”, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với India Today ngày 4/12.

Ông Putin cũng đề cập đến cuộc trưng cầu dân ý ở Donetsk và Lugansk (gọi chung là Donbass) sáp nhập vào Nga năm 2022. Ông cho biết: “Họ đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý và đã bầu chọn”.

Nhà lãnh đạo Nga nói, Ukraine đã từ chối rút quân khỏi Donbass sau cuộc trưng cầu dân ý và thay vào đó chọn chiến đấu.

Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh, việc tìm kiếm một giải pháp cho tình hình ở Ukraine là một nhiệm vụ khó khăn,

“Đây là một nhiệm vụ khó khăn và là một sứ mệnh khó khăn mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đảm nhận. “Họ đang làm gì? Ngoại giao con thoi. Họ nói chuyện với đại diện Ukraine, rồi họ nói chuyện với người châu Âu, rồi họ đến chỗ chúng tôi, và sau đó họ lại có một cuộc gặp khác với phía Ukraine và châu Âu”, ông Putin nói.

Ông cho biết thêm, trong cuộc gặp của ông với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner, đã có những câu hỏi liên quan đến các đề xuất của Mỹ, trong đó có những điểm mà Moscow không đồng ý.

“Những điểm trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất đang được thảo luận. Phía Mỹ đã chia 28 điểm trong kế hoạch này thành 4 nhóm và đề xuất thảo luận từng nhóm riêng biệt”, Tổng thống Putin tiết lộ.

Ông mô tả cuộc gặp là rất hữu ích và sở hữu kéo dài gần 5 giờ đồng hồ là bởi 2 bên thảo luận chi tiết từng điểm.

Ông nhấn mạnh còn quá sớm để nói về kết quả cuộc gặp, nhưng nó là cần thiết. Ông nói thêm các đề xuất mà phía Mỹ mang đến Moscow đều dựa trên các thỏa thuận giữa ông và Tổng thống Trump ở Alaska theo cách này hay cách khác.

“Những gì phía Mỹ mang đến cho chúng tôi lần này, trước đây chúng tôi chưa từng thấy, vì vậy chúng tôi phải xem xét gần như từng điểm một, đó là lý do tại sao mất nhiều thời gian như vậy”, nhà lãnh đạo Nga cho biết.

Kế hoạch hòa bình 28 điểm ban đầu do Mỹ đề xuất và bị rò rỉ tuần trước được cho là yêu cầu Ukraine từ bỏ các vùng lãnh thổ tại các khu vực Donetsk và Lugansk mà Nga chưa kiểm soát, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và hạn chế quy mô quân đội. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ những điều kiện này.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umierov dự kiến dẫn đầu phái đoàn Ukraine đến Florida vào hôm nay để tiếp tục thảo luận với phía Mỹ về kế hoạch hòa bình.