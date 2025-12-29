Lãnh đạo Triều Tiên thị sát các vụ phóng tên lửa hành trình chiến lược

Tên lửa hành trình Triều Tiên khai hỏa và tập kích mục tiêu trong cuộc diễn tập hôm 28/12 (Ảnh: KCNA).

Các vụ phóng tên lửa hành trình chiến lược lần này diễn ra hôm 28/12 trong đợt tổ chức diễn tập nhằm kiểm tra khả năng chiến đấu và phản công của các đơn vị tên lửa tầm xa, hãng thông tấn nhà nước KCNA ngày 29/12 đưa tin. Theo KCNA, các quả đạn đánh trúng mục tiêu sau khi bay trong 5 giờ 40 phút.

Vụ phóng lần này là sự kiện mới nhất có sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong một loạt các hoạt động nhằm nhấn mạnh sự tiến bộ về quân sự và kinh tế của đất nước trước thềm đại hội đảng quan trọng dự kiến ​​​​diễn ra vào đầu năm 2026.

Ông Kim Jong-un bày tỏ "rất hài lòng", đánh giá cuộc diễn tập chứng minh "độ tin cậy tuyệt đối và năng lực phản công chiến lược" của Triều Tiên. Ông yêu cầu quân đội thường xuyên kiểm tra và "thể hiện sức mạnh của các đơn vị trong lực lượng răn đe hạt nhân, khẳng định đây là hoạt động thực thi quyền tự vệ" khi đất nước "đang đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh".

Ông Kim khẳng định rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục dốc toàn lực cho việc phát triển "không giới hạn" lực lượng chiến đấu hạt nhân của mình, KCNA đưa tin.

Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc hôm 29/12 cho biết quân đội nước này đã phát hiện vụ phóng nhiều tên lửa hành trình vào khoảng 8h ngày 28/12 từ khu vực Sunan gần Bình Nhưỡng.

Vụ phóng mới nhất của Bình Nhưỡng diễn ra sau báo cáo của KCNA hồi tuần trước rằng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đến thị sát việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân cùng con gái Kim Ju-ae và giám sát vụ thử nghiệm bắn tên lửa đất đối không tầm xa.

Yonhap dẫn lời một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên có thể tiến hành thêm các vụ thử tên lửa vào dịp năm mới. Quân đội Hàn Quốc từ chối bình luận về khả năng Triều Tiên có thể phóng thêm tên lửa.

Chuyên gia về Triều Tiên tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul, ông Hong Min cho biết vụ phóng hôm 28/12 có thể nhằm mục đích thử nghiệm phiên bản nâng cấp của tên lửa hành trình, vốn có khả năng mang cả vũ khí thông thường và hạt nhân.

Trong ngày 28/12, ông Kim Jong-un cũng tham dự lễ khai trương một nhà máy giấy.

Trong tháng qua, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tham dự nhiều lễ khai trương các cơ sở bao gồm nhà máy và khách sạn, khi đất nước đang gấp rút hoàn thành "kế hoạch 5 năm" phát triển trước khi diễn ra kỳ Đại hội đảng lần thứ 9 vào đầu năm 2026.