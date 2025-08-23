Lầu Năm Góc bất ngờ cách chức Giám đốc Tình báo Quốc phòng Mỹ

Trung tướng Jeffrey Kruse bị miễn nhiệm sau khi báo cáo tình báo gây tranh cãi về chương trình hạt nhân Iran (Ảnh: Reuters).

Lầu Năm Góc vừa thông báo việc cách chức Trung tướng Không quân Jeffrey Kruse, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA).

Động thái này diễn ra không lâu sau khi DIA đưa ra bản đánh giá sơ bộ về chương trình hạt nhân Iran, trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng các cơ sở hạt nhân của Tehran đã bị “xóa sổ” trong các cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 6.

Theo một số nghị sĩ và quan chức quốc phòng, nguyên nhân chính thức được đưa ra là “mất niềm tin” vào ông Kruse. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng vụ việc phản ánh căng thẳng giữa Nhà Trắng và cộng đồng tình báo, đặc biệt sau khi các báo cáo của CNN và New York Times dẫn nguồn DIA cho biết chương trình hạt nhân của Iran chỉ bị trì hoãn vài tháng thay vì bị phá hủy hoàn toàn.

Trung tướng Kruse là quan chức tình báo quân sự cấp cao thứ hai bị loại bỏ kể từ khi ông Trump quay lại Nhà Trắng.

Trước đó, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Timothy Haugh cũng bị buộc thôi chức sau những chỉ trích đến từ phe cực hữu. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth còn miễn nhiệm Phó Đô đốc Nancy Lacore, chỉ huy lực lượng dự bị hải quân, và Chuẩn Đô đốc Jamie Sands, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Hải quân.

Trong thời gian chờ đợi người kế nhiệm chính thức được Thượng viện phê chuẩn, bà Christine Bordine - Phó giám đốc DIA - sẽ đảm nhiệm vai trò quyền giám đốc. Hiện chưa rõ Trung tướng Kruse sẽ được điều chuyển sang vị trí khác trong Không quân hay nghỉ hưu.