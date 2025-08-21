Mỹ cắt 40% nhân sự, giảm 700 triệu USD tại cơ quan tình báo đầu não

Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard (Ảnh: Reuters).

Động thái này đồng nghĩa với việc thu hẹp đáng kể văn phòng chịu trách nhiệm điều phối công việc của 18 cơ quan tình báo, bao gồm cả chống khủng bố và phản gián.

Chính quyền Trump cũng trong tuần này đã thu hồi quyền tiếp cận thông tin mật của hàng chục quan chức đương nhiệm và tiền nhiệm.

Trong thông cáo công bố kế hoạch cắt giảm hơn 40% nhân sự, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard nhận định trong 20 năm qua cơ cấu của ODNI đã trở nên "cồng kềnh, kém hiệu quả", cũng như có những dấu hiệu của động thái "lạm quyền", sử dụng tình báo cho mục đích chính trị.

Một trong những thay đổi liên quan tới Trung tâm Ảnh hưởng Thù địch Nước ngoài, nơi theo dõi các hoạt động gây ảnh hưởng từ bên ngoài và đe dọa bầu cử. Quan chức này cho biết trung tâm này đã trở nên “thừa thãi” và các chức năng cốt lõi của nó sẽ được tích hợp vào các cơ quan khác của chính phủ.

Việc tái cơ cấu là một phần trong nỗ lực rộng hơn của chính quyền nhằm xem xét lại cách theo dõi các mối đe dọa nước ngoài đối với bầu cử Mỹ.

Tháng 2, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã giải tán một lực lượng đặc nhiệm của FBI chuyên điều tra các hoạt động ảnh hưởng từ nước ngoài, bao gồm cả những hoạt động nhắm vào bầu cử Mỹ.

Chính quyền Trump cũng đã thực hiện các đợt cắt giảm sâu tại Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA), cơ quan giám sát hạ tầng trọng yếu của quốc gia, bao gồm cả hệ thống bầu cử.

Nỗ lực thu nhỏ cơ quan tình báo của bà Gabbard, cũng như giảm ngân sách 700 triệu USD phù hợp với chỉ thị cắt giảm chi phí mà chính quyền Trump đã áp dụng ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ 2.