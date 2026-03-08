Mưa đen xuất hiện ở Iran sau các cuộc không kích của Israel

Khói đen bao phủ Tehran sáng 8/3 (Ảnh: X).

Gần 10 triệu người dân ở thủ đô Tehran của Iran đã thức dậy vào buổi sáng nay 8/3 và chứng kiến bầu trời bị che phủ bởi những đám mây đen dày đặc sau khi các cuộc không kích của Israel đánh trúng các kho lưu trữ dầu của Iran.

“Bạn có thể thấy rằng mưa, nước mưa thực sự có màu đen, và dường như bị bão hòa bởi dầu. Đó là thứ đang rơi xuống sáng nay, một dạng mưa chứa đầy dầu mà chúng ta đang thấy ngay lúc này trên thủ đô Iran, sau khi các cuộc không kích xảy ra”, một phóng viên cho biết.

Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Iran cảnh báo người dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Theo cơ quan này, mưa có thể trở nên độc hại sau các vụ nổ tại các cơ sở dầu mỏ ở Tehran, hiện tượng mưa như vậy có thể gây bỏng hóa chất trên da và gây tổn thương phổi.

Trong một bài đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Iran khuyến cáo, trong thời gian mưa sau các vụ nổ, người dân không nên rời khỏi nhà dưới bất kỳ hoàn cảnh nào.

Nếu đang ở ngoài trời, mọi người cần lập tức tìm nơi trú ẩn dưới mái bê tông hoặc mái kim loại và tránh trú dưới cây.

Nếu nước mưa tiếp xúc với da, người dân tuyệt đối không được chà xát vùng bị ảnh hưởng mà chỉ nên rửa bằng dòng nước lạnh chảy liên tục. Ngoài ra, quần áo đã bị mưa làm ướt cần được thay ngay lập tức và đặt vào một túi kín để tránh tiếp xúc.

Trước đó, quân đội Israel thông báo họ đã tấn công các cơ sở nhiên liệu ở Tehran vào tối 7/3, những nơi phân phối nhiên liệu “cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau, bao gồm cả các đơn vị quân sự ở Iran”.

Video hiện trường cho thấy ngọn lửa và khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Shahran tại Tehran.

“Đây là một cuộc tấn công đáng kể, làm sâu sắc thêm thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quân sự của Iran”, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết.

Foad Izadi, giáo sư tại Đại học Tehran, cho biết các cuộc không kích của Israel nhằm vào các ngành công nghiệp trọng yếu của Iran, chẳng hạn như các cơ sở năng lượng, là “một diễn biến rất quan trọng” trong cuộc xung đột hiện nay.

“Đây là lần đầu tiên các thành phố của Iran, bao gồm cả Tehran, trải qua loại tấn công như thế này”, ông Izadi nói với Al Jazeera.

“Hiện giờ là khoảng giữa trưa theo giờ địa phương, nhưng trông giống như ban đêm, vì tất cả khói đang bao phủ. Chúng tôi không thể nhìn thấy mặt trời”, ông nói.

Các cuộc tấn công làm dấy lên lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu ở Tehraan. Theo hãng tin Fars, Thống đốc Tehran Mohammad Sadegh Motamedian đã đặt ra hạn mức nhiên liệu khi sử dụng thẻ cá nhân đã giảm từ 30 lít mỗi ngày xuống còn 20 lít.

Tuy nhiên, ông cũng nói rằng người dân không nên lo lắng về nhiên liệu, vì các gián đoạn trong nguồn cung sẽ sớm được giải quyết, đồng thời cam kết biện pháp hạn chế này sẽ được dỡ bỏ sau 2-3 ngày.