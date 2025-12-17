Israel cương quyết không để Iran tái khởi động chương trình hạt nhân

Giám đốc Mossad, ông David Barnea (Ảnh: Twitter).

"Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ chế tạo bom hạt nhân ngay khi được phép, vì vậy không được phép có một thỏa thuận tồi tệ nào khác", Giám đốc Mossad, ông David Barnea nói tại lễ trao giải cho các điệp viên tình báo Mossad ở Jerusalem.

Tuyên bố của ông Barnea được đưa ra chỉ 6 tháng sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tấn công các cơ sở hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày.

"Một quốc gia từng tuyên bố sẽ xoá sổ Israel như Iran thì với mức độ uranium được làm giàu như hiện nay, họ sẽ chế tạo bom hạt nhân ngay khi được phép”, ông Barnea nhấn mạnh.

Theo ông, Tehran vẫn còn ý tưởng tiếp tục phát triển bom hạt nhân. "Vì vậy, chúng ta có trách nhiệm đảm bảo rằng các cơ sở hạt nhân, vốn đã bị thiệt hại nghiêm trọng trong các cuộc tấn công với sự hợp tác chặt chẽ của Mỹ, sẽ không bao giờ được tái khởi động”, ông nói.

Giám đốc tình báo sắp mãn nhiệm của Mossad, vốn sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6/2026, đã ca ngợi các cuộc tấn công bất ngờ của Israel trong cuộc chiến hồi tháng 6. Theo ông, các cuộc tấn công đó đã cho thấy hiệu quả khối lượng thông tin tình báo khổng lồ mà các điệp viên Israel đã thu thập được về Iran.

Ông Barnea cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi đã không và sẽ không cho phép một thỏa thuận tồi tệ nào thành hiện thực”.

Sau cuộc chiến hồi tháng 6 mà Israel cho biết đã làm hư hại hầu hết cơ sở hạt nhân của Iran, Tel Aviv gần đây cho rằng, Tehran đã có những bước tiến hướng tới việc chế tạo vũ khí hạt nhân.

Các cường quốc phương Tây từ lâu đã cáo buộc Iran tìm kiếm vũ khí hạt nhân và tìm cách ngăn chặn Tehran sở hữu chúng nhưng Iran luôn bác bỏ cáo buộc này.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt năm 2015, nhằm hạn chế việc Iran làm giàu vật liệu hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Iran và Mỹ bắt đầu đàm phán một thỏa thuận mới vào tháng 4, với sự trung gian của Oman, nhưng các cuộc đàm phán đó đã kết thúc khi Israel phát động cuộc tấn công vào cuối thời hạn 60 ngày do ông Trump đặt ra để đạt được thỏa thuận chấm dứt việc làm giàu uranium của Tehran.

Israel cho biết, cuộc tấn công toàn diện nhằm vào các lãnh đạo quân sự cấp cao, nhà khoa học hạt nhân, địa điểm làm giàu uranium và chương trình tên lửa đạn đạo của Iran là cần thiết để ngăn chặn nước Cộng hòa Hồi giáo thực hiện kế hoạch theo tuyên bố là "xoá sổ nhà nước Do Thái".

Lầu Năm Góc cho biết, các cuộc tấn công đã làm chậm chương trình hạt nhân của Iran từ 1-2 năm, mâu thuẫn với một báo cáo tình báo mật ban đầu của Mỹ là "chỉ thụt lùi vài tháng".

Lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei trước đây cũng đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump rằng, chương trình hạt nhân của Iran đã bị phá hủy và nhấn mạnh Tehran vẫn duy trì năng lực hạt nhân.