Báo Mỹ: Washington ủng hộ trả lại tài sản cho Nga với một điều kiện

EU đã đóng băng hàng trăm tỷ USD tài sản của Nga (Ảnh minh họa: Tylaz).

Politico Europe dẫn lời hai nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu, cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản đối sáng kiến của Liên minh châu Âu (EU) về việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để tài trợ cho Ukraine thông qua một khoản vay bồi thường.

Vào mùa hè, khi đặc phái viên của EU David O’Sullivan tới Washington, các quan chức Mỹ “đã nói rất rõ ràng với ông rằng kế hoạch của họ là trả lại tài sản cho Nga sau khi Moscow ký kết bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào”, hai nguồn tin tiết lộ.

Theo kế hoạch hòa bình ban đầu của ông Trump cho Ukraine, bị rò rỉ tháng trước, có điều khoản đầu tư 100 tỷ USD từ tài sản Nga bị đóng băng vào nỗ lực tái thiết Ukraine do Mỹ dẫn dắt, với phần còn lại chuyển vào một “cơ chế riêng biệt giữa Mỹ và Nga”, theo Politico.

Cả Nga và Mỹ chưa bình luận về thông tin nói trên.

Tại hội nghị hồi tháng 10, các lãnh đạo EU đã hướng tới mục tiêu đạt đồng thuận về kế hoạch sử dụng 140 tỷ euro (khoảng 152 tỷ USD) tài sản dự trữ của Nga đang bị đóng băng ở châu Âu làm khoản vay cho Kiev.

Tới nay, phương án này chưa nhận được sự ủng hộ của Bỉ, do lo ngại rằng Nga có thể đưa ra các biện pháp trả đũa. Bỉ đã yêu cầu các quốc gia EU đưa ra bảo đảm pháp lý chống lại các tổn thất tài chính trong tương lai.

Quyết định đã được hoãn tới hội nghị EU vào tháng 12, trong khi Ủy ban châu Âu được giao nhiệm vụ xây dựng nhiều phương án vay cho Ukraine cho giai đoạn 2026-2027.

Phương án sử dụng tài sản bị phong tỏa sẽ bao gồm việc EU thay thế số tiền mặt của Nga trong các tài khoản Euroclear bằng trái phiếu AAA không lãi suất do Ủy ban châu Âu phát hành.

Sau đó, số tiền mặt này sẽ được chuyển cho Ukraine, và Kiev chỉ phải hoàn trả khoản vay nếu nước này nhận được tiền bồi thường xung đột từ Nga, trên thực tế biến khoản vay thành khoản tài trợ. Phương án này được gọi là Khoản vay Bồi thường vì nó gắn với việc Nga trả bồi thường.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng phản ứng của Nga sẽ “rất cứng rắn và đau đớn” nếu các nước EU sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để cho Ukraine vay.

Tháng trước, Bộ trưởng Tư pháp Nga Konstantin Chuichenko nói với Tass rằng phản ứng của Moscow đối với khả năng phương Tây tịch thu các tài sản có chủ quyền đang bị phong tỏa đã được soạn thảo.

“Các biện pháp để đáp trả khả năng các nước phương Tây tịch thu tài sản của Nga đã được soạn thảo. Chúng đã được trình lên ban lãnh đạo đất nước”, ông Chuichenko tiết lộ mà không giải thích thêm.

Sau đó, ông Andrei Kostin, giám đốc điều hành ngân hàng quốc doanh Nga VTB, cho biết Moscow sẽ đáp trả nếu Liên minh châu Âu dùng tài sản dự trữ của Nga đang bị đóng băng để cho Ukraine vay, đồng thời cảnh báo rằng Nga có thể theo đuổi kiện tụng suốt nửa thế kỷ về số tiền này.