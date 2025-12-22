Ngoại trưởng Israel kêu gọi người Do Thái trên thế giới "hãy trở về nhà"

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar (Ảnh: AFP)

Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Israel Gideon Saar được đưa ra 1 tuần sau vụ xả súng kinh hoàng nhằm vào một sự kiện của người Do Thái tại Sydney, Australia.

Phát biểu tại một buổi lễ thắp nến công khai đánh dấu ngày cuối cùng của lễ hội Hanukkah của người Do Thái hôm 21/12, ông Saar nói rằng người Do Thái có quyền được sống an toàn ở bất kỳ nơi đâu nhưng cảnh báo, lịch sử cho thấy sự an toàn như vậy không thể được coi là điều hiển nhiên.

“Người Do Thái đang bị truy đuổi trên khắp thế giới”, ông nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi người Do Thái ở các quốc gia bao gồm Anh, Pháp, Australia, Canada và Bỉ “hãy đến vùng đất Israel” và “hãy trở về nhà”.

Hôm 14/12, một vụ xả súng đã xảy ra tại một sự kiện Hanukkah trên bãi biển Bondi của Australia, vốn khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Các nhà lãnh đạo Israel đã nhiều lần cảnh báo về sự gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái ở các nước phương Tây kể từ khi chiến sự Gaza bùng nổ. Tel Aviv cáo buộc các chính phủ phương Tây đã không bảo vệ đầy đủ cộng đồng người Do Thái.

Đầu tuần này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi chính phủ các nước phương Tây tăng cường an ninh cho người Do Thái trên thế giới.

Người Do Thái ở bất cứ đâu trên thế giới đều có quyền định cư ở Israel, một quá trình được gọi là "aliyah", và được nhận quốc tịch Israel. Luật này cũng áp dụng cho những người có ít nhất một ông bà là người Do Thái.